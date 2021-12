ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen in Rot

Der heimische sowie der deutsche Markt geben vor dem Wochenende nach. Die Börsen in Fernost zeigen am Freitag rote Vorzeichen.

AUSTRIA

In Wien geben die Kurse am Freitag nach.

Nach einem schwachen Start liegt der ATX auch anschliessend in der Verlustzone.

Gespannt warten die Anleger bereits auf die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten. Es wird erwartet, dass die ohnehin hohe Inflation weiter steigt. Das würde die US-Notenbank Fed zusätzlich unter Druck setzen, ihre immer noch extrem lockere Geldpolitik zu straffen.

Im Blick stehen auch weiterhin die neue Coronavirus-Variante Omikron sowie die Entwicklungen in China. Dort stecken die Immo-Konzerne Evergrande und Kaisa weiter in Schwierigkeiten. Am Vortag hatte die Ratingagentur Fitch vor einem Zahlungsausfall der beiden Unternehmen gewarnt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex fällt am Freitag zurück.

So startete der DAX 0,43 Prozent im Minus bei 15.572,69 Stellen und steht auch im weiteren Handelsverlauf im Minus.

Der DAX hat an seine Verluste der vergangenen zwei Handelstage angeknüpft. Die kräftigen Erholungsgewinne zu Anfang der Woche schmelzen immer weiter ab. "Zu groß bleibt die Unsicherheit darüber, welche Rolle die Omikron-Variante für das Infektionsgeschehen und damit auch für Wirtschaft und Gesellschaft noch spielen wird", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets. Ungewiss sei zudem, wie die Geldpolitik vor allem der US-Notenbank (Fed) im kommenden Jahr aussehen werde.

Höhepunkt des Datenkalenders an diesem Freitag werden die Inflationszahlen aus den USA am Nachmittag sein. Sie dürften der Fed weitere Argumente für ihre Entscheidung über Weg und Tempo der Zinswende liefern. "Bis dahin dürfte Zurückhaltung das Handelsgeschehen bestimmen", erwartet Molnar. Aus technischer Sicht befinde sich der DAX sowieso gerade in "einer Art Niemandsland ohne klare Richtung". Weitere Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende und einer ereignisreichen Woche würden ihn kaum überraschen.

WALL STREET

Am Donnerstag schlossen die US-Börsen schwächer.

Der Dow Jones schloss bei 35.755,28 Punkten und damit kaum verändert. Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte unterdessen im Donnerstagshandel deutlicher ab und verlor 1,71 Prozent auf 15.517,37 Zähler.

Die New Yorker Börsen zollten am Donnerstag ihrer rasanten Erholung seit Wochenbeginn ein wenig Tribut. Am Markt hiess es, die Anleger hätten weiter ihre Bedenken, was die wirtschaftlichen Risiken durch die neue Corona-Variante Omikron wegen erforderlicher Massnahmen zur Eindämmung betrifft. Dies bremse den zuletzt spürbaren Optimismus, dass Infektionen wohl eher milde verlaufen und Booster-Impfungen offenbar wirksam sind. "Es gibt noch zu viel über diese Variante zu lernen, um eindeutige Schlussfolgerungen zu ziehen", sagte Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda.

ASIEN

Die Anleger in Asien zeigen sich am Freitag pessimistisch.

In Japan verbucht der Nikkei aktuell (06:39 Uhr) einen Verlust von 0,77 Prozent bei 28.504,74 Punkten.

Auch in China dominieren die Bären. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 0,26 Prozent auf 3.663,40 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong um 0,80 Prozent auf 24.061,21 Zähler abgibt.

Die Lage um die Omikron-Variante des Corona-Virus bleibt von widersprüchlichen Meldungen geprägt, und die Investoren agieren vorsichtig. Der Verkaufsdruck bleibt aber verhalten.

Auf Chinas Börsen lasten die Nachrichten um die verschuldeten Immobilienkonzerne Evergrande und Kaisa, die Dollarzahlungen nicht bedienen konnten. Die Ratingagentur Fitch hat beide Unternehmen als teilweise zahlungsunfähig eingestuft.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX