ATX in Rot -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich

Datum Unternehmen/Event

09.06.21 Abeo SA / Quartalszahlen

09.06.21 Akashdeep Metal Industries Ltd / Quartalszahlen

09.06.21 Alibaba Pictures Group Ltd / Quartalszahlen

09.06.21 Alpine Immune Sciences Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Aprea Therapeutics Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Ariana Resources PLCShs / Quartalszahlen

09.06.21 Ascent Resources PLC Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Aveo Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Bajaj Healthcare Ltd / Quartalszahlen

09.06.21 Beam Therapeutics Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Blue Pearl Texspin Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 Cambium Networks Corp Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Catalyst Biosciences Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Charah Solutions Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Checkpoint Therapeutics Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Cloudera Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Crown Crafts IncShs / Quartalszahlen

09.06.21 Cue Biopharma Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Dhanuka Commercial Ltd / Quartalszahlen

09.06.21 Dhanvarsha Finvest Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 DHP India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

09.06.21 Distil PLC / Quartalszahlen

09.06.21 Driven Brands Holdings Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Dynamic Cables Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 Enstar Group Ltd / Hauptversammlung

09.06.21 Eurokai KGaA / Hauptversammlung

09.06.21 Exantas Capital Corp Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Express Inc / Hauptversammlung

09.06.21 Fabasoft AG / Quartalszahlen

09.06.21 Findel PLC / Quartalszahlen

09.06.21 First Financial Northwest Inc / Hauptversammlung

09.06.21 First Western Financial Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Fulcrum Therapeutics Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Gayatri Highways Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 Generation Bio Co Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Gerresheimer AG / Hauptversammlung

09.06.21 Gossamer Bio Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 H P Cotton Textile Mills Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

09.06.21 Haivision Systems Inc Registered Shs Unitary / Quartalszahlen

09.06.21 Heidelberger Druckmaschinen AG / Quartalszahlen

09.06.21 Heidelberger Druckmaschinen AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr Shs / Quartalszahlen

09.06.21 Indraprastha Medical Corporation Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

09.06.21 Institutional Financial Markets Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Intervacc AB Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Ion Beam Applications SA IBAAct / Hauptversammlung

09.06.21 JENOPTIK AG / Hauptversammlung

09.06.21 KLX Energy Services Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 KURA CORP / Quartalszahlen

09.06.21 Lakeland Industries IncShs / Quartalszahlen

09.06.21 Latch Inc Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 Lipocine Inc / Hauptversammlung

09.06.21 Luxfer Holdings PLC Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Matsumoto Inc / Quartalszahlen

09.06.21 mdf commerce inc Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 Mechanical Technology Incorporated Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Media 6 SA / Quartalszahlen

09.06.21 Monks Investment Trust PLC / Quartalszahlen

09.06.21 MS International PLC / Quartalszahlen

09.06.21 Munjal Auto Industries Ltd / Quartalszahlen

09.06.21 Neptune Wellness Solutions Inc Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 NovoCure Limited / Hauptversammlung

09.06.21 Ohmori Co Ltd / Quartalszahlen

09.06.21 OneSpaWorld Holdings Limited Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 OpGen Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Otsuka Kagu Ltd / Quartalszahlen

09.06.21 PEPTONIC medical AB / Hauptversammlung

09.06.21 Playtika Holding Corp Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Primeenergy CorpShs / Hauptversammlung

09.06.21 Priority Technology Holdings Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Protara Therapeutics Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 PT Kapuas Prima Coal Tbk Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 PT Sampoerna Agro TbkShs / Hauptversammlung

09.06.21 Qualys Inc / Hauptversammlung

09.06.21 Radius Health Inc / Hauptversammlung

09.06.21 Restoration Hardware Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 Rhythm Pharmaceuticals Inc / Hauptversammlung

09.06.21 Rock Field Co LtdShs / Quartalszahlen

09.06.21 Rupert Resources Ltd / Quartalszahlen

09.06.21 Sadhana Nitro Chem Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 Sagar Soya Products Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 Sipef SA / Hauptversammlung

09.06.21 Slam Exploration Ltd / Hauptversammlung

09.06.21 Soitec SA Provient regroupement / Quartalszahlen

09.06.21 SSP Group PLC Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 Star Cement Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 Subex Ltd Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Sulliden Mining Capital Inc / Quartalszahlen

09.06.21 Tanseisha Co Ltd / Quartalszahlen

09.06.21 Tavernier Resources Ltd / Quartalszahlen

09.06.21 TeamLease Services Ltd / Quartalszahlen

09.06.21 The Lovesac Company Registered Shs / Quartalszahlen

09.06.21 The North West Company Inc Registered Shs Variable Vtg and Common Vtg / Quartalszahlen

09.06.21 Thryv Holdings Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Tricorn Group PLCShs / Quartalszahlen

09.06.21 UFP Technologies IncShs / Hauptversammlung

09.06.21 Universal Office Automation Ltd / Quartalszahlen

09.06.21 Upland Software Inc / Hauptversammlung

09.06.21 V B Desai Financial Services Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

09.06.21 Vital Farms Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 voestalpine AG / Quartalszahlen

09.06.21 Zambeef Products PLC / Quartalszahlen

09.06.21 Vera Bradley Inc / Pressekonferenz

09.06.21 Aston Minerals Ltd Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Scales Corporation Ltd / Hauptversammlung

09.06.21 Aqua Bio Technology ASA / Hauptversammlung

09.06.21 Play Magnus AS Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Kore Potash PLC Chess Deposit Interests Repr 1 Sh / Hauptversammlung

09.06.21 Kore Potash PLC Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Immedia Broadcasting PLCShs / Hauptversammlung

09.06.21 IP Group PLCShs / Hauptversammlung

09.06.21 OVB Holding AG / Hauptversammlung

09.06.21 Streamline Health Solutions IncShs / Pressekonferenz

09.06.21 Crown Crafts IncShs / Pressekonferenz

09.06.21 Awilco Drilling PLC / Hauptversammlung

09.06.21 Dollarama Inc / Quartalszahlen

09.06.21 WPP 2012 PLC / Hauptversammlung

09.06.21 The Lovesac Company Registered Shs / Pressekonferenz

09.06.21 Livanova PLC / Hauptversammlung

09.06.21 Mowi / Hauptversammlung

09.06.21 Sanlam LtdShs / Hauptversammlung

09.06.21 Vera Bradley Inc / Quartalszahlen

09.06.21 Lakeland Industries IncShs / Pressekonferenz

09.06.21 Arcutis Biotherapeutics Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Automotive Properties Real Estate Investment Trust Trust Units / Hauptversammlung

09.06.21 BRT Realty TrustShs of Beneficial Interest / Hauptversammlung

09.06.21 Curzon Energy PLC Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Dollarama Inc / Hauptversammlung

09.06.21 Kosmos Energy Ltd Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Myomo Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Shake Shack / Hauptversammlung

09.06.21 Alpha Pro TechShs / Hauptversammlung

09.06.21 GobiMin IncShs / Hauptversammlung

09.06.21 Paratek Pharmaceuticals Inc / Hauptversammlung

09.06.21 Tellurian Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 AEX Gold Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 American Airlines Inc / Hauptversammlung

09.06.21 ARKO Corp Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Lemonade Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 MediPharm Labs Corp Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Noront Resources LtdShs / Hauptversammlung

09.06.21 Zynerba Pharmaceuticals Inc / Hauptversammlung

09.06.21 Eventbrite / Hauptversammlung

09.06.21 LendingTree Inc / Hauptversammlung

09.06.21 Lululemon Athletica IncShs / Hauptversammlung

09.06.21 Zix CorpShs / Hauptversammlung

09.06.21 ABM Industries / Pressekonferenz

09.06.21 Redfin Corporation Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Porch Group Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Steel Partners Holdings LP Partnership Units / Hauptversammlung

09.06.21 Thomson Reuters Corp Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Touchstone Exploration Inc / Hauptversammlung

09.06.21 The North West Company Inc Registered Shs Variable Vtg and Common Vtg / Hauptversammlung

09.06.21 VBI Vaccines Inc / Hauptversammlung

09.06.21 Glance Technologies Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Gold Standard Ventures Corp / Hauptversammlung

09.06.21 Omega Flex IncShs / Hauptversammlung

09.06.21 Resideo Technologies Inc Registered Shs When Issued / Hauptversammlung

09.06.21 The One Group Hospitality Inc / Hauptversammlung

09.06.21 American Manganese Inc / Hauptversammlung

09.06.21 American Pacific Mining Corp Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 AurCrest Gold Inc / Hauptversammlung

09.06.21 KP Tissue Inc / Hauptversammlung

09.06.21 Great Panther Silver Ltd / Hauptversammlung

09.06.21 Restoration Hardware Holdings Inc Registered Shs / Pressekonferenz

09.06.21 Gevo Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Titan Medical Inc Registered Shs / Hauptversammlung

09.06.21 Boston Pizza Royalties Income Fund Trusr Units / Hauptversammlung