ATX freundlich -- DAX auf Rekordniveau-- Asiatische Indizes mehrheitlich im Plus

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt ist die Stimmung positiv. An den Börsen in Fernost ist die Grundstimmung am Mittwoch freundlich.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt kann am Mittwoch grüne Vorzeichen ausweisen.

Der ATX notierte kurz nach dem Handelsstart kaum verändert, kann sich im weiteren Verlauf jedoch im Plus etablieren.

Nach Einschätzung der Helaba-Analysten gilt es zu beachten, dass die Bewertungsniveaus keineswegs als günstig zu bezeichnen sind. Starke Vorgaben hatte am Vorabend hingegen die US-Technologiebörse Nasdaq geliefert. Am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensebene noch sehr dünn. Jedoch legte die Addiko Bank ihr Ergebnis für das Gesamtjahr 2020 vor.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex hält sich auf Rekordniveau.

Der DAX eröffnete mit plus 0,01 Prozent nahezu unbewegt bei 14.439,45 Punkten, anschließend steigt er leicht ins Plus und erreicht damit einen neuen Rekordstand bei 14.483,49 Einheiten.

An den beiden ersten Handelstagen der Woche hatte der Dax historische Bestmarken aufgestellt. Allerdings habe die Dynamik schon am Dienstag etwas nachgelassen, schrieben die Experten der Helaba. Denn die positiven Effekte des billionenschweren neuen US-Hilfspakets für die weltgrößte Volkswirtschaft erschienen schon eingepreist, während die perspektivisch steigenden Anleiherenditen und die Inflationstendenzen die Stimmung belasteten. Es seien auch mit Blick auf die Konjunkturerwartungen bereits viele Vorschusslorbeeren verteilt und die Bewertungen nicht mehr günstig.

Die gute Aufnahme einer neuen Tranche von kurzlaufenden US-Anleihen habe die Inflationssorgen zunächst beruhigt, erklärte indes Marktanalyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Zu sagen, dass sich der Markt langsam mit dem möglichen Belastungsfaktor Inflation anfreunde, wäre aber verfrüht. Am Mittwoch schürte zudem ein starker Anstieg der chinesischen Erzeugerpreise die Angst vor weltweit steigenden Preisen.

Unternehmensseitig steht in Deutschland adidas mit Geschäftszahlen im Fokus.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten am Dienstag Aufschläge.

So eröffnete der Dow Jones 0,28 Prozent höher bei 31.892,35 Punkten und stand auch im weiteren Handelsverlauf im Plus. Am Ende ging das Börsenbarometer 0,09 Prozent fester bei 31'832,08 Zählern in den Feierabend. Daneben legte der NASDAQ Composite 3,69 Prozent auf 13.073,82 Zähler zu.

Zu Wochenbeginn hatten sich die Indizes uneinheitlich gezeigt: während der Dow ein neues Rekordhoch markiert hatte, verbuchte der Nasdaq deutliche Verluste.

Stützend wirkte, dass der US-Kongress vor der Verabschiedung des 1,9 Billionen Dollar schweren Corona-Hilfspakets für die angeschlagene US-Wirtschaft steht. Das US-Repräsentantenhaus stimmt voraussichtlich erst am Mittwoch über das Stützungspaket ab. Der Senat hatte das Paket bereits am Samstag angenommen. Die Zustimmung im Repräsentantenhaus, wo die Demokraten eine klare Mehrheit haben, gilt als sicher.

Die Anleiherenditen kamen indessen zurück und liegen nun deutlich unter dem Jahreshoch von über 1,60 Prozent. Aktuell notiert die US-Zehnjahresrendite bei 1,54 Prozent - ein Rückgang um 5,9 Basispunkte. Am Vortag hatten gestiegene Marktzinsen erneut Technologiewerte unter Druck gesetzt, da der Sektor von einem hohen Fremdkapitalanteil gekennzeichnet ist. Die Stabilisierung an den Anleihemärkten dürfte Technologiewerten dabei helfen, einen Teil der Verluste wieder wettzumachen, heisst es von Marktteilnehmern. Inflationssorgen im Zuge einer Erholung der US-Wirtschaft hatten die US-Anleiherenditen zuletzt immer weiter steigen lassen.

"Wir sind der Meinung, dass ein grosser Teil des Anstiegs der Anleiherenditen vorbei ist", so Hani Redha, Portfoliomanager bei Pinebridge Investments. "Bei diesem Renditeniveau erwarten wir, dass weitere Käufer hinzukommen werden. Das stabilisiert tendenziell das Renditeniveau."

ASIEN

Zur Wochenmitte zeigen sich die asiatischen Börsen mit grünen Vorzeichen.

In Japan notiert der Leitindex Nikkei mit plus 0,03 Prozent wenig verändert bei 29.036,56 Punkten.

Währenddessen geht es für den Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,50 Prozent auf 3.375,97 Zähler hoch. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,15 Prozent im Plus bei 28.816,96 Stellen.

Die Erzeugerpreise in China haben im Februar im Zuge eines Anstiegs der globalen Rohstoffpreise stark zugelegt, während die Verbraucherpreise den zweiten Monat in Folge in den deflationären Bereich rutschten. Der Erzeugerpreisindex stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,7 Prozent, nach einem Plus von 0,3 Prozent im Januar.

Trotz guter US-Vorgaben in Form massiv erholter Aktienkurse im Technologiesektor zeigen sich die Börsen nur uneinheitlich. Tendenziell abgegeben werden dagegen Papiere aus dem Finanzsektor, die vom jüngsten Renditeanstieg profitiert hatten. In Tokio gibt die Fünfjahresrendite leicht nach.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX