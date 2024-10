US-Inflationszahlen im Blick: ATX unentschlossen -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen im Plus

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag zunächst volatil. Der deutsche Aktienmarkt weist im Donnerstagshandel Abschläge aus. An den wichtigsten asiatischen Börsen sind am Donnerstag positive Vorzeichen zu sehen.

AUSTRIA

Der österreichische Aktienmarkt kann sich nicht so recht für eine Richtung entscheiden.

Der ATX notierte kurz nach Handelsstart 0,29 Prozent tiefer bei 3.610,65 Punkten, pendelt dann aber um die Nulllinie.

Thema des heutigen Handelstages sind die zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen, die Aufschluss über den weiteren Zinskurs der Fed geben könnten. Es stellt sich laut Helaba-Analysten die Frage, ob die Notenbanker in ihrer Zuversicht bestätigt werden, dass sich die Teuerung in Richtung des Zielwertes von zwei Prozent zubewegt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich mit minimalen Verlusten.

Der DAX geht 0,06 Prozent tiefer bei 1.242,85 Einheiten in die Sitzung und baut die Abschläge dann etwas aus.

Der DAX kann seine Vortagsgewinne am Donnerstag nicht verteidigen. Damit kann er seinen Puffer zur Marke von 19.000 Punkten, die zuletzt als wichtige Unterstützung angesehen wurde, nicht mehr erweitern. Dieser Puffer nach unten wird somit wieder etwas grösser als die restliche Strecke zum Rekord von knapp 19.492 Zählern. Der DAX hatte am Mittwoch schon etwas Schwung von den Börsen in den USA mitgenommen. Anleger richten die Augen nun auf die US-Verbraucherpreise, die am Nachmittag veröffentlicht werden. Sie könnten zum nächsten Kurstreiber werden, bevor am Freitag von US-Banken die Berichtssaison eingeläutet wird.

WALL STREET

In den USA wagten sich Anleger heute aus ihrer Deckung.

Der Dow Jones eröffnete noch marginal leichter, konnte sich dann aber ins Plus absetzen und beendete den Mittwochshandel letztendlich 1,03 Prozent stärker bei 42.512,00 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite ging ebenfalls nur knapp im Minus in den Handel. Auch er konnte im Verlauf Zuwächse verzeichnen und schloss somit 0,60 Prozent höher bei 18.291,62 Zählern.

Die US-Börsen haben nach einem verhaltenen Handelsstart am Mittwoch doch noch Schwung bekommen. Der marktbreite S&P 500 erreichte ein Rekordhoch. Der Dow Jones Industrial, der bekannteste Wall-Street-Index, ist nicht mehr weit von seiner Ende September erreichten Bestmarke entfernt.

Die steigenden Kurse sind laut Marktbeobachtern allerdings nicht nur auf besonders großen Optimismus zurückzuführen. Eher, so hieß es, wollten wohl so einige Pessimisten, die Short-Positionen eingegangen waren, nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden. Wer sich also Aktien zu einem früheren Zeitpunkt geliehen und dann verkauft hatte, ohne sie zu besitzen, weil er fallende Kurse erwartet hatte, deckt sich nun wieder mit Aktien ein, um Verluste zu begrenzen. Das kann zu sich verstärkenden Kursanstiegen führen.

Die Nervosität blieb weiterhin hoch, zumal am Donnerstag die Inflationsdaten für September anstehen. Sie haben das Potenzial, den weiteren Zinspfad der US-Notenbank zu beeinflussen. Fallen sie höher aus als erwartet, könnte die Fed im November die Füße stillhalten und gar nicht erst an der Zinsschraube drehen, vermutet Analyst Christian Henke vom Broker IG. Damit würden die nach den Jobdaten bereits gesunkenen Hoffnungen auf Zinssenkungen einen weiteren Dämpfer erhalten.

Das Protokoll zur letzten Fed-Sitzung brachte unterdessen wenig Neues. Es war obendrein auch vor den überraschend starken Arbeitsmarktdaten am Freitag verfasst worden, weshalb die Hoffnung auf einen zweiten Zinssenkungsschritt um 0,5 Prozentpunkte im November am Markt inzwischen komplett ausgepreist wurde.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien bewegen sich am Donnerstag auf grünem Terrain.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewinnt zeitweise 0,26 Prozent bei 39.380,89 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 1,49 Prozent auf 3.307,48 Zähler.

In Hongkong bewegt sich der Hang Seng um 2,95 Prozent aufwärts auf 21.246,26 Einheiten (MEZ: 08:45).

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Donnerstag mit Zugewinnen. Gestützt wird die Stimmung von positiven Vorgaben der Wall Street, wo teils neue Rekordhochs markiert wurden.

Weiter extrem volatil geht es an den chinesischen Börsen zu. Rückenwind kommt von der People's Bank of China, die, wie bereits angekündigt, dem Markt frische Liquidität bereitgestellt hat. Vor allem aber wird die Stimmung aufgehellt davon, dass für Samstag eine Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums angekündigt wurde. Der Markt setzt dabei auf die Ankündigung weiterer Stützungsmaßnahmen zur Ankurbelung der mauen Wirtschaft des Landes.

Die chinesische Regierung und die People's Bank of China hatten zuletzt bereits ein Maßnahmenpaket aufgelegt, das in den vergangenen Wochen für kräftige Kursgewinne an den Börsen gesorgt hatte. Enttäuschung darüber, dass jüngst von der Entwicklungskommission nicht noch weitere Stimuli hinzukamen, hatte an den Vortagen dann für massiven Kurskorrekturen gesorgt. Bei den Einzelwerten geht es insbesondere für Immobilienaktien wieder kräftig nach oben. Aber auch Technologietitel sind stark gesucht.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX