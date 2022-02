Asiens Börsen: Käufer in der Überzahl

AUSTRIA

Die Wiener Börse fuhr im Dienstagshandel deutliche Gewinne ein.

Der ATX eröffente nahezu unverändert, zog dann kräftig an und schloss am Abend mit einem Gewinn von 0,90 Prozent bei 3.952,95 Punkten.

Für Zurückhaltung hatten zuletzt vor allem die weiter steigenden Anleihenrenditen gesorgt, kommentierte ein Marktbeobachter. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, betonte aber am Montagabend, dass ein Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik nur graduell stattfinden wird.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Auch von Datenseite gab es keine allzu starken Impulse. Am Abend dürfte eine Rede des EZB-Ratsmitglieds Villeroy de Galhau Beachtung finden.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt setzten sich am Dienstag die Bullen durch.

Der DAX machte sich nach einem kaum veränderten Start in die Gewinnzone auf. Zwar schmolzen die Gewinne im Verlauf wieder etwas ab, doch letztlich ging der deutsche Leitindex noch mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 15.242,38 Zählern in den Feierabend.

Nach guten Vorgaben von den US-Börsen dürfte es am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte weiter aufwärts gehen. Zutrauen in die Wirtschaftskraft der USA hatte in New York am Vortag für Aktienkäufe gesorgt. Die freundliche Börsenstimmung setzte sich dann an den asiatisch-pazifischen Handelsplätzen fort.

"Die Stimmung wird besser", konstatierte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Intensität der Kursschwankungen lasse nach, das sei ein Zeichen für mehr Zuversicht unter den Investoren. Das Ausbleiben schlechter Nachrichten reiche aus, um Anleger an den Aktienmarkt zurückzulocken.

Der technische Analyst Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel gibt allerdings zu bedenken, dass die markttechnischen Warn- und Schwächesignale noch intakt seien. Noch ist eine Fortsetzung der Erholung also keine ausgemachte Sache. So sei der DAX zuletzt unter wichtige Unterstützungen gefallen.

WALL STREET

Nach dem holprigen Jahresstart griffen die Anleger am US-Aktienmarkt am Dienstag zu.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas fester und baute den Vorsprung immer weiter aus. Schlussendlich gewann der US-amerikanische Leitindex 1,06 Prozent auf 35.462,78 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schaffte im Verlauf ebenfalls den Sprung ins Plus, nachdem er zum Start nachgegeben hatte. Zur Schlussglocke ging es bis auf 14.194,45 Zähler nach oben (+1,28 Prozent).

Der Markt bewege sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen mehrheitlich überzeugenden Quartalszahlen und Sorgen in Bezug auf Zinsen und Inflation. Dazu kommt die Unsicherheit, wie kräftig die US-Notenbank auf ihrer Sitzung im März an der Zinsschraube drehen wird. Mittlerweile sieht der Markt eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, auch aufgrund des starken US-Arbeitsmarkts, immer mehr als ein realistisches Szenario an.

"Die Frage ist, ob die Fed es richtig macht. Schafft sie den Spagat zwischen einer Zinserhöhung und einer Straffung der Politik in einem Tempo, das die Inflation eindämmt, aber nicht die Nachfrage bremst und der Wirtschaft schadet", so Peter Langas, Chef-Portfoliostratege bei Bessemer Trust. Daher dürfte die Volatilität weiterhin recht hoch bleiben, ergänzt ein Marktbeobachter.

ASIEN

An den größten Börsen in Asien dominieren im Mittwochshandel die Bullen.

Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 1,22 Prozent auf 27.618 Indexpunkte zu.

Der Shanghai Composite kann zur gleichen Zeit Gewinne von 0,66 Prozent auf 3.475 Zähler einfahren. Auch in Hongkong sind die Käufer in der Überzahl: Der Hang Seng zeigt sich mit einem kräftigen Plus von 2,04 Prozent bei 24.825 Zählern.

An den asiatischen Finanzmärkten macht sich zur Wochenmitte Entspannung breit. Anleger werden wieder mutiger und kaufen Aktien, weil die Sorgen um steigende Zinsen zunächst etwas in den Hintergrund gerückt sind, nachdem die Marktzinsen in jüngster Zeit deutlich gestiegen sind. Daneben verweisen Beobachter auf die in vielen Ländern inzwischen offenbar überschrittenen Höhepunkte der Omikron-Welle der Corona-Pandemie. Außerdem verbreitet die gut laufende Quartalsberichtssaison Zuversicht. Zudem profitieren die Märkte in Fernost auch von den guten US-Vorgaben, wo die Börsen am Dienstag ebenfalls Gewinne eingefahren hatten.

Schanghai hinkt etwas hinterher, aber auch dort steigen die Kurse. Am Dienstag war es in Schanghai zu einer auffälligen Schlussrally gekommen, für die laut Marktbeobachtern Käufe staatlich kontrollierter Fonds gesorgt hatten - offenbar mit dem Ziel, den Markt zu stabilisieren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX