US-Zölle bleiben im Blick: Asiatiche Indizes verbuchen Gewinne

An den wichtigsten asiatischen Börsen geht es am Dienstag aufwärts. Der ATX zeigte sich im Montagshandel freundlich. Am deutschen Aktienmarkt wurden Gewinne verzeichnet. Die US-Börsen präsentierten sich zum Wochenstart schwächer.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich.

Der ATX bewegte sich im frühen Handel in einer engen Range um die Nulllinie und kam lange Zeit nicht recht vom Fleck. Bis zum Handelsende konnte er dann jedoch um 0,54 Prozent auf 4.408,14 Punkte zulegen.

Die Märkte trotzten damit der Unsicherheit angesichts der US-Zollpolitik, wo am Mittwoch eine zuvor gesetzte Deadline für eine Einigung verstreicht. Jüngsten Aussagen von US-Seite zufolge, sollen mögliche US-Zölle aber erst mit 1. August in Kraft treten, was die Deadline de facto um drei Wochen vertagen würde. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat unterdessen laut ihrer Brüsseler Behörde am Sonntag mit Trump gesprochen. Es sei ein guter Austausch gewesen.

Positive Konjunkturdaten kamen in der Früh aus Deutschland, wo die Industrieproduktion im Mai um ein Prozent gegenüber dem Vorjahreswert gestiegen ist. Der Zuwachs übertraf die Erwartungen - die teilweise von einem Rückgang ausgingen - deutlich.

Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind dagegen im Mai gefallen. Im Monatsvergleich sanken die Erlöse um 0,7 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat mitteilte. In der Eurozone hat gleichzeitig die Einschätzung von Finanzmarktexperten zur Konjunktur den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren erreicht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart deutlich stärker.

Der DAX gewann zum Auftakt leicht hinzu und baute seine Gewinne im Handelsverlauf aus. Dabei hat er am Montag erstmals seit Ende Juni wieder die Marke von 24.000 Punkten geknackt. Letztlich legte er um 1,20 Prozent auf 24.073,67 Zähler zu.

Der seit dem Rekord Anfang Juni vorherrschende Korrekturtrend im DAX dürfte zunächst weiter intakt bleiben. Nach dem starken Wochenstart werden am Dienstag wieder leichte Verluste erwartet. Damit gelingt der Ausbruch aus der Konsolidierung zunächst wohl doch nicht, der sich am Montag noch angedeutet hatte.

Der Zollkonflikt mit den USA bleibt offenbar eine nervraubende Hängepartie. Denn US-Präsident Trump hält sich eine weitere Verschiebung der Frist zur Einführung von Zöllen gegen mehrere Länder und auch die Europäische Union offen. Auf die Frage, ob die neue Frist zum 1. August verbindlich sei, sagte er vor Journalisten am Montagabend (Ortszeit): "Ich würde sagen verbindlich, aber nicht zu 100 Prozent."

Am Montag hatte Trump die Frist für neue Zölle von diesem Mittwoch (9. Juli) auf den 1. August verschoben und mehr als ein Dutzend Briefe mit unterschiedlich hohen Zöllen an mehrere Länder veröffentlicht. Was genau die neue Frist für die EU bedeutet, war ohnehin unklar.

WALL STREET

Nach dem langen Wochenende zeigten sich die US-Aktienmärkte am Montag mit negativer Tendenz.

Der Dow Jones verlor zum Wochenstart 0,94 Prozent und ging bei 44.406,48 Zählern in den Feierabend.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss unterdessen mit einem Abschlag von 0,92 Prozent bei 20.412,52 Punkten.

Dass Präsident Donald Trump 25-prozentige Zölle auf Produkte aus Japan und Südkorea ausrief, brachte Druck auf die Wall Street. Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende kehrten zunehmend mehr Anleger den US-Börsen den Rücken.

Trump hat mit den Briefen an Japan und Südkorea die ersten von mehreren angekündigten Schreiben mit Zollbestimmungen gegen andere Länder bekanntgemacht. Vom 1. August an sollen 25 Prozent Einfuhrzölle auf Waren dieser beiden Länder erhoben und abseits von branchenspezifischen Zöllen fällig werden.

Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, dass 12 bis 15 Länder bis Mittwoch entsprechende Briefe erhalten. Unklar ist, ob auch die Europäische Union dabei sein wird, die bis dann auf eine Grundsatzvereinbarung mit der weltgrößten Volkswirtschaft setzt. Unterdessen will Trump die Frist für die Aussetzung seiner reziproken Zölle bis zum 1. August verlängern.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost legen am Dienstag zu.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 weist gegen 6:50 Uhr unserer Zeit bei 39.671 Punkten ein Plus in Höhe von 0,21 Prozent aus.

Auf dem chinesischen Festland zieht der Shanghai Composite gleichzeitig um 0,58 Prozent auf 3.493 Zähler an.

In Hongkong geht es für den Hang Seng derweil um 0,78 Prozent aufwärts auf 24.073 Einheiten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX