ATX-Start: Weiter Corona-Sorgen im Blick -- DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen rot

AUSTRIA

Im Wiener Handel könnte zum Start eine Stabilisierung einsetzen.

Der ATX hatte am Vortag 1,49 Prozent tiefer bei 3.387,68 Punkten geschlossen.

Nach dem deutlichen Minus vom Vortag dürften die europäischen Aktienmärkte am Freitag kaum verändert in den Handel starten. Zwar habe der Rücksetzer erneut Geld in den Markt gebracht, doch werde die Entwicklung bei den Corona-Neuinfektionen mit mehr Skepsis betrachtet, heißt es aus dem Handel. Die globalen Konjukturdaten hatten sich jüngst eingetrübt und damit Hinweise darauf geliefert, dass die Verbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus die bisherige Wachstumseuphorie ernüchtert. Wenn auch auf einem niedrigen Niveau, so ist doch die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen nun deutlich gestiegen. Auch aus Asien gibt es Nachrichten über neuerliche Lockdowns in Australien und Japan. Sollte sich bestätigen, dass wegen steigender Corona-Zahlen einem Bericht zufolge künftig bald wieder ganz Spanien Risikogebiet werden könnte, dürften erneut die Aktien aus dem Reisesektor unter Druck geraten.

DEUTSCHLAND

In Deutschland wird ein kaum veränderter Handelsstart erwartet.

Der DAX rutschte am Donnerstag um 1,73 Prozent auf 15'420,64 Punkte ab.

Nach dem schwachen Donnerstag dürfte der DAX kaum verändert in den letzten Handelstag der Woche gehen. Tags zuvor war nach dem jüngsten Schlingerkurs Bewegung in den DAX gekommen und er sackte mit 15 304 Punkten zeitweise auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai ab. Auch damit lag er jedoch nur gut drei Prozent von seinem jüngsten Rekordhoch bei 15.802 Punkten entfernt. Auf Jahressicht liegt der Index trotz des Rückgangs am Donnerstag immer noch zwölf Prozent im Plus. Auch an der Wall Street ging es auf hohem Niveau abwärts. Die zunächst besonders schwachen Technologie-Indizes der Nasdaq machten jedoch letztlich wieder viel Boden gut.

WALL STREET

Mit kräftigen Abschlägen präsentierte sich die Wall Street am Donnerstag.

Der Dow Jones baute seine Verluste im Handelsverlauf weiter aus und gab schlussendlich 0,76 Prozent auf 34.418,40 Indexpunkte nach. Auch der NASDAQ Composite rutschte ab und verabschiedete sich 0,72 Prozent schwächer bei 14.559.78 Zählern in den Feierabend.

Zunehmende Konjunktursorgen sorgten an der Wall Street für fallende Kurse. Damit ist die jüngste Rekordjagd zunächst einmal beendet. Es breitete sich die Sorge aus, dass die konjunkturelle Erholung doch nicht so stark ausfallen könnte wie erwartet. Es gebe erste Anzeichen, dass Arbeitskräftemangel und Engpässe in den Lieferketten das Tempo der Erholung bremsen könnten, hieß es. Dazu komme die weltweit immer rasantere Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus.

"Es gibt Erkenntnisse, dass die Dinge wirtschaftlich nicht mehr so positiv aussehen wie noch Mitte Juni", sagt Edward Park, Chief Investment Officer bei Brooks Macdonald. "Delta oder das nächste Delta wird ein wiederkehrendes Risiko an den Märkten sein", ergänzt er. Die US-Daten seien zuletzt außerdem hinter den Erwartungen zurückgeblieben.

In dieses Bild passten die vorbörslich veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge, die entgegen den Erwartungen leicht gestiegen sind.

ASIEN

Rote Vorzeichen dominieren in Asien.

Der japanische Leitindex Nikkei gibt gegen 07 Uhr MEZ 1,85 Prozent auf 27.596,72 Indexpunkte nach.

Zeitgleich geht es auch auf dem chinesischen Festland nach unten. Dort verliert der Shanghai Composite 0,69 Prozent auf 3.501,16 Punkte nach. Gegen den Trend fester präsentiert sich der Markt in Hongkong, wo es am Vortag überproportional abwärts gegangen war. Der Hang Seng gewinnt 0,65 Prozent auf 27.330,71 Zähler.

Sorgen um die sich wieder ausbreitende Corona-Pandemie und die damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen und Folgen für die Wirtschaft haben die Börsen in Asien am Freitag fest im Griff. Dazu kommen schwache Vorgaben aus den USA und speziell für den japanischen Markt noch ein weiter anziehender Yen, der ungünstig ist für die Exportaussichten der Unternehmen. Der Yen profitiert wie so oft von seinem Ruf als sicherer Hafen.

Neue Preisdaten aus China sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und dämpfen Sorgen vor einer erhöhten Inflation und damit möglicherweise bald straffer agierenden Notenbank etwas. Der Anstieg der Erzeugerpreise fiel im Juni niedriger als im Vormonat und wie erwartet aus mit 8,8 Prozent, während die Erzeugerpreise mit 1,1 Prozent einen Tick weniger zulegten als prognostiziert.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX