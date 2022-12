Chinas Corona-Politik im Fokus: ATX vor freundlichem Start -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag unterschiedliche Vorzeichen zu sehen. Der heimische Aktienmarkt gab zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex schaffte am Vormittag nur kurzzeitig den Sprung ins Plus. Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird am Donnerstag knapp im Plus erwartet.

Der ATX steigt vorbörslich um 0,2 Prozent auf 3.168 Punkte. Am Vortag schloss er 0,94 Prozent schwächer bei 3.161,42 Zählern.

Weiter im Spannungsfeld von Unsicherheit um die weitere Dynamik der Zinserhöhungen und Sorgen um die Weltkonjunktur, dürfte es am Donnerstag allerdings im Großen und Ganzen seitwärts gehen. Dazu kommen erneut negative US-Vorgaben, wenn auch diesmal nur leicht negativ. Im Vorfeld der Zinssitzungen der US-Notenbank und der EZB in der nächsten Woche und nach der Erholungsrally im Herbst dürften die meisten Anleger auf dem erreichten Niveau weiter zurückhaltend agieren.

DEUTSCHLAND

Auch am Donnestag dürfte die Zurückhaltung am deutschen Markt zunächst andauern.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen 0,11 Prozent höher bei 14.277 Punkten. Am Vortag ging das deutsche Börsenbarometer 0,57 Prozent tiefer bei 14.261,19 Einheiten in den Feierabend.

In der Vorwoche hatte der DAX mit 14.584 Punkten noch einen weiteren Höchststand seit Juni erreicht. Nun rückt nach einem Wochenminus von fast zwei Prozent das nächste Zwischentief bei 14.149 Punkten in den Fokus.

An der Wall Street ging der Rückschlag vor allem bei den Technologiewerten noch etwas weiter. Der Dow Jones verharrte indes bei rund 2,5 Prozent Wochenminus. Während in den USA vor allem Zinssorgen dominieren, führen die Börsen in Asien mit dem Thema Corona-Restriktionen in China ein Eigenleben.

Im Tagesverlauf werden kaum wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Meldungen über Lockerungen der strengen Corona-Maßnahmen in China dürften für mehr Risikofreude der Anleger sorgen.

WALL STREET

Nach dem schwachen Wochenauftakt präsentieren sich die großen US-Aktienindizes am Mittwoch uneins.

Der Dow Jones notierte zum Handelsstart etwas leichter und bewegte sich im Verlauf in einer engen Range um die Nulllinie. Letztlich notierte er nahezu unverändert bei 33.596,87 Punkten. Der NASDAQ Composite startete mit Abgaben. Im Anschluss fand er zeitweise den Weg an seinen Schlusskurs vom Vortag, fiel dann jedoch wieder ins Minus und beendete die Sitzung 0,51 Prozent schwächer bei 10.958,55 Zählern.

Nach zwei schwachen Börsentagen gab es am Mittwoch keine Gegenbewegung an der Wall Street. Zur Wochenmitte waren es enttäuschende Handelsdaten aus China, die die Börsen ausbremsen. Die chinesischen Im- und Exporte waren im November stark rückläufig und blieben hinter den Erwartungen zurück.

Belastet wurden die Börsen zudem seit Wochenbeginn von der Sorge, dass die US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation ihren aggressiven Zinserhöhungskurs unvermindert fortsetzen könnte. Hinzu tritt die Angst vor einem massiven globalen wirtschaftlichen Abschwung aufgrund der Kaufzurückhaltung der Konsumenten.

Die geldpolitische Straffung der Fed in Verbindung mit der hartnäckigen Inflation könnte zu einer deutlichen Konjunkturabschwächung führen, warnten zuletzt auch führende US-Banker wie Jamie Dimon von JPMorgan und David Solomon vonGoldman Sachs.

"Die Befürchtung wächst, dass den Volkswirtschaften eine harte Zeit bevorsteht, wenn die fieberhafte Inflation und die bittere Zinsmedizin, mit der sie bekämpft werden soll, ihre Wirkung entfalten", so Susannah Streeter, Senior-Analystin bei Hargreaves Lansdown.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien finden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor letztlich 0,40 Prozent auf 27.574,43 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,09 Prozent runter auf 3.197 Stellen. In Hongkong gewinnt der Hang Seng hingegen derweil 2,99 Prozent auf 19.377 Zähler.

Nervös geht es laut Börsianern am Donnerstag an den asiatischen Aktienmärkten zu. Dabei überwiegen mehrheitlich Abgaben. Die Anleger beschäftigen sich mit den Folgen der weiteren Lockerungen der aber letztlich noch immer strikten Corona-Maßnahmen in China. Am Vortag hatte diese die chinesischen Börsen zunächst beflügelt, doch dann war Ernüchterung eingekehrt und die Indizes hatten teils stark ins Minus gedreht.

Der Optimismus über die Lockerungen in China sei etwas verflogen, heißt es im Handel. Eine generelle Abkehr von der Null-COVID-Politik sei weiter nicht erkennbar, kritisieren Marktteilnehmer. Dies gelte umso mehr, weil die Lockerungen mit immer neuen Rekordwerten bei den Neuinfektionen einhergingen. Daher dürfte eine völlige Öffnung in China nicht auf der Tagesordnung stehen. Der Weg dorthin bleibe ein gemächlicher und werde schmerzvoll und holprig verlaufen, glauben die Nomura-Volkswirte um Lu Ting.

In Japan thematisieren Händler das unerwartete Leistungsbilanzdefizit im dritten Quartal mit nachlassenden Exporten und steigenden Importen. Der Kapitalabzug sei alarmierend. Auch das leicht noch oben revidierte BIP befeuere die Stimmung kaum, denn es bleibe bei einem Schrumpfen der Wirtschaft.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX