ATX eröffnet stärker -- DAX startet im Plus -- Asiatische Märkte uneinig

Am heimischen Markt werden am Donnerstag Gewinne verbucht. Auch der deutsche Leitindex zeigt sich fester. An den asiatischen Märkten können sich Anleger am Donnerstag nicht auf eine klare Richtung einigen.

AUSTRIA

Der heimische Markt tendiert am Donnerstag fester.

Der ATX weist bereits kurz nach dem Ertönen der Startglocke ein Plus von 0,63 Prozent bei 2.187,59 Stellen aus.

Gute Vorlagen bietet die Wall Street - die Hoffnung, dass doch noch zumindest ein kleines Hilfspaket verabschiedet werden könnte, half dort. Das Gezerre um das Paket dürfte indes weitergehen, besonders so kurz vor den Präsidentschaftswahlen. In der Nacht stand derweil die Fernsehdebatte zwischen US-Vizepräsident Mike Pence und seiner demokratischen Widersacherin Kamala Harris im Fokus. Diese verlief sehr viel sachbezogener als das Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Indes zeichnet sich ein weiter ruhiges Geschäft an den Börsen ab, auch wenn schon erste Unternehmen ihre Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Die Commerzbank sieht Potenzial für positive Überraschungen. Die Mehrzahl der Ergebnisse für das zweite Quartal seien nicht ganz so schlecht ausgefallen wie von den Analysten erwartet. Trotzdem seien die Schätzungen für das Gesamtjahr in vielen Fällen nicht angehoben worden, weil die meisten Analysten der Entwicklung im zweiten Halbjahr skeptisch gegenüberstehen. "Dies erhöht die Chance, dass die Ergebnisse einiger Unternehmen im dritten Quartal die Erwartungen übertreffen werden", heißt es.

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Donnerstag im Plus.

Der DAX geht 0,64 Prozent fester bei 13.011,23 Punkten in den Donnerstagshandel.

Der DAX konnte damit einen neuerlichen Angriff auf die runde Marke von 13.000 Punkten unternehmen. Damit würde sich die Aufwärtstendenz seit Wochenbeginn fortsetzen, diese hatte allerdings am Vortag merklich an Dynamik verloren. An der Wall Street hatten Anleger am Vortag bereits wieder nach Aktien gegriffen, nachdem die Absage des US-Präsidenten Donald Trump an weitere Verhandlungen über ein Konjunkturpaket die Kurse am Dienstag noch schwer belastet hatte. Die US-Notenbank hält die Beibehaltung ihrer sehr lockeren Zinspolitik für wahrscheinlich und stützt damit tendenziell die Aktienmärkte. Auch an den fernöstlichen Börsen ging es am Morgen überwiegend aufwärts.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es zur Wochenmitte aufwärts.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn von 0,72 Prozent bei 27.971,36 Punkten und baut diesen anschließend noch deutlich aus. In den Feierabend ging das Börsenbarometer schlussendlich 1,91 Prozent höher bei 28.303,39 Punkten. Auch der NASDAQ Composite verließ den Handel 1,88 Prozent stärker bei 11.364,60 Einheiten.

Nach der Ernüchterung vom Vortag schwenken die US-Aktienmärkte am Mittwoch wieder auf Erholungskurs. Am Dienstag waren die US-Börsen auf Tauchstation gegangen, nachdem Präsident Donald Trump entschieden hatte, bis zur Präsidentschaftswahl am 3. November nicht mehr mit den Demokraten über ein weiteres Corona-Konjunkturpaket zu verhandeln.

Dies machte die Hoffnungen der Anleger auf eine weitere, vorzeitige Wirtschaftsbelebung zunichte. Dafür versprach Trump, dass es sofort nach seinem Wahlsieg ein großes Konjunkturpaket geben werde. Zudem kündigte der Präsident nach der Ankündigung zum Stopp der Gespräche auf Twitter an, mit mehreren kleineren Maßnahmen Soforthilfe zu leisten, etwa für die angeschlagenen Airlines oder für kleinere Unternehmen.

Marktteilnehmer sehen in Trumps Gesprächsstopp mit den Demokraten aber auch Verhandlungstaktik. Trump wolle wie üblich die Gegenseite verschrecken, um so bessere Bedingungen für sich zu erreichen, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. In den Umfragen zur Präsidentenwahl liegt Trump derzeit hinter seinem Herausforderer Joe Biden.

ASIEN

Anleger in Asien sind sich am Donnerstag uneinig.

Der japanische Leitindex Nikkei kann zeitweise 0,94 Prozent auf 23.642,37 Punkte hinzugewinnen. (6.58 Uhr MESZ)

An den Börsen auf dem chinesischen Festland findet aufgrund der "Goldenen Woche" kein Handel statt. Der Shanghai Composite gab am vergangenen Mittwoch zuletzt um 0,2 Prozent auf 3.218,05 Zähler nach.

In Hongkong verliert der Hang Seng 0,78 auf 24.053,74 Einheiten. (6.58 Uhr MESZ)

Die Aktienmärkte in Asien folgen am Donnerstag der Vorlage der Wall Street. Dort hatte die Bereitschaft von US-Präsident Donald Trump, zumindest für schnelle gezielten finanziellen Hilfsmassnahmen beispielsweise für die stark unter der Pandemie leidenden Fluggesellschaften und die privaten Haushalte, für Kauflaune gesorgt. Im Handel ist von der Erwartung besserer Quartalsergebnisse grosser Unternehmen zu hören. Die weitere Richtung in Hongkong dürfte auch stark davon abhängen, wie der Markt in Schanghai am Freitag nach seiner achttägigen Feiertagspause starte, heisst es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX