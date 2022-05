Steigende Rezessionsangst: ATX gibt nach -- DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen im Minus

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag tiefer.

Der ATX bewegt sich im frühen Handel auf rotem Terrain.

Bereits in der Vorwoche war es an der heimischen Börse bergab gegangen, am Donnerstag alleine wurden beim ATX Abschläge von über drei Prozent verbucht.

"Die neue Woche beginnt wie die alte Woche aufgehört hat. Die Börsianer sehen weiterhin rot", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners in der Früh. "Wir haben im Moment überall Risiken. Da fällt es schwer, positiv in die Zukunft zu schauen", so der Experte. Anleger würden sich im Umfeld steigender Zinsen und Kosten generell um das Wachstum sorgen, zudem bleiben die Unsicherheitsfaktoren Ukraine-Konflikt und die in China erlassenen Pandemie-Einschränkungen ein wichtiger Punkt.

Mit Ausnahme des sentix-Investorenvertrauen, welches sich für Mai laut Konsensschätzungen eintrüben soll, dürften Konjunkturdaten zum Wochenbeginn eine untergeordnete Rolle spielen. Eher könnten geopolitische Ereignisse rund um den Ukraine-Konflikt den Börsenindizes die Richtung vorgeben. So haben sich vor den Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" in Moskau die G-7-Staaten einen auf einen Ausstieg aus russischem Öl verständigt. Der Gruppe gehören mit Deutschland, Frankreich und Italien auch drei führende EU-Staaten an.

Auf Unternehmensseite war die Nachrichtenlage in der Früh zunächst ruhig.

DEUTSCHLAND

In Deutschland geht die Kurskorrektur zu Wochenbeginn weiter.

Der DAX bewegt sich vorbörslich klar in der Verlustzone.

Seit seinem Zwischenhoch Ende März bei 14.925 Punkten befindet sich der deutsche Leitindex im Abwärtstrend, übergeordnet sogar seit Anfang Januar.

"Die neue Woche beginnt wie die alte Woche aufgehört hat. Die Börsianer sehen weiterhin rot", sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners am Morgen. "Wir haben im Moment überall Risiken. Da fällt es schwer, positiv in die Zukunft zu schauen", so der Experte. Anleger sorgen sich im Umfeld steigender Zinsen und Kosten generell um das Wachstum. Als große Unsicherheitsfaktoren bleiben der Ukraine-Krieg und die Auswirkungen der aktuell in China erlassenen Pandemie-Einschränkungen. Von dort kamen am Montag schwache Handelszahlen.

Schwankungen an den US-Börsen vom Freitag zeugen von der Nervosität der Anleger und diese Erkenntnis setzte sich am Montag in Asien mit deutlicheren Kursverlusten vor allem in Japan fort. Auch die Feierlichkeiten zum "Tag des Sieges" über Hitler-Deutschland in Moskau sorgen für Anspannung, zumal die USA und andere G7-Staaten im Vorfeld neue Sanktionen gegen Russland verkündet haben. Die Strafmaßnahmen zielen nach Angaben der US-Regierung unter anderem auf den wichtigen russischen Energiesektor ab.

Etwas Hoffnung legen einige Börsianer derweil noch in die laufende Berichtssaison der Unternehmen.

WALL STREET

Die US-Börsen präsentierten sich nach ihrem Kursrutsch vom Vortag auch am Freitag schwächer.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung mit Verlusten und fiel zwischenzeitlich deutlich zurück. Bis zum Handelsschluss konnte er seine Verluste jedoch eingrenzen und gab letztlich um 0,29 Prozent auf 32.901,08 Punkte nach. Der NASDAQ Composite weitete seine anfänglichen Verluste ebenfalls deutlich aus. Dabei verlor er zeitweise mehr als 2,5 Prozent und rutschte unter die runde 12.000-Punkte-Marke. Zum Sitzungsende notierte er noch 1,4 Prozent im Minus bei 12.144,66 Zählern.

Die Konjunktursorgen blieben weiter bestehen. Investoren zeigten sich zunehmend besorgt, welche Auswirkungen der Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank auf die Konjunktur haben wird. Auf der einen Seite besteht die Hoffnung, dass die Zinserhöhungen stark genug sein werden, um die schnell steigende Inflation zu zähmen. Auf der anderen Seite steigen aber die Sorgen, dass die geldpolitische Straffung das Wirtschaftswachstum ausbremsen könnte.

"Der Markt versucht abzuwägen, ob sich die Zentralbanken mehr Sorgen um die Inflation oder um die Dämpfung des Wachstums machen sollten - der Markt hat eindeutig entschieden, dass sie sich mehr Sorgen um die Inflation machen", so Altaf Kassam, Leiter der Anlagestrategie bei State Street Global Advisors. "Wenn die Fed die Inflation um jeden Preis bekämpfen will, dann wird sich das sicherlich auf die Aktien auswirken".

Für keinen größeren Impuls sorgte der US-Arbeitsmarktbericht für April. Die Beschäftigung in den USA ist in etwa im erwarteten Rahmen gestiegen.

ASIEN

Die Börsen in Asien werden am Montag teils von Sorgen vor einer Rezession belastet.

Der Nikkei verliert gegen 07:00 MESZ 2,35 Prozent auf 26.368,84 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland präsentiert sich der Shanghai Composite dagegen nahezu unverändert bei 3.001,62 Zählern. In Honkong wird wegen eines Feiertages am Montag nicht gehandelt. Der Hang Seng verharrt daher auf seinem Schlusskurs von Freitag bei 20.001,96 Einheiten (-3,81 Prozent).

Sorgen vor einer Rezession veranlassten die Anleger zum Rückzug aus Aktien, berichten Händler, unter anderem mit Verweis auf die strengen Kontakt- und Bewegungseinschränkungen in China zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Dazu kommen die Befürchtungen, dass eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank und anderer Notenbanken als Antwort auf die hohe Inflation die Wirtschaft abwürgen könnte. Auch der andauernde Krieg in der Ukraine trage zur Verunsicherung bei.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX