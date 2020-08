ATX fester -- DAX zum Handelsbeginn im Plus -- Asiatische Märkte ohne gemeinsame Richtung

Der heimische Markt zeigt sich am Montag kurz nach Handelsbeginn fester. Auch der deutsche Leitindex startet stärker in die neue Woche. An den asiatischen Börsen beginnt die neue Handelswoche am Montag ohne einen gemeinsamen Kurs.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag in der Gewinnzone.

Der ATX notiert kurz nach dem Ertönen der Startglocke 0,34 Prozent fester bei 2.202,30 Punkten.

Die Berichtssaison in Europa hat ihren Höhepunkt gesehen, so dass von dieser Seite her die Impulse weniger werden. Leicht positiv ist zu werten, dass US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Reihe von Hilfsmaßnahmen angeordnet hat, nachdem die Verhandlungen im US-Kongress über ein neues Corona-Hilfspaket gescheitert waren. Ebenfalls leicht positiv werden zudem die Daten aus China interpretiert, wonach die chinesischen Erzeugerpreise im Juli dank einer Erholung der Nachfrage und der Rohstoffpreise langsamer gefallen sind.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Montag auf grünem Terrain.

Der DAX notiert zum Ertönen der Startglocke mit Zuschlägen von 0,42 Prozent bei 12.729,10 Zählern.

Jüngst hatten der Konflikt der USA mit China und die Hängepartie in Washington beim Verabschieden neuer Hilfsmassnahmen in der Corona-Krise teils auf der Stimmung gelastet. Die US-Börsen hatten denn auch am Freitag trotz besserer US-Jobdaten keine gemeinsame Richtung gefunden. Aus Asien waren die Vorgaben am Montagmorgen gemischt, wenngleich chinesische Preisdaten eine Fortsetzung der wirtschaftlichen Erholung signalisierten. In puncto Berichtssaison, die zuletzt die Anleger beschäftigte, geht es am Montag erst einmal ruhiger zu, bevor im Wochenverlauf weitere Unternehmenszahlen erwartet werden.

WALL STREET

An den US-Börsen tendierten Technologiwerte schwächer, während Standardwerte leichte Gewinne erzielten.

Der Dow Jones drehte nach anfänglichen Verlusten zum Sitzungsende ins Plus und verteuerte sich um 0,17 Prozent auf 27.433,18 Zähler. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zeigte sich hingegen schwächer und rutschte um 0,87 Prozent auf 11.010,98 Punkte ab.

Am Ende einer insgesamt guten Woche hat die Wall Street zuletzt etwas geschwächelt. Ein starker Arbeitsmarktbericht hatte am Freitag zunächst für etwas Erleichterung gesorgt, doch dann gewannen die Sorgen wegen des jüngst wieder aufgeflammten Streits zwischen den USA und China die Oberhand.

Der US-Arbeitsmarktbericht war mit besonderer Spannung erwartet worden, da er als Hinweis mit Blick auf die Frage gedeutet werden dürfte, ob der zunehmende Konjunkturoptimismus in den Vereinigten Staaten seine Berechtigung hat. Tatsächlich war den Daten zufolge in den USA die Beschäftigung im Juli überraschend deutlich gestiegen, womit der starke Einbruch in der Corona-Krise erneut etwas wettgemacht wurde.

ASIEN

Zum Wochenbeginn sind sich die wichtigsten asiatischen Börsen uneinig.

In Tokio wies der Nikkei am Freitag zur Schlussglocke bei 22'329,94 Punkten einen Verlust in Höhe von 0,39 Prozent aus. Am Montag wird dort feiertagsbedingt nicht gehandelt.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,42 Prozent auf 3'368,27 Stellen. In Hongkong notiert der Hang Seng um 0,36 Prozent leichter bei 24'443,73 Zählern. (07.00 Uhr MESZ)

Während die Börsen in Tokio und in Singapur wegen Feiertagen geschlossen bleiben, setzt sich an den übrigen Plätzen der Region am Montag kein einheitlicher Trend durch. In den USA ist der erhoffte Befreiungsschlag um eine Verlängerung der Coronahilfen am Wochenende ausgeblieben. Die Verhandlungen im US-Kongress sind endgültig gescheitert. Allerdings hat US-Präsident Donald Trump per Dekret eine Reihe von Hilfsmassnahmen angeordnet - unter anderem eine wöchentliche Unterstützungszahlung an Arbeitslose. Die fällt aber deutlich niedriger aus als die bisher gezahlte Summe.

Derweil eskaliert der US-chinesische Dauerzwist weiter. China hat die US-Sanktionen gegen die Regierung in Hongkong scharf verurteilt. Die Massnahmen seien "barbarisch und rüde", teilte das Verbindungsbüro der chinesischen Regierung in Hongkong mit. Die USA hatten zuvor Sanktionen wegen der Einschränkung der Selbstbestimmungsrechte der chinesischen Sonderverwaltungszone verhängt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX