ATX startet im Plus -- DAX eröffnet fester -- Asiatische Indizes in Gewinnzone

Der heimische Markt notiert am Donnerstag stärker. Auch der deutsche Leitindex bewegt sich auf grünem Terrain. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester.

Der ATX weist bereits kurz nach Handelsstart geringe Gewinne von 0,36 Prozent bei 2.260,47 Zählern aus.

Bereits zur Wochenmitte hatte der ATX klar zugelegt, nachdem an der Wall Street nach der jüngsten Talfahrt eine Erholungsbewegung gestartet worden war. Die US-Börsen beendeten auch den Handel am Vorabend mit deutlichen Zuwächsen. Dies könnte nun zum Handelsauftakt europaweit unterstützen. Zudem kamen auch positive Vorgaben von den asiatischen Aktienmärkten.

Die Ratssitzung der Europäischen Zentralbank stellt heute das Highlight im Datenkalender dar, schreiben die Helaba-Analysten. Sowohl die Zinsentscheidung als auch die Pressekonferenz von Christine Lagarde werden mit Spannung erwartet, hieß es weiter. Auf Unternehmensebene liegt zum heimischen Markt noch keine Meldungslage vor. Zum Wochenausklang wird dann der Flughafen Wien seine Verkehrsergebnisse für den August präsentieren.

DEUTSCHLAND

Am Donnerstag werden am deutschen Aktienmarkt Aufschläge verbucht.

Der DAX geht mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 13.265,51 Punkten in den Donnerstagshandel.

Tags zuvor waren die Stabilisierung an der US-Technologiebörse NASDAQ sowie die Aussicht auf eine etwas optimistischere Europäische Zentralbank (EZB) die Auslöser des kräftigen Kursanstiegs. Am frühen Donnerstagnachmittag werden nun die neuen Projektionen der EZB erwartet. Dabei wird es auch darum gehen, ob Notenbankchefin Christine Lagarde auf die geänderte geldpolitische Strategie der US-Zentralbank Fed eingehen wird. Ihre lockere Geldpolitik wird die EZB laut Ökonomen indes bestätigen.

"Es scheint, als könnte der DAX nur kurzzeitig aus der Ruhe gebracht werden", schrieben die Aktien-Experten der Helaba in ihrem Tagesausblick. Es stelle sich die Frage, was passieren müsse, um eine etwas umfangreichere Korrektur anzustoßen. An der Nasdaq hätten die Anleger den in den vergangenen Tagen deutlich gesunkenen Kursen nicht widerstehen können und die Schwäche wieder zu Käufen genutzt, sagte Jeffrey Halley, Analyst beim Währungsbroker Oanda. Die Frage sei nun, ob es dies bereits gewesen sei mit der fälligen Korrektur.

Marktteilnehmer raten mit Blick auf den Gesamtmarkt insgesamt zur Vorsicht. Der Aktienmarkt stehe auf wackeligen Füssen, erklärte der europäische Marktanalyst Salah-Edinne Bouhmidi vom Broker IG. "Denn die Volatilität zieht weiter an, in einem Monat, der historisch gesehen für eine erhöhte Schwankungsintensität bekannt ist." Stratege Suresh Tantia von der Credit Suisse erinnert zudem an die näher rückende US-Wahl als Unsicherheitsfaktor.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch von ihrer freundlichen Seite.

Der Dow Jones stieg zu Beginn der Sitzung und verzeichnete einen deutlichen Kursanstieg. Mit einem Plus von 1,60 Prozent bei 27.940,60 Punkten ging der US-Leitindex aus dem Handel - die psychologisch zwischenzeitlich erklommene, wichtige 28.000er-Marke wurde dabei nicht gehalten. Der NASDAQ Composite kletterte daneben schlussendlich 2,71 Prozent auf 11.141,56 Zähler hoch.

Nach einem dreitägigen Kursrutsch haben die US-Börsen am Mittwoch einen Erholungsversuch hingelegt. Vor allem für die Technologiewerte ging es hoch.

Laut dem Kapitalmarktstrategen Tilmann Galler von JPMorgan Asset Management ist das Verhältnis von Kurs und Buchwert bei Wachstumsaktien, zu denen auch viele Tech-Werte zählen, zuletzt höher geworden als zu Zeiten der Dotcom-Blase. Bei Börsianern rückten daher auch wieder vermehrt die Substanzwerte mit dort gesehenem Aufholpotenzial in den Mittelpunkt. Für eine Trendwende hin zu diesen fordert Galler aber noch zwei Dinge: Erfolge im Kampf gegen die Pandemie und eine nachhaltig kräftige Konjunkturerholung.

ASIEN

Der Donnerstag bringt den asiatischen Börsen Gewinne.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei um 0,66 Prozent auf 23.184,12 Zähler zu. (6.57 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,29 Prozent auf 3.264,20 Punkte nach oben. In Hongkong notiert der Hang Seng 0,04 Prozent fester bei 24.478,69 Indexeinheiten. (6.57 Uhr MESZ)

Nach der kräftigen Erholung an der Wall Street nach den ausgeprägten Gewinnmitnahmen der drei Vortage, geht es am Donnerstag auch Asien nach oben mit den Kursen. Dabei fallen die Gewinne aber längst nicht so hoch aus wie in den USA, nachdem sie zuvor in Asien auch nicht so stark zurückgefallen waren.

Der Markt warte nun auf die Verlautbarungen der EZB am Nachmittag (MESZ), heisst es im Handel. Allgemein erwartet wird, dass der geldpolitische Kurs bestätigt und zugleich Bereitschaft betont wird, falls nötig die Geldpolitik weiter zu lockern. Spekuliert wird darüber, ob EZB-Chefin Lagarde versuchen könnte, den Euro nach unten zu reden nach einer ähnlichen Aktion jüngst von EZB-Chefvolkswirt Lane. Aktuell zeigt die Richtung des Euro gegenüber dem Dollar etwas nach oben, wobei auch der Yen zum Dollar etwas anzieht.

Etwas Rückenwind für die Kurse in Japan kommt von den Maschinenbauaufträgen im Juli, die im Monatsvergleich stärker zugelegt haben als prognostiziert, im Jahresvergleich aber immer noch ein kräftiges Minus aufweisen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX