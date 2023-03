Wall Street belastet: ATX und DAX starten tiefer -- Asiens Börsen mit Abschlägen

Am letzten Handelstag der Woche zeigen sich der heimische wie auch der deutsche Aktienmarkt zu Handelsstart mit deutlichen Verlusten. An den asiatischen Börsen geht es am Donnerstag bergab.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag mit deutlichen Abschlägen.

Der ATX notiert kurz nach Handelsstart 2,21 Prozent schwächer bei 3.427,34 Einheiten.

Nach deutlichen Verlusten an der Wall Street am Donnerstag, trübt sich die Stimmung am Freitag auch hierzulande ein. "Der Ausfall der Silicon Valley Bank sendet Schockwellen durch den Markt", so ein Marktteilnehmer. Und Thomas Altmann von QC Partners sagt, mit Kreditausfällen wegen der steigenden Zinsen sei bei einer wirtschaftlichen Abkühlung zu rechnen gewesen, aber nicht zu einem so frühen Zeitpunkt. Dem weltweiten Stimmungsumschwung könnten sich auch die europäischen Märkte nicht mehr entziehen. Neue Impulse dürfte nun der US-Arbeitsmarktbericht für Februar am Nachmittag bringen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dominieren die Verkäufer.

Der DAX geht 1,69 Prozent tiefer bei 15.369,67 Punkten in den Handel.

Die Inflations- und Zinsangst, die US-Notenbankchef Jerome Powell zuletzt geschürt hatte, war in den USA mit voller Wucht zurückgekehrt. Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und der Kursabsturz der Aktien von SVB Financial führten den Anlegern vor Augen, welche Gefahren - etwa Kreditausfälle - mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen können. Der Dow Jones Industrial hatte am Vortag seinen Jahresgewinn ausradiert und war auf das tiefste Niveau seit November gesackt. Das Plus im DAX seit Jahresbeginn liegt dagegen immer noch im niedrigen zweistelligen Prozentbereich.

Wenn Kreditausfälle, die allgemein durchaus erwartet und eingepreist seien, früher und vor allem schneller Realität würden und zunähmen, "dann sendet das Schockwellen durch die Börsen", kommentierte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. "Noch scheint die Silicon Valley Bank ein Einzelfall zu sein. Aber wie groß die Ansteckungsgefahren unter Banken sind, das haben frühere Krisen gezeigt", erklärte er die hohe Sensibilität auf die Nachrichten aus Kalifornien.

Nervosität dürfte ausßerdem vor dem US-Arbeitsmarktbericht für Februar herrschen, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Experten erwarteten einen weiteren deutlichen Stellenaufbau und eine Arbeitslosenquote auf dem tiefsten Stand seit mehr als 50 Jahren. Solche Daten würden einen womöglich doch wieder strafferen geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed nicht bremsen, - und der wird laut der Credit Suisse inzwischen erwartet. Seitdem Powell überraschend ein anziehendes Zinserhöhungstempo in Aussicht gestellt hatte, preise der Markt eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 0,5 Prozentpunkte schon im März ein, hieß es.

Unter den Einzelwerten steht Daimler Trucks im Fokus. Der Nutzfahrzeughersteller hat sich nach einem guten Lauf im vergangenen Jahr auch für 2023 viel vorgenommen.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Donnerstag mit Verlusten.

Zwar eröffnete der Dow Jones 0,24 Prozent höher bei 32.876,83 Punkten, im späteren Verlauf drehte die Stimmung aber und der Leitindex rutschte am Ende um 1,65 Prozent auf 32.256,05 Zähler ab. Deutlicher im Plus stand zwischenzeitlich der NASDAQ Composite, nachdem er quasi unverändert bei 11.578,31 Zählern gestartet war. Im späten Nachmittagshandel rutschte der Index aber ebenfalls ab, am Ende stand ein Verlust von 2,05 Prozent bei 11.338,35 Zählern.

Ein etwas nachlassender Zinsdruck hat die US-Börsen am Donnerstag nur kurzzeitig gestützt. Die Renditen am Anleihenmarkt waren nach aktuellen Daten vom Arbeitsmarkt spürbar unter Druck geraten. Denn die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, waren in der vergangenen Woche überraschend stark gestiegen.

Auf Unternehmensseite schockten gleich zwei Nachrichten aus der Finanzwelt die Anleger: Der auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierte Finanzierer SVB Financial Group stockt sein Kapital auf. Zudem kündigte das Unternehmen für das erste Quartal einen Milliardenverlust an. Dessen Aktien verloren am S&P-500-Ende mehr als die Hälfte.

Zudem zwingt die Krise am Markt für Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether mit dem Finanzkonzern Silvergate Capital ein weiteres Schwergewicht der Branche in die Knie. Die Kryptobank gab bekannt, ihren Betrieb einzustellen und freiwillig die geordnete eigene Abwicklung einzuleiten. Die Papiere von Silvergate Capital brachen ausserhalb der grossen Indizes kräftig ein.

Silvergate und SVB "sind in der Tat Opfer desselben Phänomens, da die Straffung der US-Geldpolitik den Schaum aus den Teilen der Wirtschaft mit den meisten Überschüssen löscht - und es ist schwer, mehr Überschüsse zu finden als in Krypto- und Tech-Startups", sagte Analyst Adam Crisafulli von Vital Knowledge.

ASIEN

An den asiatischen Börsen beherrschten Minuszeichen den Handel.

In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei zu Handelsende 1,67 Prozent auf 28.143,97 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland verlor der Shanghai Composite letztlich 1,40 Prozent auf 3.230,08 Einheiten. In Hongkong fällt der Hang Seng zeitweise um 2,87 Prozent auf 19.354,26 Zähler (8.45 Uhr MEZ).

Im Sog des deutlichen Rücksetzers an der Wall Street und aus Vorsicht vor den im Tagesverlauf anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für Februar geht es am Freitag im Handelsverlauf an den Börsen in Asien kräftig nach unten. In den USA hatte neben Zinssorgen der Bankensektor stark belastet. Auslöser war, dass eine auf die Finanzierung von Technologieunternehmen spezialisierte Bank den Markt mit dem Verkauf ihres Portfolios zur Kapitalbeschaffung überrascht hatte. Das schürte Sorgen vor Zahlungsausfällen im Banksektor aufgrund der aggressiven geldpolitischen Straffung der US-Notenbank.

Die Arbeitsmarktdaten gelten derweil als mit die wichtigste Kennziffer für die US-Notenbank zur Beurteilung der konjunkturellen Verfassung und Preisdynamik. Sehr starke Jobdaten für Januar hatten an den Börsen für kräftige Abgaben gesorgt, weil sie Sorgen vor aggressiveren Zinserhöhungen befeuert hatten. Und gerade erst warnte US-Notenbankchef Powell unter der Woche in falkenhaften Auftritten, dass möglicherweise beim nächsten Zinsentscheid eine aggressivere Zinserhöhung angezeigt sein könnte - je nach Datenlage.

