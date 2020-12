ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schließen überwiegend freundlich

Am Mittwoch ziehen der Wiener sowie der deutsche Leitindex an. An der Wall Street steigt der US-Leitindex etwas. Die Märkte in Fernost legten am Mittwoch mehrheitlich zu.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwoch in Grün.

Nach einem freundlichen Start bleibt der ATX klar in der Gewinnzone.

Die Wiener Börse zeigt sich am Mittwoch klar im Plus. Gestützt auf den am Vorabend fortgesetzten Rekordkurs an der Wall Street geht es europaweit mit den Aktienkursen nach oben. Auch am Berichtstag könnte die Stimmung an den US-Börsen Impulse liefern. Datenseitig rechnen die Analysten von Helaba heute nicht mit wichtigen Einflussfaktoren. Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Von Analystenseite meldete sich die Berenberg Bank mit neuen Einschätzungen zum Verbund und OMV.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kann am Mittwoch kräftig zulegen.

So eröffnete der deutsche Leitindex DAX mit einem Gewinn von 0,49 Prozent bei 13.344,14 Punkten und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch kräftig aus, vorübergehend sogar bis über die Marke von 13.400 Zählern.

"Neue Hoffnungen auf die lang erwarteten US-Konjunkturhilfen verleihen Kraft", sagte Börsenexperte Andreas Lipkow von comdirect. Und Andreas Büchler, Chartexperte von Index-Radar, sieht mittlerweile sogar Chancen auf Rekordstände im DAX noch in diesem Jahr. "Der DAX ist auf dem besten Weg, ein weiteres Mal das Areal um 13.400 / 13.450 Punkte zu testen." Ein Durchstoßen dieser Barriere nach oben sei auf längere Sicht das etwas wahrscheinlichere Szenario, da es zuletzt kaum noch zu Gewinnmitnahmen gekommen sei, als der Index an diese Zone gelangte.

Als Damoklesschwert allerdings schwebt der weiter noch nicht festgezurrte Brexit-Handelspakt über den Märkten. Am Abend will der britische Premier Boris Johnson die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen treffen, um doch noch einem Deal den Weg zu bahnen. Von diesem Donnerstag an treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs zu ihrem letzten Gipfel des Jahres. Zudem rückt dann auch die Europäische Zentralbank und ihre Geldpolitik wieder in den Fokus.

WALL STREET

In den USA geht es am Mittwoch leicht abwärts.

Der Dow Jones startete 0,18 Prozent fester bei 30.229,81 Punkten und verteidigte seinen Zuwachs auch anschließend. Er erreichte zeitweise gar einen neuen Höchststand. Aktuell gibt er jedoch leicht nach. Der NASDAQ Composite eröffnete den Handel daneben mit einem minimalen Zuschlag von 0,07 Prozent auf 12.591,69 Zähler und notiert derzeit ebenfalls niedriger.

Nach den Vortagesaufschlägen stützt der Schwung die Wall Street auch am Mittwoch noch etwas. Händler sprechen von wieder gestiegenen Hoffnungen auf das Zustandekommen eines Konjunkturpaketes in den USA. Ein konkreter Vorschlag könnte von Demokraten und Republikanern im Kongress mitgetragen werden. Die wachsenden Corona-Sorgen mit schärfen Abriegelungen in den USA werden derweil überlagert von der Erwartung einer baldigen Notfallzulassung des Impfstoffs der beiden Pharmapartner BioNTech und Pfizer.

"Es scheint so zu sein, dass wir uns auf ein Abkommen zubewegen", sagt Marktstratege Hugh Gimber von JPMorgan Asset Management. Er verweist auf die Aussagen der Zentralbanken, wonach fiskalische Stimuli der Politik den besten Weg zur Unterstützung der Volkswirtschaft darstellten. "Die Verschlechterung der medizinischen Situation erhöht den Druck auf die Politik, sich auf einen Deal zu verständigen", ergänzt Gimber.

ASIEN

In Asien konnten die wichtigsten Indizes am Mittwoch Gewinne erzielen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Plus von 1,33 Prozent bei 26.817,94 Punkten.

Am japanischen Markt standen Softbank im Fokus. Einem Bloomberg-Bericht zufolge plant der stark in Technologie investierte Konzern, sich von der Börse zurückzuziehen, also ein Delisting.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite 1,12 Prozent auf 3.371,96 Einheiten. In Hongkong kletterte der Hang Seng dagegen um 0,75 Prozent auf 26.502,84 Zähler.

Fast rundum freundlich haben sich am Mittwoch die Börsenplätze in Ostasien und Australien präsentiert. Lediglich die Börse in Schanghai drehte nach unten ab. Ansonsten nahmen sich die Börsianer ein Beispiel an der Wall Street, an der erneut Rekorde gepurzelt sind. In den USA hoffen Teilnehmer weiter auf ein Stimuluspaket, zudem scheint die Notfallzulassung des Pfizer-BioNTech-Impfstoffs durch die US-Arzneimittelbehörde FDA bevorzustehen. Auch der Start von Impfungen in Großbritannien am Dienstag sorgte für Zuversicht.

In Hongkong waren es laut Händlern Technologiewerte, daneben auch Versichereraktien, die den Leitindex HSI nach oben trieben. Auch hier werden die Nachrichten zu Impfstoffen und eine mögliche US-Staatshilfe für die Ökonomie als positive Faktoren genannt.

In Festlandschina drehte der Markt nach Gewinnen zum Start nach unten ab. Die Verbraucherpreise im November zeigten sich gegen das Vorjahr im Minusbereich, während Experten mit unveränderten Preisen gerechnet hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX