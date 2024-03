Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX und DAX gehen etwas leichter ins Wochenende

Die größten Börsen in Asien schlagen am Montag unterschiedliche Richtungen ein. Am heimischen Aktienmarkt brachten am Freitag die starken Vorgaben keinen Schwung. Am deutschen Aktienmarkt waren nach letztlich leichtere Notierungen zu sehen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse gab am Freitag etwas nach.

Der ATX zeigte sich im frühen Verlauf zunächst fester, pendelte dann aber um die Nulllinie. Gegen späten Handel setzte sich eine etwas tiefere Tendenz durch, der ATX schloss 0,22 Prozent leichter bei 3.378,54 Punkten.

In den USA wurde am frühen Nachmittag der Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Das US-Jobwachstum hat im Februar die Erwartungen übertroffen, während die Zahlen für die beiden Vormonate deutlich nach unten revidiert wurden. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden im Februar in der Privatwirtschaft und beim Staat 275.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Zuwachs um 198.000 erwartet.

Die Angaben für die beiden Vormonate wurden kumuliert um 167.000 Jobs nach unten korrigiert: Das Ministerium meldete für Januar nun ein Stellenplus von 229.000 (vorläufig: 353.000) und für Dezember von 290.000 (vorläufig: 333.000).

Die separat erhobene Arbeitslosenquote stieg im Februar auf 3,9 von 3,7 Prozent, während Ökonomen eine stabile Quote von 3,7 Prozent erwartet hatten.

Diesseits des Atlantiks standen Erzeugerpreise aus Deutschland im Fokus, die zu Jahresbeginn weniger deutlich gefallen sind. Im Jänner sanken die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 4,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Dezember hatte der Rückgang 5,1 Prozent betragen.

Unternehmensnachrichten waren indes Mangelware.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex schloss am Freitag leicht im Minus.

Der DAX legte zunächst minimal zu und zeigte sich weiter stabil nahe dem Vortagesschluss. Letztlich ging das deutsche Börsenbarometer aber mit leichten Verlusten in Höhe von 0,16 Prozent bei 17.814,51 Punkten in den Feierabend.

In dieser Woche hatten Auftritte von US-Notenbank-Chef Jerome Powell und der Währungshüter von der Europäischen Zentralbank (EZB) die Zinshoffnungen am Markt bestärkt. Der DAX hat Freitag erneut eine Bestmarke erreicht, und auch an der Wall Street gab es Rekorde. Die Investoren lasen aus den Andeutungen der Währungshüter heraus, dass die Notenbanken im Juni mit ihren Zinssenkungen beginnen könnten. Der US-Arbeitsmarktbericht für den Februar fiel zwar stärker als erwartet aus, das Jobwachstum der vergangenen Monate wurde aber nach unten korrigiert. Zudem stieg die Arbeitslosenrate auf 3,9 Prozent an, was der Fed die Zinssenkungen erleichtern dürfte.

Auf Unternehmensseite sorgte ein massiver Kurseinbruch bei HelloFresh für Aufsehen, nachdem der Kochboxen-Lieferant wegen der allgemeinen Konsumzurückhaltung am Vorabend seine Mittelfristziele bis 2025 kassiert hatte.

WALL STREET

An den US-Börsen nahmen Anleger am Freitag Gewinne mit.

Der Dow Jones Index verlor anfänglich leicht. Nach einem Ausflug in die Gewinnzone fiel der Traditionsindex wieder ins Minus und schloss 0,18 Prozent leichter bei 38.722,69 Punkten. Der NASDAQ Composite gewann zum Handelsstart, drehte aber dann ins Minus ab und schloss 1,16 Prozent im Minus bei 16.085,11 Punkten. Vor dem Einsetzen der kräftigen Gewinnmitnahmen waren der NASDAQ 100 sowie der marktbreite S&P 500 auf neue Rekordstände gestiegen.

Die US-Wirtschaft hatte im Februar erheblich mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich gegenüber Januar um 0,1 Prozent und damit etwas weniger als prognostiziert.

"Der heutige Arbeitsmarktbericht ist nur auf den ersten Blick stark", konstatierte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners in einer ersten Reaktion. "275.000 neu geschaffene Stellen sind 75.000 mehr als von den Anlegern und Analysten erwartet. Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass die im Dezember und Januar neu geschaffenen Stellen um insgesamt 167.000 nach unten revidiert wurden. Berechnet man die Revision der Vormonate ein, ist der heutige Bericht eine negative Überraschung und keine positive", so Altmann.

Infolge der Daten signalisieren die Kurse bestimmter Finanzkontrakte nun, dass am Markt eine Leitzinssenkung im Juni im Grunde als ausgemachte Sache gilt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Montag uneinheitlich.

In Tokio verbucht der Nikkei 225 aktuell (06:42 Uhr) einen Verlust von 2,69 Prozent bei 38.623,14 Punkten. Die japanischen Wirtschaft ist im vierten Quartal weniger stark gewachsen als erwartet, besonders der private Konsum entwickelte sich schwach. Der Yen hält derweil seine Aufschläge vom Freitag und drückt so auf die Aktienstimmung.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen 0,15 Prozent auf 3.050,58 Punkte. In Hongkong klettert der Hang Seng um 1,42 Prozent auf 16.586,35 Zähler.

In China warten die Börsen auf eine Rede von Präsident Xi zum Abschluss des Volkskongresses.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX