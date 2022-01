ATX legt zu -- DAX in Grün -- Börsen in Fernost ohne gemeinsame Richtung

Am heimischen Markt werden am Dienstag Pluszeichen beobachtet. Auch der deutsche Leitindex zeigt sich stärker. Die asiatischen Börsen notieren am Dienstag uneins. Die Wall Street-Anleger waren am Montag derweil unentschlossen.

AUSTRIA

In Wien ist am Dienstag eine gute Stimmung zu erkennen.

Der ATX bewegte sich kurz nach Handelsstart 0,36 Prozent fester bei 3.938,13 Punkten. Im weiteren Verlauf geht es weiter aufwärts.

Am Vorabend hatte bereits die zuletzt schwache Wall Street eine deutliche Reaktion gezeigt. Marktbeobachter verwiesen auf einen Erholungsschub vor allem bei den Technologiewerten im Späthandel.

Datenseitig bleibt es heute eher ruhig und auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Neben den potenziellen Belastungen durch die geldpolitischen Perspektiven macht an den Aktienmärkten auch die Sorge wegen der politischen Risiken zu schaffen, kommentierten die Helaba-Experten. Die Ukraine-Verhandlungen lassen noch keine Entspannung erkennen. Berichte, dass auch in China Omikron auf dem Vormarsch ist, stimmen zudem nicht zuversichtlich, hieß es weiter.

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag auf grünem Terrain.

Der DAX ging 0,95 Prozent fester bei 15.918,82 Punkten in die Dienstagssitzung. Anschließend behält er sein grünes Vorzeichen.

Bereits die zuletzt schwache Wall Street zeugte am Vorabend eine deutliche Reaktion, die die Indizes der Technologiebörse NASDAQ sogar ins Plus trieb. Die Anleger nutzten laut den Experten der Credit Suisse den klaren Rückschlag wieder zum Einstieg. Die Märkte fahren aktuell Achterbahn, hieß es. Verantwortlich für den Rutsch waren zuletzt vor allem Zinssorgen wegen der hohen Inflation.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt blieben die Anleger weiterhin sehr vorsichtig.

So schloss der Dow Jones 0,45 Prozent schwächer bei 36.068,01 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite reduzierte seine Verluste im späten Handel unterdessen und schaffte es sogar 0,05 Prozent auf 14.942,83 Zähler ins Plus.

Auch in der neuen Handelswoche belasteten weiter steigende Marktzinsen das Umfeld. In der vergangenen Woche hatten bereits Sorgen über eine schnellere Zinserhöhung durch die US-Notenbank auf das Sentiment gedrückt. Vor allem Technologiewerte, die durch einen hohen Fremdkapitalanteil gekennzeichnet sind, hatten deutlich nachgegeben. Gespannt warten die Anleger daher auf die am Mittwoch anstehenden Daten zur Inflationsentwicklung, um weitere Anhaltspunkte über den künftigen Kurs der Fed zu bekommen.

Am Markt wird damit gerechnet, dass die US-Notenbank im März die Zinssätze anheben und kurz darauf damit beginnen könnte, ihre Bestände an Anleihen und anderen Vermögenswerten zu verringern. Die Ökonomen von Goldman Sachs erwarten nun vier Zinserhöhungen der US-Notenbank im Jahr 2022, statt wie bisher drei, und rechnen damit, dass die Bilanzverkürzung im Juli statt im Dezember beginnen wird.

ASIEN

An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei notiert nach der Feiertagpause 0,89 Prozent tiefer bei 28.225,31 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland dominierten die Käufer: Der Shanghai Composite sackt um 0,47 Prozent auf 3.576,80 Zähler ab. In Hongkong legt der Hang Seng unterdessen um 0,07 Prozent auf 23.762,77 Indexpunkte zu. (7.02 Uhr MEZ)

Die steigenden Zinsen sind auch am Dienstag das beherrschende Thema an den asiatischen Aktienmärkten und halten die Käufer in Schach. Hinzu kommt, dass am Mittwoch in den USA die Verbraucherpreise für Dezember gemeldet werden, die mutmaßlich weitere Erkenntnisse über das Tempo des Zinsanstiegs in den USA bringen könnten.

Zuletzt mehrten sich die Stimmen, beispielsweise von Goldman Sachs, dass es 2022 sogar zu vier Zinserhöhungen kommen könnte, davon die erste im März. In Südkorea rechnen Ökonomen für Freitag mehrheitlich mit der dritten Zinserhöhung in dem Land seit August 2021, weil auch in Südkorea die Inflation zu hoch ist.

In diesem Umfeld dominiert an den Börsen weiter Vorsicht. Auch nachdem die Vorgaben der Wall Street bestenfalls neutral sind. Dort hatte es am Vortag nach einem schwachen Start noch zu einer wenig veränderten Schlusstendenz gereicht. Hilfreich dabei war, dass sich die anfangs weiter gestiegenen Marktzinsen im Verlauf wieder zurückbildeten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX