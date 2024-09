ATX und DAX mit Zuwächsen -- Hang Seng schließt tiefrot

Sowohl der heimische als auch der deutsche Markt erholen sich zum Start in die neue Woche. Zum Wochenauftakt ging es an den asiatischen Aktienmärkten derweil steil nach unten.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse wagen sich am Montag wieder etwas aus ihrer Deckung.

Der ATX legte kurz nach Handelseröffnung um 0,41 Prozent zu auf 3.596,09 Zähler. Auch weiterhin tendiert er auf positivem Terrain.

Die Wiener Börse ist am Montag mit Zuwächsen in den Handel gestartet. In der Vorwoche war der heimische Leitindex auf den tiefsten Stand seit Mitte August zurückgefallen. Auch das europäische Umfeld wird nach den schwachen Vortagen erholt erwartet. In dieser Woche richten sich die Blicke auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine weitere Zinssenkung durch die EZB gilt an der Börse als eingepreist. Mit Blick auf die USA bleibt die große Frage, wie stark eine erste Zinssenkung ausfallen wird. Die US-Notenbank wird in der kommenden Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen bekanntgeben. Dabei wird sie die am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA ebenso im Blick haben wie die Erzeugerpreise am Donnerstag sowie die Im- und Exportpreise am Freitag.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage am Montag überschaubar.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt stabilisiert sich am Montag nach seiner tiefroten Vorwoche.

Der DAX verbuchte zum Handelsstart einen Aufschlag von 0,42 Prozent auf 18.379,52 Punkte. Im weiteren Verlauf zeigt er sich ebenfalls stärker.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach seiner sehr schwachen Vorwoche zunächst stabilisiert. Am Freitag war das Börsenbarometer im Sog eines sehr schwachen US-Technologiesektors auf ein Tief seit Mitte August abgerutscht. Laut dem Charttechniker Christoph Geyer war trotz der jüngsten Turbulenzen die "kaum anziehende Umsatztätigkeit" auffällig. Dies deute darauf hin, dass es sich bislang noch nicht um eine Ausverkaufssituation gehandelt habe. Und: Von einer übergeordneten Trendwende nach unten sollte aktuell nicht ausgegangen werden, denn trotz generierter langfristiger Verkaufssignale sieht Geyer den DAX zunächst lediglich in einer Korrektur, also einem kurzfristigen Rücksetzer. Dieser könne allerdings noch bis in den Bereich der 18.000-Punkte-Marke führen.

Die Unsicherheit droht aber vorerst hoch zu bleiben. Am Donnerstag teilt die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsentscheidung mit. Eine weitere Zinssenkung durch die EZB gilt an der Börse als eingepreist. Mit Blick auf die USA bleibt die große Frage, wie stark eine erste Zinssenkung ausfallen wird. Die US-Notenbank wird in der kommenden Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen bekanntgeben. Dabei wird sie die am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA ebenso im Blick haben wie die Erzeugerpreise am Donnerstag sowie die Im- und Exportpreise am Freitag.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten vor dem Wochenende Verluste.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas stärker, drehte anschließend jedoch ins Minus und beendete die Sitzung 1,01 Prozent tiefer bei 40.345,41 Punkten.

Der NASDAQ Composite verbuchte derweil noch deutlichere Verluste, nachdem er zum Start noch knapp im Plus notiert hatte. Er verabschiedete sich 2,55 Prozent schwächer bei 16.690,83 Zählern ins Wochenende. Als Belastung erwies sich hier ein Kursrutsch bei den Aktien von Broadcom. Der Chipkonzern hatte mit seiner Prognose enttäuscht.

Top-Thema waren vor dem Wochenende die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten für August, die bereits vor Handelsbeginn veröffentlicht wurden. Die Arbeitsmarktzahlen gelten als maßgeblich für die weitere Zinspolitik der US-Notenbank.

Wie das US-Arbeitsministerium mitteilte, wurden im August in den USA mit 142.000 weniger Stellen als erwartet geschaffen, zugleich wurden die Zahlen für die beiden Vormonate deutlich nach unten revidiert. Volkswirte hatten mit 161.000 neu geschaffenen Stellen gerechnet. Die Arbeitslosenquote ist auf 4,2 von 4,3 Prozent gesunken, was von Ökonomen erwartet wurde. Die US-Stundenlöhne stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent auf 35,21 Dollar. Im Jahresvergleich lagen die Löhne um 3,8 (3,6) Prozent höher. Ökonomen hatten ein monatliches Plus von 0,3 Prozent und eine Jahresrate von 3,7 Prozent erwartet.

Die Daten sprechen für eine erste Zinssenkung der US-Notenbank auf ihrer nächsten Sitzung Mitte September. Die Arbeitsmarktdaten dürften die Fed nach Einschätzung von Thomas Altmann, Marktstratege bei QC Partners, allerdings nicht unbedingt zu einer XL-Senkung um 50 Basispunkte veranlassen. Denn der Anstieg der Löhne falle etwas höher aus als vom Markt erwartet und sicherlich auch höher als von der Fed gerne gesehen. Das wird die Fed genau im Auge behalten. Und auch diese Lohnentwicklung spreche für eine klassische Senkung um 25 Basispunkte. In der Summe enthalte der Arbeitsmarktbericht nichts, was zu einer großen Neubewertung des Aktien- oder Rentenmarktes führen müsste.

ASIEN

Anleger an den asiatischen Börsen hielten sich am Montag in Deckung.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte schlussendlich 0,48 Prozent ein auf 36.215,75 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite letztendlich 1,06 Prozent auf 2.736,49 Zähler. In Hongkong knickt der Hang Seng derweil um 1,42 Prozent ein auf 17.196,96 Einheiten.

Zum Start in die neue Woche haben negative Vorzeichen an den Börsen in Asien dominiert. Die Aktienmärkte der Region folgten der Wall Street nach unten, wo Rezessionssorgen am Freitag die Kurse kräftig gedrückt hatten, nachdem die Arbeitsmarktdaten für August schwächer ausgefallen waren als erwartet. In Asien lösten sich derweil vielerorts die Indizes von ihren Tagestiefs, als die Futures auf die großen US-Aktienindizes ins Plus drehten.

In Tokio setzte der Nikkei-225-Index seine Verlustserie fort, nachdem das japanische Bruttoinlandsprodukt für das zweite Kalenderquartal nach unten revidiert worden war. Wie in den USA standen auch in Japan Technologiewerte ganz oben auf den Verkaufslisten. Derweil stiegen die chinesischen Verbraucherpreise im August etwas weniger stark als von Volkswirten geschätzt, die Erzeugerpreise verzeichneten den 23. Rückgang in Folge.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX