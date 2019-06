AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte sich am Dienstag fester präsentieren.

Der ATX bewegt sich vor Handelsstart auf grünem Terrain.

Die Börsen werden am Dienstag im Plus erwartet. Übergeordnet ist weiterhin der US-chinesische Handelskonflikt das bestimmende Thema. Nachdem US-Präsident Donald Trump am Wochenende die angedrohten Strafzölle gegen Mexiko im letzten Moment noch ausgesetzt hat, wird auf das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und Chinas Präsident Xi Jinping im Laufe des Monats beim G20-Gipfel in Japan gesetzt. Dort könnte es zu einer Einigung kommen, so die Markthoffnung. "Donald Trump macht Druck auf China und öffnet gleichzeitig die Tür für neue Verhandlungen", stuft Thomas Altmann, Marktstratege bei QC-Partbners, die aktuelle Lage ein. Damit ist für ihn klar, dass der Handelskonflikt vor dem G20-Gipfel Ende des Monats nicht weiter eskalieren werde.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich vor Handelsstart freundlich.

Der DAX dürfte am Dienstag fester starten.

Die Erholung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Zuletzt hatte die Erwartung sinkender Zinsen in den USA in Folge schwacher Zahlen vom Arbeitsmarkt die Erholung an den Börsen befeuert. Am Montag war in Deutschland, der Schweiz und Österreich nicht gehandelt worden. An den übrigen europäischen Aktienmärkten und auch in den USA hatten die Kurse überwiegend leicht zugelegt. "Die Gewinne hielten sich aber in Grenzen", sagte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets. Denn einerseits sei man unsicher, wie lange der Deal zwischen den USA und Mexiko in Sachen Migration hält, andererseits drohten noch immer höhere US-Zölle auf Importe aus China.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Montag freundlich.

Der Dow Jones verabschiedete sich mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 26.062,68 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite schloss mit einem Plus von 1,05 Prozent bei 7.823,17 Indexpunkten.

Die vorläufige Beilegung des US-Handelsstreits mit Mexiko hat den US-Börsen am Montag Auftrieb verliehen. Sie löste damit quasi die zuletzt noch kurstreibende Zinssenkungsspekulation als Kurstreiber ab. Nach einer Einigung mit dem südlichen Nachbarn im Vorgehen gegen illegale Zuwanderung in die USA hatte US-Präsident Donald Trump am Wochenende die eigentlich ab Montag angedrohten Strafzölle auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Allerdings warnte er zugleich, dass sie schnell wieder auf der Agenda stehen könnten, sollten die von Mexiko versprochenen Maßnahmen nicht zum gewünschten Erfolg führen.

ASIEN

Am Dienstag zeigen sich die Aktienmärkte in Asien mit Aufschlägen.

In Tokio steht der Leitindex Nikkei 225 0,32 Prozent höher bei 21.202,94 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 1,87 Prozent auf 2.905,45 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong kann 0,76 Prozent auf 27.789,05 Indexpunkte steigen.

An den asiatischen Aktienmärkten wird am Dienstag Hoffnung im US-chinesischen Handelsstreit gespielt. Die Hoffnung, dass sich beide Seiten irgendwie einigen werden, wenn US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping im Laufe des Monats beim G20-Gipfel in Japan zusammentreffen. Dabei dürfte auch eine Rolle spielen, dass Trump angedrohte Strafzölle auf Mexiko im letzten Moment noch aussetzte.

Trump hat derweil den Druck auf China zuletzt noch erhöht, indem er neue Strafzölle ankündigte, sollte Xi nicht beim G20-Gipfel erscheinen. Allerdings gibt es dafür seitens Pekings bislang keine Indikation.

Dass an den US-Börsen am Vortag im Handelsverlauf ein Großteil der Gewinne wieder verloren ging, stört die Akteure in Asien offenbar wenig. Immerhin hatte der Dow-Jones-Index dennoch sein sechstes Tagesplus in Folge eingefahren.

