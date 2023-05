Asiens Börsen in Rot -- ATX gibt letztlich nach -- DAX schließlich stabil

In Fernost weisen die Märkte zur Wochenmitte querbeet Verluste aus. Am heimischen Aktienmarkt übernahmen am Dienstag die Bären. Der deutsche Aktienmarkt wagte unterdessen keine großen Sprünge, dennoch prägten im Handelsverlauf rote Vorzeichen das Bild.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt konnte seine Startgewinne nicht halten und beendete den Handelstag in Rot.

Der ATX zeigte sich zunächst mit leichten Gewinnen, rutsche jedoch im Handelsverlauf ab und notierte zu Handelsschluss 0,84 Prozent tiefer bei 3.232,57 Punkten. Laut Marktbeobachtern hielten sich die Anleger im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten bereits zurück. Ein Thema blieb laut den Experten der Credit Suisse auch ein drohender Zahlungsausfall der US-Regierung, sollte der Kongress nicht bald die Schuldenobergrenze anheben.

Ergebnisse gab es vor Sitzungsbeginn von Rosenbauer. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster hat im ersten Quartal aufgrund eines höheren Bruttoergebnisses und niedrigerer Strukturkosten weniger Verlust gemacht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich letztlich stabil.

Der DAX war zunächst nahezu unverändert in den Handel eingestiegen, rutschte im weiteren Handelsverlauf jedoch ins Minus. Zu Handelsschluss notierte der deutsche Leitindex marginale 0,02 Prozent höher bei 15.955,48 Einheiten.

Die 16.000-Punkte-Marke blieb weiter im Fokus der DAX-Anleger. Nach der Rally am Freitag hatte sich der deutsche Leitindex zum Wochenstart dicht unter dieser psychologisch wichtigen Hürde gehalten, aber kaum bewegt. An diesem Dienstag standen nun zahlreiche Quartalsberichte deutscher Unternehmen im Fokus, bevor am Mittwoch Inflationsdaten aus Deutschland und am Nachmittag aus den USA Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. Ein weiteres Thema blieb auch der drohende Zahlungsausfall der USA, sollte der Kongress nicht bald die Schuldenobergrenze anheben.

Zahlreiche Quartalsbilanzen sorgten am Dienstag am deutschen Aktienmarkt für Bewegung: Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck konnte im ersten Quartal seinen Gewinn nahezu verdreifachen, nachdem vor einem Jahr nicht zuletzt Kosten für den Rückzug aus Russland belastet hatten. Der Krankenhausbetreiber und Medizinkonzern Fresenius startete überraschend dynamisch in das neue Jahr. Auch die Zahlen der Tochter Fresenius Medical Care konnten auf den ersten Blick überzeugen. Evonik blickt wegen des Preisdrucks beim Tierfuttereiweiß Methionin sowie bei petrochemischen Standardprodukten etwas vorsichtiger auf die Gewinnentwicklung 2023. Auch K+S wurde zurückhaltender für das laufende Jahr.

Abgesehen von zahlreichen weiteren Unternehmen mit Zahlen standen noch Änderungen in der Zusammensetzung des MDAX und SDAX an. An diesem Dienstag nahm SMA Solar den Platz des Wirkstoffforschers EVOTEC SE im Index der mittelgroßen Werte ein. EVOTEC hatte es aufgrund eines Cyberangriffs nicht geschafft, seinen testierten Geschäftsbericht fristgerecht vorzulegen und musste den Index verlassen. Für SMA rückte SÜSS MicroTec SESDAX auf.

WALL STREET

Die US-Börsen notierten am Dienstag schwächer.

Der Dow Jones Index bewegte sich in einer engen Handelsspanne und schloss mit einem Minus von 0,17 Prozent bei 33.562,14 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor daneben 0,63 Prozent auf 12.179,55 Zähler,

Nach recht stabilem Wochenstart ging es am Dienstag am US-Aktienmarkt leicht abwärts. Am Montag war der US-Leitindex, wie bereits am Freitag, von seiner 21-Tage-Linie ausgebremst worden. Sie gilt als Gradmesser für den kurzfristigen Trend und leistet aktuell Widerstand. Fundamental zu erklären war die Zurückhaltung der Anleger mit den zur Wochenmitte anstehenden Inflationsdaten. Sie gelten als wichtigste Orientierungsgrösse für die Zinspolitik der Fed.

Stark gefragt waren derweil nach Geschäftszahlen und Ausblick die Papiere von Palantir Technologies. Das Unternehmen bietet staatlichen Stellen und gewerblichen Kunden Lösungen zur Datenanalyse, basierend auf Künstlicher Intelligenz. Laut Analysten gibt es aber durchaus noch einige offene Fragen bezüglich der Geschäftsentwicklung.

Auch Anteilsscheine von PayPal standen im Fokus der Anleger. Der Online-Bezahldienst hat den Gewinn im ersten Quartal kräftig gesteigert und seine Ziele für das Gesamtjahr erhöht.

ASIEN

In Asien weisen die Börsen am Mittwoch rote Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet in Tokio aktuell (06:40 Uhr) einen Verlust von 0,38 Prozent bei 29.130,73 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 1,40 Prozent auf 3.310,77 Indexpunkte. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,72 Prozent auf 19.723,88 Zähler ab.

Für Vorsicht sorgt zum einen, dass es in Sachen drohender Zahlungsausfall wegen des im Juni drohenden Erreichens der Schuldenobergrenze der USA keinen Fortschritt gibt, nachdem sich US-Präsident Joe Biden am Vortag mit den Kongressführern dazu ausgetauscht hatte. Am Freitag soll es erneut Gespräche geben.

Zum anderen stehen im späteren Tagesverlauf die US-Verbraucherpreise für April zur Veröffentlichung an. Sie werden im Hinblick auf das jüngste Signal einer Zinserhöhungspause der US-Notenbank und eines noch stärker datenabhängigen Vorgehens besonders gespannt erwartet. Am Vortag betonte der Präsident der Fed von New York, John Williams, erst wieder, dass es zu früh sei, schon vom Ende des Zinserhöhungszyklus auszugehen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX