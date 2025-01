Asiens Börsen im Minus

In Asien verbuchen die Börsen am Donnerstag Verluste.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte in Rot.

Nach einem knapp behaupteten Start fiel der ATX deutlich in rotes Terrain und schloss 0,25 Prozent tiefer bei 3.638,98 Zählern.

Auch die europäischen Leitbörsen wendeten im Verlauf in den Minusbereich.

Belastend wirkte eine Meldung des US-Fernsehsenders "CNN", wonach der designierte US-Präsident Donald Trump den nationalen wirtschaftlichen Notstand ausrufen könnte, um so die von ihm geplanten Importzölle realisieren zu können.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr mager.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex notierte am Mittwoch etwas schwächer.

Der DAX zeigte sich nach einem negativen Start mit wechselndem Vorzeichen. Schlussendlich ging er dann minimale 0,05 Prozent leichter bei 20.329,94 Einheiten in den Feierabend.

Kurz vor einem Rekordhoch ist dem DAX am Mittwoch die Puste ausgegangen. Auslöser des Rücksetzers war eine Meldung des US-Fernsehsenders "CNN", der zufolge der designierte US-Präsident Donald Trump den nationalen wirtschaftlichen Notstand ausrufen könnte, um die von ihm angekündigten Importzölle durchsetzen zu können.

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich die Anleger am Mittwoch unentschlossen.

Der Dow Jones ging schlussendlich 0,25 Prozent höher bei 42.635,20 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben marginal tiefer mit einem Minus von 0,06 Prozent auf 19.478,88 Zähler.

Für Verunsicherung sorgte erneut ein Bericht über die geplanten Zölle unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump. Laut einem CNN-Bericht soll Trump die Einführung neuer Importzölle per Notstandsdekret mit Verweis auf die Nationale Sicherheit in Erwägung ziehen. Im Handel heisst es, damit könnten neue Zölle prinzipiell ab dem ersten Tag der Amtseinführung Realität werden.

Übergeordnet herrschte Zurückhaltung. Einerseits findet am Donnerstag wegen des Gedenkens an den verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter an den US-Börsen kein Handel und am US-Rentenmarkt nur eine verkürzte Sitzung bis 20:00 Uhr MEZ statt. Andererseits dürften Anleger vor dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für Dezember ihr Pulver trocken halten. Dieser könnte einen weiteren Hinweis auf den künftigen Zinskurs der US-Notenbank liefern.

Vor diesem Hintergrund wurde auf das Fed-Protokoll der Dezember-Sitzung am Abend geschaut. Die Vertreter der US-Notenbank haben auf ihrer jüngsten Sitzung im Dezember einen eher falkenhaften Ton angeschlagen, wie das am Mittwochabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll offenbarte.

Die vorbörslich veröffentlichte Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Dezember etwas schwächer gestiegen als erwartet, wie aus dem ADP-Arbeitsmarktbericht hervorgeht. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat entgegen den Erwartungen nicht zugenommen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Donnerstag in Rot.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,92 Prozent tiefer bei 39.613,03 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite stellenweise um 0,35 Prozent auf 3.218,98 Zähler .

Der Hang Seng in Hongkong gibt zwischenzeitlich um 0,03 Prozent nach auf 19.274,14 Einheiten.

Teilnehmer verweisen auf die zunehmende Wahrnehmung, dass die US-Notenbank die Zinsen in diesem Jahr langsamer senken wird als bislang angenommen. Das am Vorabend veröffentlichte Fed-Protokoll der Dezember-Sitzung habe das langsamere Tempo im anstehenden Zinssenkungszyklus nochmals dargelegt. Demnach sahen die Fed-Vertreter Risiken einer höher als erwartet ausfallenden Inflation - teilweise wegen potenzieller Zölle durch den designierten US-Präsidenten Donald Trump.

Zu hören ist auch von Zurückhaltung im Vorfeld der wichtigen US-Arbeitsmarktdaten für Dezember, die am Freitag auf der Agenda stehen. Diese dürften weitere Hinweise auf die künftige Zinspolitik der US-Notenbank geben.

In China bewegen schwache, zugleich aber wie erwartet ausgefallene Inflationsdaten die Kurse in der Breite kaum. Während die Verbraucherpreise für den Dezember mit einem Anstieg um 0,1 Prozent im Rahmen der Erwartungen lagen, reduzierten sich die Erzeugerpreise den 27. Monat in Folge, wenn auch etwas langsamer als prognostiziert. Die Verbraucherpreise deuteten darauf hin, dass der Deflationsdruck in China anhalte, so Zhiwei Zhang, Ökonom bei Pinpoint Asset Management. Chinas Wirtschaftsindikatoren hätten zuletzt Anzeichen einer Stabilisierung gezeigt, aber die Dynamik sei noch nicht stark genug, um die Preise in die Höhe zu treiben. Die jüngsten von Peking gemeldeten Konjunkturmassnahmen seien zwar positiv, der Immobilienabschwung sei aber noch nicht beendet, was die Stimmung der Verbraucher weiterhin belaste.

