ATX fällt zurück -- DAX klettert über 14.000 Punkte -- Feiertagsbedingt ruhiger Handel in Fernost

An der heimischen Börse geht es am Donnerstag im Verlauf ins Minus. Der deutsche Leitindex legt zu. In Asien gab es zu Beginn des chinesischen Neujahrsfests wenig Bewegung.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt fällt im Handelsverlauf am Donnerstag auf rotes Terrain.

Der ATX steht nach einem wenig bewegten Start nun im Minus.

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagvormittag mit leichterer Tendenz gezeigt. Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger nach dem jüngsten Aufwärtsschub. Der ATX hatte zuvor sieben Plustage in acht Sitzungen absolviert. International fehlten aktuell die weiteren Kurstreiber. Auf Unternehmensebene meldete sich am heimischen Markt die CA Immo mit neuen Einschätzungen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt weist kleine Gewinne aus.

Der DAX begann den neuen Handelstag mit einem marginalen Aufschlag von 0,18 Prozent auf 13.958,39 Punkte und pendelte zunächst um die Nulllinie. Im Verlauf kann er jedoch etwas an Boden gutmachen und steht nun deutlicher im Plus. Dabei lässt er zeitweise wieder die Marke von 14.000 Punkten hinter sich.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag einen Teil seiner zur Wochenmitte erlittenen Verluste wettgemacht. Die Kursbewegungen hielten sich aber in Grenzen, zumal die wichtigsten Börsen in Asien wegen Feiertagen geschlossen bleiben.

Anleger blickten auch auf die verlängerten Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie, die nun grundsätzlich bis zum 7. März gelten. Darauf hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Regierungschefs der Länder am Vortag nach mehrstündigen Beratungen verständigt. Sollte die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen bis dahin stabil unter 35 gesunken sein, sollen die Länder die Beschränkungen schrittweise lockern. Die anhaltend strengen Beschränkungen dürften schwer auf dem Wirtschaftswachstum im ersten Quartal lasten, schrieb Investmentanalystin Katja Müller von der Landesbank Baden-Württemberg.

WALL STREET

Der US-Leitindex hielt sich am Mittwoch im Plus, während die Techwerte abgaben.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas Prozent fester und legte zunächst weiter auf einen neuen Rekordstand zu, fiel dann jedoch an seinen Vortagesschlusskurs zurück. Zum Handelsschluss tendierte er 0,20 Prozent stärker bei 31.438,40 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich schwächer und ging 0,25 Prozent tiefer bei 13.972,53 Stellen in den Feierabend, nachdem er höher gestartet war.

Die Hoffnung auf ein baldiges neues US-Konjunkturpaket und die Aussicht auf ein noch lange niedriges Zinsniveau stützten die Börsen weiter. Die Abschwächung sei mit "zahmen" US-Inflationsdaten zu begründen, die Sorgen über das kurzfristige Wirtschaftswachstum aufkommen ließen.

Auf Unternehmensseite standen Quartalsbilanzen im Fokus der Anleger, so legten unter anderem Twitter, Lyft, Cisco, General Motors und Coca-Cola Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Nach Handelsschluss folgte außerdem Uber

ASIEN

Am Donnerstag blieb es an den asiatischen Handelsplätzen ruhig.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss am Mittwoch 0,19 Prozent fester bei 29'562,93 Einheiten. Am Donnerstag ruht der Handel in Japan.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite bis Handelsende am Vortag um 1,43 Prozent auf 3'655,09 Punkte nach oben. Auch hier wird am Donnerstag nicht gehandelt. In Hongkong hingegen fand ein verkürzter Handel statt - der Hang Seng beendete diesen schlussendlich 0,45 Prozent fester bei 30.182,44 Zählern.

Wenig Bewegung gibt es am Donnerstag an den Börsen in Asien. Die Vorgaben aus den USA sind leicht negativ. Impulse aus der Region sind rar, denn die wichtigen Börsen in Japan, China und Südkorea sind feiertagsbedingt geschlossen. An den Börsen in Festlandchina ruht der Handel wegen der Feiertage zum chinesischen Mondneujahr bis einschließlich Mittwoch kommender Woche.

In Hongkong fand ebenfalls wegen des chinesischen Neujahrsfests am Donnerstag nur ein verkürzter Handel statt. Dort wird der Handel am Dienstag wieder aufgenommen.

