ATX volatil -- DAX erklimmt neues Rekordhoch -- Wall Street in Rot -- Chinas Börsen letztlich im Minus - Feiertag in Japan

Am Dienstag ist der heimische Aktienmarkt auf Richtungssuche. Der deutsche Leitindex kann ein neues Rekordhoch erklimmen. Die US-Börsen notieren am Dienstag im Minus. Die chinesischen Börsen präsentierten sich am Dienstag schwächer.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück.

Der ATX notierte bereits kurz nach Handelsstart knapp im Minus und pendelt im Anschluss um die Nulllinie.

"Mit größeren Impulsen für das Marktgeschehen rechnen wir heute nicht", hatten die Analysten der Helaba bereits in der Früh festgehalten. Etwas Einfluss auf den Markt könnten laut den Experten Reden von Notenbankern haben. "Insbesondere ist dabei der Blick auf Fed-Chef Powell zu lenken, der vor den Bankenausschuss des Senats tritt." Am Markt werde vor allem beobachtet werden, "ob die Fed in Person ihres Chairmans einem erhöhten politischen Druck ausgesetzt ist". Powell Auftritt ist allerdings erst am späteren Nachmittag anberaumt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex schafft es am Dienstag auf ein neues Rekordhoch.

Der DAX hat die Sitzung marginale 0,01 Prozent tiefer bei 21.909,96 Punkten eröffnet. Anschließend konnte er zulegen und ein neues Rekordhoch bei 22.003,81 Punkten erreichen. Aktuell bewegt er sich im Plus.

Gleichwohl hielten sich die Kursbewegungen diesseits des Atlantiks in Grenzen. "Die Luft wird für die internationalen Aktienindizes zunehmend dünner, da bereits sehr viel Konjunkturoptimismus eingepreist ist", sagte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow. Es sei allerdings vollkommen unklar, ob es zu einer breiten Konjunkturerholung in der Eurozone kommen wird. Dabei spiele der handelspolitische Protektionismus der USA eine schwerwiegende Rolle. So hat US-Präsident Donald Trump wie angekündigt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten auf den Weg gebracht.

WALL STREET

Die Wall Street bewegt sich am Dienstag in der Verlustzone.

Der Dow Jones begann den Handel 0,16 Prozent tiefer bei 44.401,38 Einheiten und notiert auch anschließend auf rotem Terrain.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete 0,57 Prozent im Minus bei 19.602,11 Punkten und baut seine Verluste im weiteren Verlauf aus.

Ab dem 4. März sollen Stahl- und Aluminiumimporte in die USA mit 25 Prozent verzollt werden.

Anleger halten sich aber auch in Erwartung des Auftritts von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats zurück. Von der Anhörung erhoffen sich die Investoren Informationen über den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve. Es wird befürchtet, dass die protektionistische Politik des US-Präsidenten die Inflation nach oben treiben wird, was der Fed wiederum Zinssenkungen erschweren dürfte. Am Mittwoch wird Powell dann dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses Rede und Antwort stehen.

Konjunkturseitig wird es ebenfalls erst am Mittwoch interessant, wenn die Verbraucherpreise aus dem Januar veröffentlicht werden.

ASIEN

Die chinesischen Börsen gaben am Dienstag nach.

In Tokio wurde am Dienstag nicht gehandelt. In Japan wird die Staatsgründung gefeiert. Am Montag notierte der Nikkei 225 letztlich marginale 0,04 Prozent höher bei 38.801,17 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite schließlich 0,12 Prozent auf 3.318,06 Zähler nach.

Für den Hang Seng in Hongkong ging es daneben schlussendlich um 1,06 Prozent nach unten auf 21.294,86 Stellen.

Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen. Der Markt ignoriere weitgehend Trumps neue 25-Prozent-Zölle auf Stahl und Aluminium, sie seien bereits seit einigen Monaten im Voraus eingepreist worden, hieß es dort. In Hongkong gehörten Autoaktien zu den größeren Verlierern. Sie hätten nach den Feiertagen zum chinesischen Neujahrsfest eine gute Entwicklung gehabt, hieß es. Nun sehe man eine wohl kurzfristige Korrektur, zumal es fundamental nichts Neues gebe.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX