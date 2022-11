Fokus auf US-Kongresswahlen und Verbraucherpreise: ATX verliert -- DAX schwächer -- Wall Street etwas leichter -- Asiens Börsen schließen im Minus

Der heimische Aktienmarkt verbucht zur Wochenmitte Abschläge. Der DAX verbucht moderate Verluste. An den US-Börsen geht es am Mittwoch abwärts. Die Börsen in Fernost gaben am Mittwoch ebenfalls nach.

AUSTRIA

Am heimischen Aktienmarkt dominieren zur Wochenmitte die Bären.

Der ATX bewegte sich bereits kurz nach Start auf rotem Terrain und weitet seine Verluste im Verlauf aus.

Der jüngste Erholungsschub an den Börsen könnte damit vorerst gestoppt sein. Der ATX etwa hatte zuvor drei klare Gewinntage in Folge absolviert. Datenseitig ist der Kalender heute international leer gefegt und nur einzelne Notenbankvertreter in den USA und der Eurozone melden sich zu Wort, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. Zudem sei der Einfluss der US-Zwischenwahlen auf das Marktgeschehen bisher überschaubar, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Markt stehen auf Unternehmensebene in der laufenden Berichtssaison Addiko Bank, FACC und voestalpine mit publizierten Quartalszahlen im Fokus.

DEUTSCHLAND

Nach dem erneuten Vorpreschen am Vortag lassen es die Anleger am Mittwoch zunächst wieder langsamer angehen.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,25 Prozent tiefer bei 13.653,98 Punkten und gibt anschließend weiter nach.

Die Erholungsrally im DAX scheint auf dem höchsten Niveau seit Mitte August zunächst wieder eine Pause einzulegen. "Der Einfluss der US-Zwischenwahlen auf das Marktgeschehen ist bislang überschaubar", heisst es bei der Helaba. Bei den "Midterms" in der Mitte der vierjährigen Amtszeit von Präsident Joe Biden ist nach der Schliessung der Wahllokale in zahlreichen Bundesstaaten weiter offen, welche Partei künftig im US-Kongress das Sagen haben wird. Ein zuletzt vorhergesagter überwältigender Sieg der Republikaner zeichnete sich aber bis zum späten Dienstagabend (Ortszeit) nicht ab.

In den Fokus rücken stattdessen laut den Helaba-Experten bereits die US-Verbraucherpreise am Donnerstag angesichts ihrer Signalwirkung für die Zinspolitik der US-Notenbank. Die Anleger könnten sich in Zurückhaltung üben, das Umfeld bleibe angesichts hoher Inflationserwartungen schwierig.

Unternehmensseitig müssen die Börsianer nochmals einige Quartalsberichte bewerten. Commerzbank, E.ON, LANXESS, Siemens Healthineers und im Nebenwertebereich EVOTEC sowie Heidelberger Druck haben aktuelle Geschäftszahlen vorgelegt.

WALL STREET

Anleger in den USA zeigen sich am Mittwoch zurückhaltend. Der Dow Jones eröffnete 0,47 Prozent im Minus bei 33.004,47 Punkten und verliert auch weiterhin. Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Start 0,83 Prozent tiefer bei 10.528,45 Zählern. Auch anschließend geht es abwärts.

Im Blick stehen die Zwischenwahlen in den USA, die sogenannten Midterms. Ersten Ergebnissen zufolge blieb die zunächst erwartete Erfolgswelle der Republikaner offenbar aus. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, betonte gleichwohl, dass für die Finanzmärkte der Ausgang der Kongresswahlen eigentlich von keiner größeren Relevanz sei. Wichtiger für die Märkte seien die Themen Inflation und Geldpolitik. Die nächsten Daten zur Teuerung stehen am morgigen Donnerstag an.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich am Mittwoch mit negativer Tendenz.

In Tokio gab der Nikkei letztlich 0,56 Prozent auf 27.716,43 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite 0,53 Prozent tiefer bei 3.048,17 Punkten. In Hongkong verlor der Hang Seng derweil 1,20 Prozent auf 16.358,52 Zähler.

Etwas Zurückhaltung machten Teilnehmer angesichts der noch auf sich warten lassenden Endergebnisse der US-Zwischenwahlen aus. Dabei deutete sich insgesamt nicht der vielfach erwartete klare Sieg der Republikaner an. Sollten die Republikaner beide Häuser gewinnen, würde das Regieren für den demokratischen Präsidenten Joe Biden schwieriger.

Derweil stieg die Inflation in China - gemessen an den Verbraucherpreisen im Oktober - mit 2,1 Prozent etwas weniger deutlich als erwartet. Tendenziell sehen Marktteilnehmer das als günstig für die chinesische Notenbank, was den Spielraum für weitere Lockerungsmaßnahmen zur Stützung der Konjunktur betrifft. Überlagert wurde dieser positive Aspekt aber von der Sorge um die Corona-Lage. In Peking stieg die Zahl der Neuinfektionen auf ein Fünfmonatshoch und auch sonst stiegen die Fälle auf Mehrmonatshochs, was weiter kursierende Spekulationen über eine Lockerung der strikten Null-COVID-Politik einen Dämpfer versetzte.

