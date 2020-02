ATX vorbörslich kaum verändert -- DAX leichter erwartet -- Börsen in Fernost mehrheitlich mit Abgaben

Am Montag dürfte der heimische Markt keine klare Tendenz ausweisen. Der deutsche Aktienmarkt wird mit roten Vorzeichen erwartet. Die asiatischen Indizes zeigen am Montag unterschiedliche Tendenzen.

AUSTRIA

Der Wiener Markt dürfte kaum verändert in die neue Woche starten.

Der Leitindex ATX weist vor dem Handelsbeginn keine klare Tendenz aus.

Händler rechnen mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten am Montag. Stabilisiert werde die Stimmung von Meldungen, nach denen Apple die Produktion in China zumindest teilweise wieder anfahren soll. "Die Einkaufsmanagerindizes steigen weltweit wieder und deuten eine Erholung des Wirtschaftswachstums an", sagt Ulrich Stephan, Anlagestratege der Deutschen Bank. Allerdings habe die europäische Industrie ihre Schwächephase noch nicht überwunden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Montag tiefer notieren.

Der DAX weist vorbörslich einen Abschlag aus.

Nach der starken Vorwoche dürften die Anleger am Montag erst einmal abwarten. Der DAX wird knapp im Minus erwartet, nachdem er sich in der vergangenen Woche um 4 Prozent vom Kursrutsch wegen des Coronavirus erholt hat. "Das Virus bleibt das große Thema an den Börsen", sagte am Morgen Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Die Zahl neuer Infektionen und Todesfälle ist erneut gestiegen. In der Folge wagen sich die Anleger weiter nur vorsichtig auf das Parkett.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zogen sich vor dem Wochenende zurück.

Der Leitindex Dow Jones startete 0,32 Prozent schwächer bei 29.286,92 Einheiten und rutschte anschließend weiter ins Minus. Aus dem Handel ging er 0,94 Prozent schwächer bei 29.102 Punkten. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite gab zur Eröffnung 0,48 Prozent auf 9.526,64 Punkte nach und stand auch weiterhin in der Verlustzone. Er beendete den Handelstag 0,54 Prozent schwächer bei 9.520 Punkten.

Thema blieb nach wie vor das Coronavirus. "Wir erleben eine Beschleunigung der Fallzahlen bei Infektionen und Todesfällen. (...) Es bestehen Bedenken darüber, ob die Ausbreitung andauert oder unter Kontrolle ist. Wenn sich die Sache von einem drei- auf einen sechs- oder gar neunmonatigen Konjunkturrückgang ausdehnen sollte, wäre das besorgniserregend", warnt Fondsverwalter Paul Flood von Newton Investment Management.

Unternehmensseitig stehen Uber und Pinterest im Mittelpunkt.

ASIEN

Am Montag zeigen sich die Märkte in Asien uneins.

In Tokio verliert der Nikkei aktuell 0,44 Prozent auf 23.724,34 Punkte. (7.12 Uhr MEZ)

Auf dem chineschen Festlang bewegt sich der Shanghai Composite mit plus 0,04 Prozent auf 2.877,25 Zähler nur träge. In Hongkong gibt der Hang Seng hingegen 0,65 Prozent nach auf 27.225,02 Einheiten.

Das Coronavirus hat mittlerweile mehr Todesopfer gefordert als das SARS-Virus während der Epidemie 2002/03. Immer mehr Experten bezweifeln, dass China die Epidemie unter Kontrolle hat. Zudem gibt es immer mehr Stimmen, die die offiziellen Fallzahlen in China für zu niedrig halten. In mehreren Regionen keimen daher regierungskritische Proteste in China auf. Weil die Fallzahlen weiter in rasantem Tempo stiegen, sei nicht absehbar, wann die wirtschaftliche Erholung nach dem befürchteten Wirtschaftseinbruch in China einsetze, heißt es im Handel. Für Beunruhigung sorge zudem, dass die Fallzahlen auch ausserhalb Chinas zunähmen. Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa