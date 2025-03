ATX startet stabil -- DAX anfangs fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt bewegen sich am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex zulegen kann. Die Börsen in Fernost zeigen zu Wochenbeginn kein klares Bild.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt präsentiert sich am Montag zurückhaltend.

So eröffnete der ATX 0,1 Prozent leichter.

Etwas Unterstützung kommt von den US-Indizes, die sich am Freitag nach dem Ende des europäischen Handels doch noch deutlich fangen konnten. Bis dahin hatten sie eher negativ auf den US-Arbeitsmarktbericht für Februar reagiert, der keine Argumente für schnelle Zinssenkungen geliefert hatte.

"Die erratische und unberechenbare Politik in den USA sorgt zunehmend für Unwillen der internationalen Anleger, zumal die Konsequenzen für Wachstum und Inflation nicht leicht abzuschätzen sind und die Zinsperspektiven kaum mehr stützenden Charakter haben", beschreiben Analysten der Helaba das aktuelle Hauptthema an den Finanzmärkten.

DEUTSCHLAND

Zum Wochenstart greifen die Anleger am deutschen Aktienmarkt zu.

So startete der DAX 0,67 Prozent stärker bei 23.163,78 Einheiten.

Leichte Unterstützung kommt von den US-Indizes, die sich am Freitag nach dem Ende des europäischen Handels doch noch deutlich fangen konnten. Bis dahin hatten sie eher negativ auf den US-Arbeitsmarktbericht für Februar reagiert, der keine Argumente für schnelle Zinssenkungen geliefert hatte.

Insgesamt kommt die Wall Street aber ohnehin viel schlechter klar mit der vom US-Präsidenten Trump ausgelösten Zollkonfusion. Während DAX und EuroStoxx 50 im laufenden Jahr klar zulegen konnten und zuletzt Rekorde erreichten, fiel der US-Technologieindex NASDAQ 100 sogar unter das Niveau vor der Wahl Trumps im November zurück.

WALL STREET

An den US-Börsen spielte sich zum letzten Handelstag der Woche eine durchwachsene Sitzung ab.

So eröffnete der Dow Jones leichter um nach einem Auf und Ab 0,52 Prozent im Plus bei 42.801,72 Punkten zu schließen.

Deutlicher gab zeitweise der Techwerteindex NASDAQ Composite ab, doch auch hier sprangen die Börsenampeln auf grün (+0,70 Prozent bei 18.196,22 Zählern).

Die Wall Street startete nach dem schwächer als erwarteten US-Arbeitsmarktbericht mit einem leichten Minus in den letzten Handelstag der Woche. Im weiteren Verlauf wechseln die Börsen mehrfach die Richtung. Damit scheint das Wechselspiel zwischen Abgaben und anschließender Erholung, das seit Tagen zu beobachten ist, in eine neue Runde zu gehen. Am Vortag hatte die Wall Street deutlich im Minus geschlossen. Die Volatilität hat zuletzt deutlich angezogen - der Grund: Anleger versuchen, sich einen Reim auf die sich schnell ändernden Ankündigungen zur US-Zollpolitik zu machen. Investoren seien durch den täglichen Wechsel in der Zollpolitik extrem verunsichert - es herrsche Konfusion, heißt es im Handel.

Den kurz vor der Startglocke veröffentlichten US-Arbeitsmarktdaten zufolge hat die US-Wirtschaft im Februar 140.000 neue Stellen geschaffen - deutlich weniger als die prognostizierten 170.000. Auch erhöhte sich die Arbeitslosenquote unerwartet auf 4,1 von 4,0 Prozent. Die Zahlen reihen sich damit ein in die Serie zuletzt schwacher US-Konjunkturdaten. Zusammen mit einem stärker als erwartetem Inflationsdruck machen sich am Markt nun Stagflationssorgen breit. Offenbar interpretiert der Markt die Daten dahingehend, dass der Druck auf die FUS-Notenbank zunimmt, die Geldpolitik eher zu lockern als zu verschärfen.

ASIEN

Die Börsen in Asien finden am Montag keine gemeinsame Richtung.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:42 Uhr) einen Gewinn von 0,43 Prozent bei 37.045,44 Punkten.

In China ging es hingegen abwärts. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,45 Prozent auf 3.357,35 Zählern.

In Hongkong gibt der Hang Seng 2,05 Prozent auf 23.735,02 Stellen ab.

Einmal mehr zeigte sich, dass die Wall Street ihren Nimbus als Leitbörse aktuell eingebüßt hat, denn die Indizes folgten den positiven US-Vorgaben mehrheitlich nicht. Die Abkopplungspolitik von US-Präsident Donald Trump zeige auch am Finanzmarkt Wirkung, hieß es. Anleger zeigten sich weiterhin verunsichert vor dem Hintergrund der immer neuen Zollankündigungen der US-Regierung - und ihrer häufig dann wieder erfolgenden Rücknahme bzw. Abschwächung oder Verschiebung. Händler sprachen erneut von Konfusion. Zudem enttäuschte am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht. Die Daten reihten sich damit ein in die Serie zuletzt schwacher Konjunkturmeldungen.

In China sank die Inflation deutlicher als vorausgesagt und untermauerte damit das Bild eines schwachen Binnenkonsums. Erstmals seit 13 Monaten fiel die Inflation unter null und dies mit 0,7 Prozent sogar heftig. Analysten rufen nun immer lauter nach einem Konjunkturprogramm in China, denn die Deflation dürfte den Konsum womöglich noch weiter abwürgen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX