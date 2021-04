ATX gewinnt hinzu -- DAX um Vortagesschluss -- Asiens Börsen beenden Freitagshandel mit unterschiedlichen Vorzeichen

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex kommt vor dem Wochenende nicht von der Stelle. An den asiatischen Märkten fanden die wichtigsten Indizes am Freitag keine einheitliche Richtung.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt kommt am Freitag im Handelsverlauf in Schwung.

Der ATX zeigte sich in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent tiefer bei 3.188,34 Punkten und arbeitet sich nun in die Gewinnzone vor.

Die Vorgaben aus den USA waren indes positiv - dort sorgte die Aussicht auf eine weiterhin lockere Geldpolitik der US-Notenbank für gute Anlegerstimmung. Das konnte an Europas Börsen jedoch nicht für Rückenwind sorgen.

Von Konjunkturdatenseite kamen ebenfalls erfreuliche Nachrichten. Die Produktionserwartungen der deutschen Industrie sind so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr. Der entsprechende Indikator stieg im März um 8,9 auf 30,4 Punkte. Dies ist der höchste Stand seit 1991.

DEUTSCHLAND

Am Freitag zeigt sich der deutsche Leitindex unentschlossen.

Der DAX eröffnete bei 15.198,14 Punkten um nur 0,03 Prozent unter seinem Vortagesschluss und zeigt sich auch aktuell wenig bewegt.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben nach dem jüngsten DAX-Rekord zurückhaltend. Es fehlt an weiteren Aufwärtsimpulsen, zumal nach den am Vortag veröffentlichten starken Auftragseingängen für die deutsche Industrie die Produktionsdaten für den Monat Februar nun schwach ausfielen. Zugleich warnen Marktbeobachter vor einem möglichen Rückschlag im DAX.

"Nach dem gestrigen Plus der Auftragseingänge kann die Industrieproduktion nicht an die guten Vorgaben anknüpfen", konstatierte Volkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. Bereits die Januar-Daten hätten unter einem Mangel an Halbleitern gelitten, und "es scheint nun so, dass auch der Februar von der Knappheit geprägt war", schrieb er.

Nachdem der Rekordlauf des DAX zuletzt von Impf-Hoffnungen und -Fortschritten sowie vom billionenschweren US-Konjunkturprogramm und der weiter sehr lockeren Geldpolitik der Notenbanken befeuert wurde, sehen Experten zudem nun zunehmend Risiken. Die Konsolidierung sei noch nicht vorbei, schreibt etwa der charttechnische Analyst David Lusow von DailyFX. Und auch Experte Andreas Büchler von Index-Radar spricht von einem kurz- und mittelfristig leicht überhitzten Markt, wobei spätestens im Bereich um die 15.500 Punkte mit verstärktem Abgabedruck zu rechnen sei. Angesichts des insgesamt immer noch positiven Grundtrends müssten Anleger voraussichtlich aber nicht mehr als eine kleine Korrektur fürchten.

WALL STREET

Am Donnerstag zeigte sich der US-Leitindex stabil, während die Techwerte zulegen konnten.

Der Dow Jones ging marginal höher in den Tag und pendelte überwiegend um die Nulllinie. Zum Handelsende gewann der US-amerikanische Leitindex 0,17 Prozent auf 33.503,57 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wies dagegen deutliche Gewinne aus. Er legte 1,03 Prozent auf 13.829,31 Zähler zu. Der S&P 500 markierte sogar ein neues Allzeithoch bei 4.098,19 Punkten.

Die Aussicht auf eine weiterhin lockere US-Geldpolitik hat an der Wall Street insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte angetrieben. Der jüngste Aufwärtsdrang des Dow Jones Industrial aber erlahmte.

Die Vertreter der US-Notenbank Fed bestätigten auf ihrer jüngsten Sitzung ihre zuletzt optimistischeren Blick auf die US-Wirtschaft. Die Konjunkturpakete der Regierung und die lockere Geldpolitik würden die Konsumausgaben stützen, hieß es im bereits am Mittwoch veröffentlichten Protokoll der Sitzung der Federal Reserve vom 16. bis 17. März. Eine Änderung dieser Geldpolitik stellten die Fed-Mitglieder nicht in Aussicht.

ASIEN

Am Freitag ging es für die wichtigsten Indizes in Fernost in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss 0,20 Prozent im Plus bei 29.768,06 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite bis zur Schlussglocke 0,92 Prozent auf 3.450,68 Punkte. In Hongkong ging es für den Hang Seng um 1,07 Prozent auf 28.698,80 Einheiten nach unten.

Hinter der Abwärtstendenz sahen Marktteilnehmer zum einen Gewinnmitnahmen nach den jüngsten von Konjunkturzuversicht ausgelösten Aufschlägen, zum anderen dürften in der Nacht gemeldete stärker als erwartet gestiegene Erzeuger- und Verbraucherpreise aus China etwas auf die Stimmung gedrückt haben - insbesondere dort. Die Sorge ist, dass dies die Notenbank PBoC auf den Plan rufen könnte, die Geldpolitik zu straffen, um einer überbordenden Inflation zu begegnen. Zu hören war aber auch von belastenden geopolitischen Spannungen. So hätten die USA weitere chinesische Unternehmen auf eine schwarze Liste exportbeschränkter Firmen genommen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX