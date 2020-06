Vor Fed-Entscheid: ATX tief im Minus -- DAX gibt Gewinne ab -- Asiens Börsen letztlich ohne klare Richtung

Der heimische Aktienmarkt verbucht zur Wochenmitte deutliche Abschläge. Der DAX zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch wenig verändert. An der Wall Street sind am Dienstag stellenweise Gewinnmitnahmen zu beobachten.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt kann seine Gewinne zur Wochenmitte nicht halten.

Der ATX tendierte im frühen Handel in Wien zeitweise 1,19 Prozent höher bei 2.476,00 Punkten. Anschließend reduziert er sein Plus, bis er schließlich in die Verlustzone rutschte. Am späten Mittag verliert er zeitweise über 2 Prozent.

Die ersten Vorgaben zur Handelseröffnung in den USA deuteten auf Verluste hin und dürften diesseits des Atlantiks für Verkaufsdruck gesorgt haben. Bereits am Vortag hatten die Börsen in Europa mit Abgaben geschlossen.

Konjunkturseitig rücken seitens wichtiger Impulsgeber am Nachmittag US-Verbraucherpreise in den Fokus. Laut Experten der Helaba könnten die Daten die Schätzungen des Marktes unterschreiten.

Am Abend wird die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) anschließend das Ergebnis ihrer Zinsentscheidung bekannt geben. Laut Helaba-Experten wird besonderes Augenmerk auf die neuen konjunkturellen Projektionen gelegt, die im Zuge der Entscheidung veröffentlicht werden. "Sollte es bezüglich Wachstum und Inflation klare Abwärtsrevisionen geben, könnte dies die Stimmung belasten", kommentierte Helaba-Analyst Ulrich Wortberg.

Mit Blick auf die Einzelwerte stehen die Aktien der voestalpine unter Druck. Die Analysten der Credit Suisse senkten ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Stahlkonzerns.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt fällt am Mittwoch auf rotes Terrain zurück.

Der DAX verbuchte zum Sitzungsstart einen Zuwachs von 0,8 Prozent auf 12.719,15 Zähler und hielt sich zunächst in der Gewinnzone. Am Vormittag fällt er dann auf rotes Terrain zurück und verweilt dort.

Die erste Erholungsphase am Markt, in der es "leichtes Geld" zu verdienen gebe, sei nun vorüber, erklärte Marktstratege Eduardo Lecubarri von JPMorgan. Der auf mittelgrosse und kleine Werte fokussierte Experte rät vor allem auf Nachzügler zu setzen, die sich bislang wenig vom Corona-Crash erholt hätten und gleichzeitig eine besonders geringe Bewertung aufwiesen.

Am Abend steht die US-Notenbank Fed im Fokus, die an ihrem Corona-Krisenkurs zunächst kaum etwas ändern dürfte. Beachtung dürften vor allem neue Prognosen zu Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt finden. Die Fed hatte sich dazu eigentlich schon im März äussern wollen. Wegen der massiven Auswirkungen der Corona-Pandemie wurde das jedoch verschoben.

Auf Unternehmensseite rückt unter anderem die Commerzbank in den Fokus der Anleger. Die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank bekommt einem Bloomberg-Bericht zufolge Ärger mit dem zweitgrößten Aktionär.

WALL STREET

Am Dienstag nutzten einige Anleger die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen nach der Vortagsrally.

Der US-Leitindex Dow Jones gab bis zum Handelsende um 1,09 Prozent auf 27.272,30 Punkte nach, nachdem er bereits 0,45 Prozent niedriger bei 27.447,37 Einheiten gestartet war. Daneben wies der NASDAQ Composite zum Börsenschluss ein Plus in Höhe von 0,29 Prozent bei 9.953,75 Einheiten aus. Zum Ertönen der Startglocke hatte er noch einen Verlust von 0,58 Prozent bei 9.867,19 Punkten verbucht, konnte dann aber in die Gewinnzone drehen und ein neues Rekordhoch bei 10.002,50 Stellen erreichen. Damit schaffte er es erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 10.000 Punkten.

Teilnehmer sahen in dem Rückschlag beim Dow Jones eher eine gesunde Entwicklung nach dem Voranstürmen der Aktienkurse. Analyst Andreas Büchler vom Börsenmagazin Index Radar sprach von einem "zunehmend überhitzten Zustand" an der Wall Street. Die Aktienkurse hätten sich zuletzt auffällig weit außerhalb ihrer gewöhnlichen Schwankungsbreiten bewegt. Eine Konsolidierung des Dow Jones Industrial in Richtung der 25'000er Marke sei zunächst wahrscheinlicher als ein "weiterer Durchmarsch zu neuen Höchstständen". "Nach einer Rally wie der gestern ist die Stimmung auf Gewinnmitnahmen ausgerichtet", sagt Chefstratege Luca Paolini von Pictet Asset Management. Es sei "keine Schande", die Positionen zu neutralisieren und zu pausieren. Zumal der Ausblick für die Weltwirtschaft "sehr, sehr herausfordernd" sei.

So ist die US-Wirtschaft im Februar offiziell in die Rezession übergegangen - und dies nach einer 128 Monate andauernden Expansion. In der Sorge um die Wirtschaft des Landes hat die US-Notenbank am Montag günstigere Konditionen für ihr Programm zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmen angekündigt.

Sorgen bereitet aber auch die Entwicklung der Corona-Pandemie. In über einem Dutzend US-Staaten hat die Zahl der neuen Fälle stärker zugenommen als in der Woche zuvor. Allerorten geht nun das böse Wort von der "zweite Welle" um.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien fanden am Mittwoch keine gemeinsame Tendenz.

In Japan notierte der Nikkei letztlich 0,15 Prozent höher bei 23.124,95 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite derweil 0,42 Prozent nach auf 2.943,75 Punkte. In Hongkong notierte der Hang Seng zum Handelsschluss marginale 0,03 Prozent leichter bei 25.049,73 Einheiten.

Kaum verändert haben sich die meisten Börsen in Asien zur Wochenmitte gezeigt. Anleger warteten das Ergebnis der US-Notenbanksitzung am späten Mittwoch ab, sagten Händler. In vielen Fällen seien auch Gewinne mitgenommen worden. Etwas Unterstützung hätten die Märkte der Region von den US-Futures erhalten, die ins Plus gedreht hatten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX