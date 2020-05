ATX dreht ins Minus -- DAX gibt Gewinne ab -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen

Der heimische Markt gibt seine Gewinne am Montag schon früh wieder ab und wechselt das Vorzeichen. In Deutschland tendiert der DAX höher. In Asien geht es zum Wochenstart aufwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart mit roten Vorzeichen.

Der ATX bewegte sich am Montag im frühen Handel zunächst auf grünem Terrain, gab seine Gewinne aber rasch wieder ab und verbucht zuletzt ein leichtes Minus.

Die Wiener Börse hat am Montag etwas höher eröffnet. Die europäischen Leitbörsen zeigten sich im Eröffnungshandel ebenfalls mit freundlicher Tendenz. Die Hoffnung auf eine baldige Normalisierung in der Corona-Krise hatte die Kurse bereits an den beiden vorangegangenen Handelstagen gestützt. Doch bereits in der ersten Handelsstunde gibt der ATX seine Gewinne ab und dreht in die Verlustzone, während sich das europäische Umfeld weiter behaupten kann.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich am Montag fester.

Der DAX verbuchte zum Wochenstart einen Aufschlag von 0,40 Prozent auf 10.948,24 Punkte und klettert im Anschluss weiter.

Der DAX steuert am Montag im Rahmen seiner Erholungsbewegung erneut die Marke von 11.000 Punkten an. Vor zwei Wochen war der Test der 11.000-Punkte-Marke beim DAX trotz des bisherigen Erholungshochs nach dem Corona-Crash von gut 11.235 Punkten noch nicht nachhaltig gelungen. Die Rezessionswarnung der Europäischen Zentralbank hatte den DAX damals wieder in die Knie gezwungen.

Nun allerdings stehen die Vorzeichen angesichts der weiteren Normalisierung in der Corona-Krise recht gut: Bereits an der Wall Street am Freitag und am Morgen in Asien blieben die Anleger risikofreudig. Die Märkte legten zu.

In weiten Teilen Deutschlands wird der Alltag in der Corona-Pandemie von Montag an wieder etwas leichter. In mehreren Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen oder Bayern werden die Auflagen zur Eindämmung des Virus weiter gelockert. Auch grosse Geschäfte dürfen wieder öffnen, Beschränkungen etwa für gastronomische Betriebe oder im Sport werden gelockert, weitere Schüler kehren an die Schulen zurück.

Von Interesse ist zum Wochenstart unter anderem der Kurs der Kryptowährung Bitcoin nach heftigen Schwankungen am Wochenende. Im Blick der DAX-Anleger aber bleiben sicher Wirecard-Papiere . Der Zahlungsabwickler reagiert mit einem Vorstandsumbau auf die nicht abreissende Kritik an der Art und Weise der Geschäftsführung. Konzernchef Markus Braun muss zumindest einen Teil seiner Macht abgeben, nachdem Ende April eine mit Spannung erwartete Sonderprüfung der Wirecard-Bücher durch KPMG nicht alle Zweifel an den Geschäftspraktiken des Zahlungsdienstleisters hatte ausräumen können.

Zudem geht die Berichtssaison der Unternehmen in dieser Woche in eine neue Runde. So verzeichnete der Konsumgüterkonzern Henkel im ersten Quartal trotz Belastungen durch die Corona-Pandemie nur einen leichten Umsatzrückgang.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende aufwärts.

Der Dow Jones eröffnete höher und baute die anfänglichen Aufschläge noch weiter aus. Letztlich stand ein Plus von 1,91 Prozent auf 24.331,32 Punkte an der Kurstafel. Auch für den NASDAQ Composite standen die Börsenampeln auf Grün: Er gewann 1,58 Prozent auf 9.121,32 Zähler.

Deutlich im Plus präsentierten sich die US-Börsen am letzten Handelstag der Woche, nachdem die Arbeitsmarktdaten (Payrolls) für April nicht so schlimm ausgefallen sind wie befürchtet.

Die Zahl der Beschäftigten nahm in den USA außerhalb der Landwirtschaft im vergangenen Monat um 20,5 Millionen ab. Volkswirte hatten den Rückgang auf 21,5 Millionen geschätzt. Die Arbeitslosenquote sprang auf 14,7 Prozent - den höchsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1948. Hier hatten die Ökonomen mit 16 Prozent gerechnet, nachdem die Quote im März noch bei 4,4 Prozent gelegen hatte.

Dass die Marktreaktion nicht euphorischer ausfiel, dürfte daran gelegen haben, dass andere Daten vom Arbeitsmarkt an den beiden vorigen Tagen schon Hoffnungen geweckt hatten, dass das Schlimmste überstanden sein könnte. So hatte der private Dienstleister ADP am Mittwoch zwar einen Stellenabbau in Millionenhöhe gemeldet, der aber etwas geringer ausfiel, als Volkswirte vorhergesagt hatten. Und die am Donnerstag veröffentlichte Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war in der Woche zum 1. Mai mit rund 3,2 Millionen schon merklich niedriger als in der Woche davor, als über 3,8 Millionen Anträge gestellt wurden.

Derweil verlor die Coronavirus-Krise unter den Anlegern allmählich etwas von ihrem Schrecken, denn viele Länder lockern die Beschränkungen, die sie zur Eindämmung der Pandemie angeordnet hatten. Mit Erleichterung wurde an den Märkten auch zur Kenntnis genommen, dass der Handelskrieg zwischen China und den USA vorerst nicht wieder aufzuflammen scheint. Beide Seiten haben sich dazu bekannt, die im Januar getroffenen Vereinbarungen voranzutreiben. Vorwürfe der USA, China habe die Ausbreitung des Coronavirus nicht verhindert, hatten zuletzt Befürchtungen geweckt, dass die USA neue Strafzölle gegen die Volksrepublik verhängen könnte. China hat seinerseits dazu beigetragen die Wogen zu glätten, indem es am Donnerstag Restriktionen gegen ausländische institutionelle Anleger lockerte.

Geschäftszahlen hatten schon am Donnerstag nach Börsenschluss unter anderem GoPro und Uber veröffentlicht.

ASIEN

Am Montag dominierten an Asiens Börsen mehrheitlich die Bullen.

In Japan verbuchte der Nikkei letztlich einen Zuwachs von 1,05 Prozent auf 20.390,66 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stand der Shanghai Composite zum Handelsende marginale 0,02 Prozent tiefer bei 2.894,80 Zählern. In Hongkong gewann der Hang Seng derweil 1,53 Prozent auf 24.602,06 Punkte.

Der etwas besser als befürchtet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht für April sowie das weltweit zu beobachtende schrittweise Hochfahren des öffentlichen und geschäftlichen Lebens haben am Montag an den ostasiatischen Börsen für Zuversicht gesorgt. Zur guten Stimmung trug daneben bei, dass China und die USA sich gegenseitig versichert haben, intensiv an der Umsetzung des sogenannten Phase-eins-Deals zur Beilegung des Handelsstreits zu arbeiten.

Marktbeobachter verwiesen außerdem darauf, dass die chinesische Zentralbank mehr tun will, um der unter der Corona-Krise leidenden Wirtschaft zu helfen. In ihrem geldpolitischen Quartalsbericht wiederholte sie nicht mehr ihre ablehnende Haltung gegenüber der Maßnahme, die Wirtschaft mit Überschusskrediten zu fluten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX