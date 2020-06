Asiens Börsen uneinheitlich

Die Börsen in Fernost finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung. Der Dow zog am Montag an. Der heimische Aktienmarkt konnte zum Wochenstart in die Gewinnzone drehen. Der DAX machte einen Teil seiner Verluste im Verlauf wett.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt konnte nach einem leichteren Wochenstart das Vorzeichen wechseln.

Nachdem der ATX im frühen Handel in Wien noch zwischenzeitlich tiefer notierte, dreht er noch am Morgen in die Gewinnzone und legte bis zum Handelsende um 1,11 Prozent auf 2.512,68 Indexeinheiten zu.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb zu Wochenbeginn noch dünn. In den Fokus rückten einige Konjunkturnachrichten:

Wie sehr die Wirtschaft von der Coronakrise getroffen wurde, zeigten aktuelle Konjunkturdaten aus Deutschland. In der größten Volkswirtschaft der Eurozone ist die Produktion im April drastisch um 17,9 Prozent eingebrochen. Experten hatten einen geringeren Rückgang von 16,0 Prozent erwartet.

Hingegen hat sich die Wirtschaftsstimmung unter Anlegern in der Eurozone im Juni spürbar verbessert, allerdings von einem extrem niedrigen Niveau aus. Der Barometer zum Investorenvertrauen des Analyseinsituts sentix stieg im Monatsvergleich um 17 Punkte auf minus 24,8 Zähler. Analysten hatten im Mittel einen Wert von minus 22,0 Punkten erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gab am Montag nach.

Der DAX notierte zum Sitzungsstart tiefer. Im weiteren Verlauf reduzierte er sein Minus etwas, blieb aber dennoch unterhalb der Nulllinie. In den Feierabend ging er 0,22 Prozent schwächer bei 12.819,59 Punkten.

Laut Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader dürften die 13.000 Punkte im DAX nur eine Frage der Zeit sein. Die Stimmung bleibe freundlich und damit dürfte auch das Kaufinteresse bei Rücksetzern bestehen bleiben, vermutet er.

Anleger sehnten sich nach einem kraftvollen Aufschwung nach den Coronavirus-Restriktionen, sagte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. An den neuralgischen Punkten, an denen sich in den vergangenen Wochen Ansätze für eine größere Korrektur hätten finden lassen, standen immer und ausnahmslos überzeugte Käufer bereit. Das ist das Verhalten eines kraftvollen Bullenmarktes."

Im DAX richteten sich am Montag mal wieder die Blicke auf Wirecard. Der Zahlungsabwickler kommt nicht zur Ruhe. Ermittelt wird laut Staatsanwaltschaft gegen den Vorstand des Konzerns. Es gehe um den Verdacht der Marktmanipulation. Wirecard hält dennoch an seiner Jahresprognose fest.

WALL STREET

Am Montag griffen Anleger in den USA erneut zu.

Der US-Leitindex Dow Jones war mit einem Gewinn in die neue Woche gestartet und baute diesen noch weiter aus. Zum Handelsschluss notierte er 1,70 Prozent höher bei 27.572,44 Punkten. Auch der NASDAQ Composite legte nach einem freundlichen Start weiter zu und schloss mit einem Plus von 1,13 Prozent bei 9.924,74 Zählern.

Die Euphorie über den überraschend positiven US-Arbeitsmarktbericht vom Wochenschluss hielt an der Wall Street am Montag noch etwas an. Auch nach fast sieben Prozent Zuwachs in der Vorwoche kauften Anleger weiter US-Aktien. An der Nasdaq wurden sogar Rekordstände erreicht, die am Anschluss nur kurz leichte Gewinnmitnahmen provozieren. Die schrittweise Öffnung der Wirtschaft sorge einerseits für Zuversicht, doch andererseits bleibe die Furcht vor einer zweiten Pandemiewelle, hieß es.

"Der Arbeitsmarktbericht suggeriert, dass Ausmass und Art der Rezession geringer sind als zunächst befürchtet", sagte Investmentstratege Edward Park von Brooks Macdonald.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien präsentieren sich am Dienstag uneinig.

In Japan verzeichnet der Nikkei gegen 07:00 MESZ ein Minus von 0,65 Prozent auf 23.026,67 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,47 Prozent auf 2.951,70 Punkte. In Hongkong kann der Hang Seng um 1,31 Prozent zulegen auf 25.101,56 Einheiten.

Die erneut sehr guten Vorgaben der Wall Street werden von den Akteuren in Asien wieder nicht in ganzer Breite übernommen.

Die Risikofreude an den Märkten sei derzeit derart erhöht, dass sie extrem empfindlich auf jegliche negative Nachricht reagierten, sei es wirtschaftlicher oder politischer Art, sagt Stephen Innes, Marktstratege bei AxiCorp.

Der Nikkei-Index - am Vortag noch größter Gewinner der Region - ist nun der größte Verlierer. Er wird gebremst vom deutlich gestiegenen Yen. Derweil schliessen sich die chinesischen Börsen den guten US-Vorgaben an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX