Warten auf US-Inflationsdaten: ATX und DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich überwiegend fester

Der heimische sowie der deutsche Markt treten im Dienstagshandel auf der Stelle. Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich in Grün.

AUSTRIA

Anleger an der Wiener Börse halten sich am Dienstag zurück.

So eröffnete der ATX 0,1 Prozent leichter bei 3.611 Einheiten und bewegt sich auch anschließend seitwärts.

Die Übersee-Vorgaben fielen mehrheitlich positiv aus.

Die Blicke der Anleger richten sich bereits auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine weitere Zinssenkung gilt bereits als eingepreist. In den USA stehen im Wochenverlauf noch einige Preisdaten an, bevor die US-Notenbank Fed kommende Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen bekanntgeben wird. Die Märkte fragten sich, ob die US-Notenbank Fed kommende Woche eine große Leitzinssenkung um 0,5 Prozentpunkte beschließen werde, schrieb ein Experte.

Außerdem richte sich der Fokus zunehmend auf die anstehenden US-Wahlen. Schon in der Nacht zum Mittwoch steht die erste TV-Präsidentschaftsdebatte zwischen der US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump an.

Datenseitig steht heute in den USA einzig das NFIB-Mittelstandsbarometer im Kalender und da morgen die US-Inflationszahlen veröffentlicht werden, gehen die Helaba-Experten nicht davon aus, dass dies marktbewegenden Charakter haben wird. Auch die Rede von Fed-Gouverneur Barr wird kaum Änderungen bei der Zinserwartung hervorrufen, hieß es von der Helaba weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag in Rot.

So startete der DAX 0,14 Prozent tiefer bei 18.417,11 Punkten, drehte dann vorrübergehend ins Plus, bevor er wieder in die Verlustzone zurückfiel.

Eine spürbare Erholung im DAX scheitere aktuell an der massiven Widerstandszone zwischen 18.450 und 18.500 Punkten, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Nach dem deutlichen Rutsch vom Rekordhoch seien die Anleger verunsichert und hielten ihr Pulver im saisonal schwachen September eher trocken.

Laut der Commerzbank richtet sich der Fokus bereits auf die Verbraucherpreise aus den USA, die am Mittwoch auf der Agenda stehen, und die US-Erzeugerpreise am Donnerstag. Diesen Daten wird einmal mehr entscheidender Charakter beigemessen vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am 18. September. Dreh- und Angelpunkt der Diskussion ist, wie umfangreich deren erste Zinssenkung ausfallen wird. Mit Blick auf die Europäische Zentralbank an diesem Donnerstag sind sich die Anleger relativ sicher über eine weitere Zinssenkung.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten zum Wochenstart Gewinne.

Der Dow Jones konnte Aufschläge von 1,20 Prozent generieren und schloss mit einem Endstand von 40.829,69 Punkten.

Der NASDAQ Composite wurde daneben ebenfalls von Investoren angeschoben und verzeichnete zum Handelsende ein Plus von 1,16 Prozent auf 16.884,60 Zähler.

Am Montag hievten Schnäppchenjäger die Wall Street ins Plus. Zum Wochenschluss hatte der schwache Arbeitsmarktbericht Rezessionsängste und das etwas stärkere Lohnwachstum zugleich Inflationssorgen geschürt - eine für die Börse sehr unvorteilhafte Kombination. Trotz der sich anbahnenden Aufschläge wollen Händler noch nicht von einem Stimmungsumbruch sprechen, das Sentiment sei von Verunsicherung geprägt. Dies gilt auch mit Blick auf die anstehenden wichtigen Ereignisse.

Denn mehr Klarheit erhoffen sich Anleger zumindest in der Inflationsdebatte am Mittwoch, wenn die Verbrauerpreisentwicklung bekannt gegeben wird. Aber schon am Dienstag steht das erste TV-Duell der beiden Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und Kamala Harris an. Abgesehen von Details zu ihren wirtschaftspolitischen Kursen wird es wichtig sein, die Kommentare der Kandidaten zur Inflation und zur Fed vor der nächsten Zinssatzentscheidung der Zentralbank zu beobachten. Letztlich kann der Präsident den Zentralbankchef bestimmen.

"Es ist schwer vorstellbar, dass die Fed aggressiver (die Zinsen) senken wird, als der Markt bereits einpreist, zumindest vor der Wahl. Aggressive Kürzungen zu diesem Zeitpunkt und November würden die Fed dem Vorwurf aussetzen, die Wahl zu beeinflussen (was die Fed immer zu vermeiden versucht) und dass sie es vermasselt hat, indem sie nicht früher gesenkt hat", urteilt Analyst Louis Gave von Gavekal Research.

ASIEN

Die asiatischen Börsen wiesen am Dienstag mehrheitlich grüne Vorzeichen aus.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einen Verlust von 0,16 Prozent bei 36'159,16 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite bis Handelsende 0,28 Prozent auf 2.744,19 Zähler. In Hongkong kletterte der Hang Seng um 0,22 Prozent auf 17.234,09 Einheiten.

Nach der jüngsten Stabilisierung in Europa und den USA haben am Dienstag auch Asiens Aktienmärkte ihren Abwärtstrend zunächst gestoppt. Die Kaufbereitschaft der Anleger hielt sich vor wichtigen Preisdaten aus den USA aber in Grenzen. Diese sind wichtig für die weitere Geldpolitik in den USA.

Die Märkte fragten sich, ob die US-Notenbank Fed kommende Woche eine große Leitzinssenkung um 0,5 Prozentpunkte beschließen werde, schrieb Devisenstratege Charu Chanana, von Saxo Markets in Singapur. Außerdem richte sich der Fokus zunehmend auf die anstehenden US-Wahlen.

Am 5. November entscheiden die Amerikaner nicht nur über die Nachfolge von Präsident Joe Biden, sondern auch über die Zusammensetzung des Repräsentantenhauses sowie etwa ein Drittel der Sitze im Senat. Die Mehrheitsverhältnisse in den beiden Parlamentskammern haben großen Einfluss auf den politischen Gestaltungsspielraum des Präsidenten oder der Präsidentin.

Als Kursbremse in China erwies sich ein Gesetzesentwurf des US-Repräsentantenhauses, das Sanktionen gegen eine Reihe chinesischer Biotech-Unternehmen beinhaltet. Er muss allerdings noch vom Senat gebilligt werden, um in Kraft zu treten.

Als Hoffnungsschimmer für die wirtschaftliche Erholung Chinas erwiesen sich indes Daten, wonach die Exporte des Landes im August überraschend deutlich gestiegen waren.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX