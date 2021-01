ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich im Minus -- Asiens Börsen ohne gemeinsamen Trend

Am heimischen Markt halten sich Anleger am Montag vorbörslich zurück. Der deutsche Leitindex wird im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost lassen sich zu Beginn der neuen Handelswoche gemischte Vorzeichen beobachten.

AUSTRIA

Die Wiener Börse zeigt sich am Montag vor dem Handelsstart schwächer.

Der ATX verliert bereits vor dem Ertönen der Startglocke.

Die Corona-Pandemie hält Anleger weiter in Atem. In Großbritannien hat die Zahl der täglich verzeichneten Todesopfer der Corona-Pandemie einen neuen Höchststand erreicht. Binnen 24 Stunden wurden 1'325 Todesfälle registriert. Die Zahl der täglichen Neuinfektionen lag am Freitag bei 60.053. Die griechische Regierung hat den Corona-Lockdown erneut verlängert. Er gilt nun bis zum 18. Januar, wie Zivilschutzminister Nikos Hardalias am Freitag mitteilte. In Belgien hat die Zahl der Corona-Toten die Marke von 20.000 überschritten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich Anleger am Montag vorbörslich zurück.

Der DAX notiert bereits vor Sitzungsbeginn in der Verlustzone.

Nachdem der deutsche Leitindex in der ersten Handelswoche ein Rekordhoch nach dem anderen gejagt und erstmals über 14.000 Punkte geklettert war, zeichnet sich nun ein leichterer Start ab. Belastet wird der Markt vor allem nach wie vor von der Corona-Pandemie. Angesichts der sich zuspitzenden Infektionslage haben Grüne und Gewerkschaften einen umgehenden Erlass für ein Homeoffice-Gebot gefordert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sieht Deutschland bei den Impfungen in der Corona-Krise ungeachtet der Kritik an der Impfstrategie auf einem guten Weg. Bislang seien bereits mehr als 500.000 Menschen in Deutschland geimpft worden. SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach rechnet trotz der Nachbestellung von 300 Millionen BioNTech/Pfizer-Impfstoff-Dosen durch die Europäische Union nicht mit einem Impfstoffangebot für alle Bundesbürger vor dem dritten Quartal.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt waren zum Wochenausklang letzlich ganzheitlich Gewinne auszumachen.

Der Dow Jones eröffnete marginal höher und schloss die Sittzung nach einem Auf und Ab um die Nulllinie 0,18 Prozent fester bei 31.097,97 Punkten.

Der NASDAQ Composite zog zum Ertönen der Startglocke an und konnte sein Plus auf 1,03 Prozent und damit 13.201,98 Zähler ausweiten - ein neuer Rekordschluss.

Nach den jüngsten politischen Entscheidungen zugunsten der vom designierten Präsidenten Joe Biden angeführten US-Demokraten hofften die Investoren auf ein etwas ruhigeres und beständigeres politisches Umfeld, erläuterte Analyst Neil Wilson von Markets.com. Sie setzten auf eine Ausweitung der Wirtschaftshilfen sowie anhaltende Unterstützung durch die Notenbanken. Untermauert wurde diese Hoffnung von enttäuschend ausgefallenen Arbeitsmarktdaten für den Monat Dezember. Angesichts dessen dürfte sich die US-Notenbank Fed in ihrer ultra-expansiven Geldpolitik bestätigt sehen, schrieben die Experten der Helaba. Die Geldflut der Zentralbanken gilt als einer der wichtigsten Treiber der Börsenrally.

ASIEN

Mit unterschiedlichen Tendenzen zeigen sich die größten Börsen in Fernost am ersten Handelstag der Woche.

In Japan bleibt die Börse am heutigen Montag aufgrund des Tag des Erwachsenwerdens geschlossen. Zuletzt dominierten abermals Käufer den Markt: Der Nikkei legte am Freitag 2,36 Prozent auf 28.139,03 Indexpunkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es abwärts: Der Shanghai Composite verliert 0,51 Prozent auf 3.552,08 Zähler. (6.57 Uhr MEZ) Aufschläge werden unterdessen aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng um 0,60 Prozent auf 28.046,66 Einheiten nach oben geht. (6.57 Uhr MEZ)

Die positiven Vorgaben aus den USA beflügelten die Indizes in Asien zunächst, doch drehten diese im Verlauf mehrheitlich ins Minus. Teilnehmer verweisen auf verstärkte Gewinnmitnahmen nach den jüngsten deutlichen Aufschlägen. Übergeordnet stützend wirkt weiterhin die Hoffnung auf ein neues Konjunkturpaket in den USA. Der schwache US-Arbeitsmarktbericht für Dezember am Freitag habe die Hoffnungen auf ein sehr umfangreiches Volumen nochmals bestärkt, heißt es. Der designierte US-Präsident Joe Biden will in dieser Woche sein Hilfspaket präsentieren. Keinen größeren Einfluss haben die Bestrebungen der US-Demokraten, ein Amtsenthebungsverfahren gegen den noch amtierenden US-Präsident Donald Trump einzuleiten. Die Demokraten werfen dem abgewählten Präsidenten eine Mitverantwortung für die Erstürmung des Kongresses durch Randalierer am vergangenen Mittwoch vor.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX