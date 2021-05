Steigende Inflationssorgen: ATX sehr schwach -- DAX unter Druck -- Börsen in Fernost schlussendlich überwiegend mit Abschlägen

Sowohl am heimischen Markt als auch in Deutschland geht es im Dienstagshandel bergab. Auch die Aktienmärkte in Asien begaben sich mehrheitlich auf Talfahrt.

AUSTRIA

Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Dienstag zurück.

Der ATX verliert im frühen Geschäft.

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag mit klaren Abgaben tendiert, wobei weltweit Inflationssorgen auf den Aktienindizes lasteten. Stark angestiegene Rohstoffpreise haben weltweit Inflationssorgen genährt. Durch eine starke Teuerungsrate könnte es zu einem Anstieg bei den Kapitalmarktzinsen kommen, so die Befürchtung der Anleger. "Zudem könnten Lieferengpässe verstärkt den Ton angeben", so die Experten der Helaba. "Die Problematik bei den Chips ist bekannt, häufiger sind Meldungen zu vernehmen, dass Baustoffe, insbesondere Holz, immer knapper werden."

Das datenseitige Interesse richtet sich indes auf den ZEW-Saldo der Konjunkturerwartungen. Der Index klettert im Mai auf den höchsten Stand seit über 20 Jahren. Der von Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 84,4 Punkte von 70,7 Zählern im Vormonat. "Dies ist der bislang höchste Wert seit Beginn der Corona-Pandemie", erklärte das ZEW. "Zuletzt gab es einen höheren Wert für die ZEW-Konjunkturerwartungen im Februar 2000."

Unter den Einzelwerten richtet sich die Aufmerksamkeit am zweiten Handelstag der Woche unter anderem auf die AGRANA. Der Frucht-, Zucker- und Stärkekonzern habe im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 deutlich mehr verdient und den Gewinn verglichen zum Geschäftsjahr 2019/20 gesteigert, teilte das Unternehmen mit.

DEUTSCHLAND

Die Furcht vor Inflation lässt den DAX am Dienstag deutlich sinken.

Zum Erklingen der Startglocke gab der DAX 0,96 Prozent auf 15.253,32 Punkte ab. Auch im weiteren Verlauf präsentiert er sich sehr schwach.

Höhere Rohstoffpreise und damit wieder grösser werdende Inflationssorgen haben Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder in die Flucht getrieben. Die Bestmarke des DAX von gut 15'501 Punkten rückte nach zuletzt vier Erholungstagen damit wieder in die Ferne. Zuvor waren auch in den USA und Asien die Aktienmärkte auf Talfahrt gegangen, allen voran die Technologiewerte an der New Yorker NASDAQ.

Es sei schon erstaunlich, wie plötzlich das Inflationsthema wieder aufgetaucht sei, nachdem ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht am Freitag erst einmal solche Sorgen gedämpft hatte, sagte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Mit der Inflation verbinden Anleger schon länger auch die Angst vor steigenden Zinsen, die die Finanzierungsbedingungen verschlechtern und Anleihen als alternative zu Aktien attraktiver machen können.

In dem schwachen Börsen-Umfeld verarbeiten die Anleger in Deutschland am Dienstag eine große Menge an Quartalszahlen, insbesondere von Unternehmen aus dem MDAX und SDAX. Aus dem DAX berichtet der Versorger E.ON.

WALL STREET

Die Wall Street notierte zum Wochenauftakt mit Verlusten.

Der Dow Jones kletterte im Handelsverlauf erstmals über 35'000 Punkte und markierte damit ein neues Allzeithoch. Am Ende gab der US-Leitindex aber nach und verlor 0,09 Prozent auf 34.745,16 Punkte. Der NASDAQ Composite rutschte unterdessen deutlicher ab und verabschiedete sich 2,55 Prozent schwächer bei 13.401,86 ​Punkten aus dem Handel.

Experten zufolge ist eine baldige Straffung der amerikanischen Geldpolitik erst einmal vom Tisch, nachdem am Freitag der Arbeitsmarktbericht enttäuscht hatte.

Gleichwohl fiel auf, dass die Rendite der viel beachteten zehnjährigen US-Staatsanleihen nur kurz negativ auf den Jobbericht reagiert hat und nun schon wieder über dem Niveau von kurz vor der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten liegt. Die schlechten Daten seien kein Freifahrtschein für eine zeitlich unbegrenzte ultralockere Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve, kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Höhere Zinsen machen für gewöhnlich Technologie-Unternehmen besonders zu schaffen, weil sie viel Geld für Wachstum und Investitionen benötigen. Steigen die Zinsen, steigen auch die Kosten ihrer Finanzierungen.

ASIEN

Die Indizes in Asien mussten am Dienstag teilweise herbe Verluste verzeichnen.

In Tokio brach der Nikkei um 3,08 Prozent ein auf 28.608,59 Punkte.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland sogar um 0,40 Prozent zulegte auf 3.441,85 Zähler, verbuchte der Hang Seng in Hongkong einen Abschlag von 2,03 Prozent auf 28.013,81 Einheiten.

Eine Kombination aus Inflationssorgen und Coronakrise hat die Aktienkurse in Asien auf breiter Front auf Talfahrt geschickt. Wie schon in den USA wurden vor allem Technologiewerte verkauft. Während das Schreckgespenst Inflation in den USA weiter umging, belegte eine kräftige Steigerung der Erzeugerpreise in China, dass Inflation ein globales Thema ist. Händler verwiesen auf die stark gestiegenen Rohstoffpreise und die Probleme mit den Lieferketten, die Vorprodukte verteuerten. Die Inflationsentwicklung könnte Notenbanken zum Gegensteuern zwingen und so das günstige Umfeld für Aktien beeinträchtigen.

Dazu kamen die Schreckensnachrichten aus Indien, wo die Coronakrise immer weiter ausser Kontrolle gerät. Die Weltgesundheitsorganisation WHO warnte vor der indischen Virus-Variante und nannte sie "besorgniserregend". In Malaysia hat die Regierung indes den Lockdown auf das ganze Land für einen Monat ausgedehnt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX