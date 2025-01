Vor US-Arbeitsmarktdaten: Asiens Börsen in Rot

Die Börsen in Fernost notieren am Freitag im Minus.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag in der Gewinnzone.

Kurz nach Handelsstart zeigte sich der ATX minimal tiefer. Im weiteren Verlauf kletterte er jedoch in die Gewinnzone, wo er die Sitzung 0,23 Prozent höher bei 3.647,53 Punkten beendete.

Die Wall Street lieferte am Vorabend keine klaren Impulse. Inflations- und Konjunktursorgen sowie eine nachlassende Zinssenkungsfantasie haben die Stimmung am europäischen Aktienmarkt zuletzt leicht getrübt, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine niedrige Meldungslage vor. Auch von Analystenseite gab es keine neuen Nachrichten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Donnerstag von seiner ruhigen Seite.

Der DAX eröffnete im Minus und verbuchte zunächst weiter Verluste. Im Laufe des Handelstages konnte er sich jedoch wieder seinem Vortagsschluss nähern und mit einem minimalen Verlust von 0,06 Prozent bei 20.317,10 Zählern in den Feierabend gehen.

Das Rekordhoch von Mitte Dezember bleibt nah: Bis zur Höchstmarke von 20.522 Zählern fehlt dem Index nur knapp ein Prozent. Am Vortag hatte der DAX ein Rekordhoch nur knapp verpasst und die Gewinne anschließend abgegeben. Belastet wurden die Aktienkurse von der erneut aufgekommenen Sorge über Importzölle der USA unter dem designierten Präsidenten Donald Trump.

WALL STREET

An der Wall Street wird am Donnerstag nicht gehandelt.

Der Dow Jones ging am Mittwoch schlussendlich 0,25 Prozent höher bei 42.635,20 Punkten aus dem Handel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss daneben marginal tiefer mit einem Minus von 0,06 Prozent bei 19.478,88 Zählern.

In New York sind am Donnerstag die Börsen wegen der Trauerfeier für den Ex-Präsidenten Jimmy Carter geschlossen.

Für Verunsicherung sorgte am Mittwoch jedoch erneut ein Bericht über die geplanten Zölle unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump. Laut einem CNN-Bericht soll Trump die Einführung neuer Importzölle per Notstandsdekret mit Verweis auf die Nationale Sicherheit in Erwägung ziehen. Im Handel hieß es, damit könnten neue Zölle prinzipiell ab dem ersten Tag der Amtseinführung Realität werden.

Übergeordnet herrschte Zurückhaltung. Einerseits findet am Donnerstag wegen des Gedenkens an den verstorbenen Ex-Präsidenten Jimmy Carter an den US-Börsen kein Handel und am US-Rentenmarkt nur eine verkürzte Sitzung bis 20:00 Uhr MEZ statt. Andererseits dürften Anleger vor dem am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht für Dezember ihr Pulver trocken halten. Dieser könnte einen weiteren Hinweis auf den künftigen Zinskurs der US-Notenbank liefern.

Vor diesem Hintergrund wurde auf das Fed-Protokoll der Dezember-Sitzung am Abend geschaut. Die Vertreter der US-Notenbank haben auf ihrer jüngsten Sitzung im Dezember einen eher falkenhaften Ton angeschlagen, wie das am Mittwochabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll offenbarte.

Die vorbörslich veröffentlichte Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im Dezember etwas schwächer gestiegen als erwartet, wie aus dem ADP-Arbeitsmarktbericht hervorgeht. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat entgegen den Erwartungen nicht zugenommen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentieren sich am Freitag in Rot.

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise 0,90 Prozent tiefer bei 39.247,63 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite unterdessen 0,48 Prozent schwächer bei 3.196,01 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gibt zwischenzeitlich 0,55 Prozent auf 19.134,83 Einheiten ab.

Negative Vorzeichen dominieren zum Wochenausklang an den Börsen in Ostasien und Australien. Vor den mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten im späteren Tagesverlauf halten sich die Anleger zurück, wie Händler berichten. Sollte die Beschäftigungslage nach wie vor gut sein, dürfte sich die US-Notenbank in ihrer zuletzt eher falkenhaften Haltung bestätigt sehen. Mit der Zinssitzung im Dezember hatte sie den Markt auf nun langsamere Zinssenkungen eingestimmt.

Vorgaben der US-Börsen fehlen, weil der Handel dort am Donnerstag wegen des Gedenkens an den verstorbenen ehemaligen Präsidenten Jimmy Carter ruhte. Die Futures auf die großen US-Indizes tendieren jedoch etwas leichter.

Auf dem japanischen Aktienmarkt lastet zusätzlich die Befürchtung, dass die Bank of Japan bald einen strafferen Kurs einschlagen könnte. Dazu passt, dass die Ausgaben der privaten japanischen Haushalte im November auf Monatssicht weniger stark zurückgingen als angenommen und im Vergleich zum Vorjahr sogar stiegen.

Abwärts geht es auch an den chinesischen Börsen. Hier dominiert die Furcht vor den geplanten höheren Zöllen des designierten US-Präsidenten Donald Trump, wie es heißt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX