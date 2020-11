ATX und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche DAX werden am Dienstag voraussichtlich mit Verlusten eröffnen. In Fernost finden die Börsen am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Anleger in Wien dürften sich am Dienstag zurückhalten.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der Leitindex ATX 1,5 Prozent leichter bei 2.300 Punkten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Dienstag schwächer erwartet.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,6 Prozent im Minus bei 13'022 Einheiten.

WALL STREET

An der Wall Street entwickelten sich die Börsen am Montag uneinheitlich.

Der Dow Jones legte zum Handelsstart 4,04 Prozent auf 29.467,90 Zähler zu. Schon kurz darauf stellte er bei 29.933,83 Einheiten eine neue Bestmarke auf. Am Ende ging das Börsenbarometer 2,95 Prozent fester bei 29.158,56 Zählern in den Feierabend. Der technologielastige NASDAQ Composite startete daneben 1,27 Prozent im Plus bei 12.046,66 Zählern, konnte die Gewinnzone im späten Handel aber nicht mehr verteidigen. Techwerte schlossen 1,53 Prozent schwächer bei 11'713,78 Zählern.

Zu Beginn der neuen Woche knallten an der Wall Street die Sektkorken. Die Anleger feierten sowohl den Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl als auch vielversprechende Nachrichten zu einem möglichen Corona-Impfstoff. Erstmals gibt es zu einem für Europa maßgeblichen Corona-Impfstoff Zwischenergebnisse aus der für eine Zulassung entscheidenden Studienphase. Das Mainzer Unternehmen BioNTech und der US-Pharmariese Pfizer teilten mit, ihr Impfstoff biete einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit COVID-19. Schwere Nebenwirkungen seien nicht registriert worden. Beide Unternehmen wollen voraussichtlich ab der kommenden Woche die Zulassung bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragen. Unabhängige Experten zeigten sich beeindruckt.

ASIEN

Die größten Börsen in Asien schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt aktuell (06:38 Uhr) 0,38 Prozent auf 24'934,79 Punkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,39 Prozent auf 3'360,73 Zähler. Dagegen steigt in Hongkong der Hang Seng um 0,43 Prozent auf 26'128,84 Zähler.

Anders als am Montag in Europa reagieren die Aktienmärkte in Ostasien und Australien eher gelassen auf die Nachricht, dass ein 90-prozentig wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden ist. Wenngleich die Indizes überwiegend zulegen, ist von Euphorie wenig zu sehen. Sie folgen damit eher der US-Vorgabe, die sehr zweigeteilt ausfiel, nachdem die technologielastigen Nasdaq-Indizes im Verlauf ins Minus gedreht hatten. Hintergrund waren Verluste bei Aktien vieler Technologieunternehmen, die von der Pandemie profitierten. Teils massive Kursbewegungen gibt es in Asien aber bei Einzelwerten aus Branchen, die besonders von einem Impfstofferfolg profitieren würden.

Marktbeobachter berichten angesichts an vielen Plätzen zuletzt erreichter Langzeithochs von einer hohen Neigung zu Gewinnmitnahmen. Daneben weisen andere Akteure wie Axi darauf hin, dass sich trotz des Impfstofferfolgs von BioNTech und Pfizer für viele Menschen am Leben in und mit der Pandemie für einige Zeit zunächst kaum etwas ändern wird, weil der Zulassungsprozess und der eigentliche Impfprozess noch dauern werden. Axi rechnet mit einem Zeitraum von sechs Monaten bis der Impfstoff konkret für die breite Masse verfügbar sein wird.

