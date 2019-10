Asiens Indizes leichter

Zur Wochenmitte geht es an den Aktienmärkten in Fernost leicht bergab.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse trennten sich am Dienstag verstärkt von ihren Aktienengagements.

Der Leitindex ATX startete leicht unter seinem Vortagesschlusskurs in den Tag, fiel im Verlauf aber weiter zurück. Zum Ertönen der Schlussglocke blieb ein Abschlag von 0,49 Prozent auf 2.921,91 Punkte.

Das heimische Börsenbarometer hatte im Vergleich zum europäischen Marktumfeld zunächst seine Verluste moderat halten können, rutschte im Verlauf jedoch deutlich ab. Bestimmendes Thema waren die Gespräche zwischen den USA und China im Handelsstreit, die Ende der Woche starten sollen. Im Vorfeld haben die USA ihre Sanktionen auf weitere chinesischen Organisationen ausgeweitet.

Nach einem Telefonat zwischen dem britischen Premierminister Boris Johnson und der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel rückte wieder ein baldiger Brexit ohne Vertrag in den Fokus. Konjunkturdaten hatten hingegen leicht positive Signale geliefert. So haben deutsche Industrieunternehmen ihre Produktion im August überraschend ausgeweitet.

Unternehmensnachrichten aus Österreich blieben weiter aus.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex gab am Dienstag deutlich ab.

Der DAX notierte zum Erklingen der Startglocke quasi unbewegt zum Vortagesschluss, musste im weiteren Verlauf aber deutlich nachgeben und schloss um 1,05 Prozent leichter bei 11.970,20 Zählern.

Die politischen Unsicherheiten hatten den deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder fest im Griff. Neben dem Handelsstreit zwischen China und den USA trübte vor allem das Thema Brexit die Laune der Anleger. Ein EU-Austrittsabkommen hält der britische Premierminister Boris Johnson laut Kreisen mittlerweile für praktisch unmöglich. Dies habe Johnson im Telefongespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gesagt, nachdem diese einen Verbleib von Nordirland in der Zollunion gefordert habe, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf britische Offizielle. Dies sei für Johnson nicht akzeptabel. Nun werde ein harter Brexit immer wahrscheinlicher, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

WALL STREET

Die US-Börsen knüpften am Dienstag an ihre Vortagesverluste an.

Der Dow Jones verbuchte am zweiten Handelstag der Woche einen Abschlag von 1,60 Prozent und schloss bei 29.572,08 Punkten. Auch Techwerteanleger trennten sich am Dienstag von ihren Investments, der NASDAQ Composite verlor 1,67 Prozent und ging bei 7.823,78 Punkten aus dem Handel.

Die Anleger seien besorgt, der Handelskonflikt könne sich kurz vor der Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und China erneut verschärfen, sagten Marktbeobachter. Auslöser seien Aussagen der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft über mögliche Vergeltungsmaßnahmen gegen jüngste Handelsbeschränkungen durch die US-Regierung.

Dass China womöglich Maßnahmen "zur Gewährleistung der eigenen Interessen" ergreifen wolle, verunsichere, hieß es. Die USA hatten in der Nacht zum Dienstag wegen der "brutalen Unterdrückung" der muslimischen Minderheit der Uiguren 28 chinesische Regierungs- und Handelsorganisationen auf eine schwarze Liste gesetzt, darunter auch einige Technologiekonzerne. Für diese soll die Belieferung mit US-Produkten eingeschränkt werden. "Das politische Gehabe vor den hochrangigen Handelsgesprächen, die am Donnerstag beginnen, ist gefährlich und erhöht die Gefahr, dass wir weder einen Mini-Deal sehen noch eine wesentliche Deeskalation", sagte Edward Moya vom Währungsbroker Oanda.

ASIEN

Die asiatischen Indizes verbuchen zur Wochenmitte Verluste.

In Japan gibt der Nikkei derzeit (gegen 06.55 Uhr MESZ) um 0,70 Prozent nach auf 21.436,76 Einheiten.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,14 Prozent verliert auf 2.909,53 Zähler, büßt der Hang Seng in Hongkong 0,68 Prozent auf 25.716,77 Punkte ein.

Nach unten geht es am Mittwoch mit den Aktienmärkten in Asien. Der Optimismus vom Vortag mit Blick auf die am Donnerstag beginnenden Handelsgespräche zwischen den USA und China ist verflogen. Angesichts neuer US-Sanktionen wegen angeblicher chinesischer Menschenrechtsverletzungen in der muslimisch geprägten Provinz Xinjian dürfte sich die Atmosphäre weiter eintrüben. Die USA haben Visa-Restriktionen gegen chinesische Repräsentanten verhängt, nachdem am Vortag Unternehmen mit Sanktionen belegt worden waren. Zudem sollen die USA wieder erwägen, den Fluss von US-Kapital in chinesische Unternehmen zu begrenzen oder zu unterbinden.

Aus dem chinesischen Handelsministerium heisst es dazu, die USA sollten sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen. Zudem vermengt sich der Streit mit der innenpolitischen US-Szenerie. So meint Marktstratege Stephen Innes von AxiTrader, dass aus Sicht von US-Präsident Donald Trump ein gegenwärtiger Deal mit China nicht ausreichen dürfte, um dem wirtschaftlichen und politischen Gegenwind die Kraft zu nehmen. Daher könne Trump eher in den Kampfmodus gegenüber China zurückfallen.

