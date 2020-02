AXA verkauft Osteuropa-Aktivitäten an UNIQA

Wie UNIQA mitteilte, hat es mit AXA und deren Tochter Societe Beaujon einen Kaufvertrag über den Erwerb der Anteile an den AXA-Tochterunternehmen in Polen, Tschechien und Slowakei abgeschlossen. Kaufgegenstand sind Versicherungsunternehmen in den Bereichen Leben und Nicht-Leben sowie Wertpapierfirmen, Pensionskassen und Servicegesellschaften der AXA-Gruppe in diesen Ländern. Der Kaufpreis beträgt rund 1 Milliarde Euro.

Dow Jones