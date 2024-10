ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich

AUSTRIA

Der österreichische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag in Rot.

Nach einem negativen Start bleibt der ATX auch anschließend auf rotem Terrain.

Auch die europäischen Leitbörsen zeigen sich einheitlich mit klaren Kurseinbußen. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf die negativen Vorgaben von der Wall Street sowie die zum Teil heftigen Abschläge an den Asien-Märkten.

Datenseitig richten sich die Blicke der Anleger nach Deutschland: Die Produktion in der deutschen Industrie ist dank einer starken Entwicklung bei den Autoherstellern überraschend stark gestiegen. Im August legte die Gesamtherstellung im Monatsvergleich um 2,9 Prozent zu. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg erwartet, aber nur um 0,8 Prozent. Am Nachmittag stehen dann in den USA der Handelsbilanzsaldo und das Mittelstandsbarometer zur Veröffentlichung an.

Von Unternehmensseite rückt OMV mit einem Trading Update in den Fokus.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag abwärts.

So startete der DAX um 0,87 Prozent leichter bei 18.937,70 Punkten und steht auch im weiteren Handelsverlauf klar im Minus.

Negative Vorgaben aus den USA und von den asiatischen Börsen belasten den deutschen Aktienmarkt am Dienstag merklich. Der Dax fällt damit wieder unter 19.000 Punkte zurück.

"Die wieder steigenden Zinsen werden zur Belastungsprobe für die Aktienmärkte", stellte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners fest. Nach dem überraschend starken Arbeitsmarktbericht vom Freitag hätten die Investoren ihre Zinserwartungen deutlich angepasst. Bis Mitte 2025 würden jetzt nur noch fünf statt bisher sieben Zinssenkungen von der US-Notenbank erwartet, so Altmann.

WALL STREET

An der Wall Street überwogen zum Beginn der neuen Handelswoche die Verkäufer.

Der Dow Jones gab zum Handelsstart leicht nach. Anschließend ging es deutlich abwärts. Letztendlich notierte er 0,94 Prozent schwächer bei 41.954,24 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls und verblieb dann tief in der Verlustzone. Zum Handelsschluss ging es noch um 1,18 Prozent abwärts auf 17.923,90 Zähler.

Die US-Börsen haben am Montag ihre leichten Verluste zu Handelsbeginn im Verlauf ausgeweitet. Die Gewinne vom Freitag, nach dem starken Arbeitsmarktbericht für September, sind damit wieder weitgehend zerronnen. Nun wird auf neue Konjunkturdaten gewartet, vor allem auf die am Donnerstag und Freitag. Dann stehen die Verbraucher- und Produzentenpreise im September auf der Agenda, die das Ausmaß und den Zeitpunkt für weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed beeinflussen könnten. Die zugespitzte Lage im Nahen Osten bereitet unterdessen wachsende Sorgen.

Am Freitag hatte der monatliche Arbeitsmarkt-Bericht für Gewinne gesorgt, sodass die Wall Street auch auf Wochensicht letztlich in positivem Terrain schloss. Zwar hatten die Daten den Erwartungen an einen nächsten großen, abwärts gerichteten Zinsschritt im November einen Dämpfer verpasst, doch dafür wird nun auf eine "sanfte Landung" der US-Wirtschaft gehofft. Die Hoffnungen sind gestiegen, dass die weltgrößte Volkswirtschaft den Rutsch in die Rezession vermeiden kann.

Aktienstrategin Marija Veitmane von State Street Global Markets sieht angesichts der widerstandsfähigen Wirtschaft und der zuletzt nachlassenden Inflation weiter gute Aussichten für Aktien. Auf großartig weitere deutliche Zinssenkungen als Kurstreiber sollten die Investoren ihrer Ansicht nach dabei aber nicht zu sehr vertrauen.

Zu Wochenbeginn standen konjunkturseitig keine Veröffentlichungen an.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost schlugen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 1,00 Prozent bei 38.937,54 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite nach mehrtägiger Feiertagspause schlussendlich um 4,59 Prozent auf 3.489,78 Zähler.

In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gab der Hang Seng um 9,41 Prozent auf 20.926,79 Einheiten nach. Teilnehmer verwiesen zur Begründung für den heftigen Rücksetzer auf die Pressekonferenz der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission. Diese habe anders als erhofft keine weiteren Konjunkturmassnahmen angekündigt.

"Gewinnmitnahmen trafen auf Nachzüglerkäufe und Konjunkturhoffnungen auf Skepsis über den Entwicklungen an dem chinesischen Immobilienmarkt", fasste Marktexperte Andreas Lipkow das komplexe Handelsgeschehen zusammen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX