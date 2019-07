ATX dreht ins Plus -- DAX reduziert Verluste -- Wall Street in Grün gestartet -- Asiens Börsen gehen überwiegend leichter aus dem Handel

Der heimische Aktienmarkt kann am Mittwoch im Verlauf zulegen. Der DAX präsentiert sich verhalten. An den US-Börsen dominieren aufgrund der Powell-Aussagen positive Vorzeichen. In Asien zeigte sich zur Wochenmitte keine eindeutige Richtung.

AUSTRIA

An der Wiener Börse geht es zur Wochenmitte inzwischen bergauf.

Der ATX gab zum Handelsstart nach und wies weiterhin negative Vorzeichen aus, bis er am frühen Nachmittag in die Gewinnzone klettern konnte.

Die Wiener Börse hat am Mittwoch, nach einem Vormittagshandel in der Verlustzone, am Nachmittag ins Plus gedreht und sich mit freundlicher Tendenz gezeigt.

Während einige europäische Börsen weiterhin negativ notierten, wechselte der heimische Leitindex ins Plus. Zuvor hatte die EU-Kommission in ihrer Sommerprognose für die wirtschaftliche Entwicklung ihre Wachstumsaussichten für Österreich und die Eurozone für 2020 leicht gesenkt. Die EU-Behörde erwartet in ihrer Sommerprognose für das kommende Jahr nur mehr ein Plus von 1,5 Prozent in Österreich, im Frühjahr wurden noch 1,6 Prozent vorausgesagt. Für 2019 hält die EU-Kommission unverändert ein Plus von 1,5 Prozent aufrecht.

Doch vor der Anhörung des Chefs der Federal Reserve durch den US-Kongress dürften Konjunkturindikatoren wie die ebenfalls heute veröffentlichte Entwicklung der Industrieproduktion in Frankreich und Italien in den Hintergrund gerückt sein.

DEUTSCHLAND

Auf dem deutschen Börsenparkett üben sich Anleger in Zurückhaltung.

Der DAX ging mit einem Abschlag 0,19 Prozent bei 12.412,99 Punkten in die Sitzung und gab weiterhin moderat nach. Bis zum Nachmittag dämmt er seine anfänglichen Verluste allerdings etwas ein und hält sich nun nahe seinem Schlusskurs vom Vortag.

Der deutsche Leitindex hat am Mittwochnachmittag sein Minus verringert. Auslöser dafür war das vorab veröffentlichte Manuskript einer mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses. Er verwies auf die unsicheren Wirtschaftsaussichten und auf Risiken resultierend aus der geringen Inflation. Investoren beruhigte das ein wenig - waren nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht in der vergangenen Woche doch Zweifel aufgekommen, ob die Fed wirklich schon wieder die Zinswende einleitet und Billiggeld in die Märkte pumpt.

WALL STREET

An der Wall Street geht es zur Wochenmitte aufwärts.

Der Dow Jones gewinnt zur Handelseröffnung am Mittwoch 0,26 Prozent auf 26.851,96 Punkte. Daneben legt der NASDAQ Composite 0,51 Prozent auf 8.183,19 Zähler zu.

Am Mittwoch richtet sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf neue Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Die Anhörung Powells vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses beginnt um 16.00 Uhr MESZ, Powells Redetext wird jedoch bereits vor Börsenstart um 14.30 Uhr bekanntgemacht. Da das Thema Zinsen an den Märkten zur Zeit ganz vorn steht, wird der Termin mit Spannung verfolgt. Seit längerer Zeit herrscht an den Märkten Zinssenkungsfantasie, doch seit dem starken Arbeitsmarktbericht am Freitag sind wieder Zweifel aufgekommen. Experten sehen Enttäuschungspotenzial. "Powell selbst hat versucht, die Hoffnungen auf eine dramatische Wende in der Geldpolitik zu dämpfen, und wenn er heute ähnlich argumentiert, könnte es am Aktienmarkt zur Enttäuschung kommen", sagt Chris Beauchamp von der IG. Von Interesse könnte ferner das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung sein, das gegen 20.00 Uhr mitgeteilt wird.

ASIEN

Die größten asiatischen Indizes zeigten sich zur Wochenmitte kaum bewegt.

Der japanische Leitindex Nikkei beendete den Tag 0,15 Prozent leichter bei 21.533,48 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite zeitgleich 0,44 Prozent nach auf 2.915,30 Indexpunkte. Der Hang Seng verbuchte dagegen ein Plus von 0,31 Prozent auf 28.204,69 Einheiten.

Das Warten auf die halbjährlichen Einlassungen von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem US-Repräsentantenhaus bestimmte am Mittwoch das Geschehen an den Aktienmärkten in Asien. Die Akteure erhoffen sich davon später am Tag Hinweise darauf, wie es mit den Zinsen in den USA weitergeht. Zuletzt hatte wegen guter US-Arbeitsmarktdaten zumindest die Spekulation auf eine große Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt am 31. Juli einen Dämpfer erhalten. Dessen ungeachtet wird aber weiter fest mit einer Senkung um 25 Basispunkte gerechnet.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa