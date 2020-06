Dow mit Abgaben erwartet -- ATX und DAX tiefrot -- Märkte in Fernost beenden Handel mit Verlusten

An der Wall Street dürfte sich Ernüchterung weiter ausbreiten. Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich im Donnerstagshandel deutlich schwächer. An den asiatischen Börsen wurden am Donnerstag Verluste gemacht.

AUSTRIA

Anleger in Wien ergreifen am Donnerstag die Flucht.

Der ATX wies kurz nach Börseneröffnung einen kräftigen Verlust von 3 Prozent bei 2.315,10 Einheiten aus, den er anschließend noch weiter ausbaut.

Der Wiener Aktienmarkt notiert am Donnerstag erneut klar schwächer. Laut Marktbeobachtern scheint die Euphorie in der Lockerungsphase aus der Corona-Krise schon verflogen. Bereits an der Wall Street reagierten die Kurse am Vorabend auch nur kurz positiv auf das Signal der US-Notenbank Fed, die Zinsen wohl noch für Jahre an der Nulllinie zu halten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag von Abschlägen geprägt.

Der DAX startete mit einem satten Minus von 2,45 Prozent bei 12.223,42 Punkten in den Tag, welches er anschließend noch ausbaut.

Der DAX weitet den Rückschlag der vergangenen beiden Tage am Donnerstag zunächst deutlich aus. Der DAX korrigiert gerade eine fulminante Erholungsrally: Bis zum Montag war er in elf Tagen ohne größeren Stopp um bis zu fast 19 Prozent auf 12.913 Punkte nach oben gerannt. Damit hatte er sich seinem Rekordhoch aus dem Februar bei 13.795 Punkten auf weniger als 7 Prozent angenähert. Inzwischen scheint die Euphorie in der Lockerungsphase aus der Corona-Krise aber verflogen.

WALL STREET

An der Wall Street herrscht am Donnerstag Ernüchterung vor.

Der US-Leitindex Dow Jones startet 0,6 Prozent schwächer bei 26.828,51 Einheiten. Der NASDAQ Composite eröffnet tiefrot mit Verlusten von 2,28 Prozent bei 9.791.24 Punkten.

Auslöser für die eingetrübte Stimmung sind die Äußerungen der US-Notenbank vom Vortag, die die bislang an den Märkten gespielte "V-förmige" Erholung der Wirtschaft in weite Ferne rücken ließen.

Die Corona-Pandemie werde wegen des veränderten Verhaltens bei Verbrauchern und Unternehmen langfristigen Schaden für die Wirtschaft verursachen, sage Fed-Chef Jerome Powell. Damit ist die Begründung für den aktuellen Aufschwung an den Aktienmärkten wacklig geworden, auch wenn die überschießende Liquidität wohl auch künftig ihren Weg dorthin finden wird. Hinzu kommt die Sorge vor einer "zweiten Welle" bei Corona-Infektionen, deren Zahl in etlichen US-Bundesstaaten aktuell steigt, darunter in Florida, Texas und Kalifornien.

ASIEN

Am Donnerstag ging es an den asiatischen Börsen abwärts.

In Tokio gab der Nikkei schlussendlich 2,82 Prozent auf 22.472,91 Einheiten nach.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite zeitgleich um 0,78 Prozent auf 2.920,90 Zähler. In Hongkong verlor der Hang Seng daneben 2,27 Prozent auf 24.480,15 Punkte.

Ein vorsichtiger Ausblick der US-Notenbank sorgte am Donnerstag für Abgaben an den Aktienmärkten in Asien. Die Fed hatte das extrem niedrige Leitzinsniveau bestätigt, zugleich aber verdeutlicht, dass Leitzinserhöhungen 2020 und auch 2021 nicht zu erwarten seien. Die Wertpapierkäufe und damit die Flutung der Märkte mit Geld bleiben mindestens auf dem derzeitigen Niveau. Die US-Geldpolitiker bestätigten, dass die Pandemie schwer auf Wachstum, Inflation und Arbeitsmarkt laste.

Negativ wurden jedoch vor allem die Wirtschafts- und Zinsprognosen der Fed gesehen. Die Ratsmitglieder projizierten einen tiefen Einbruch - gefolgt von einer trägen Erholung. Auch bei der Arbeitslosenquote erwarten die Währungshüter nur eine langsame Erholung. Dies steht der Erwartung der Marktteilnehmer einer schnellen Konjunktur-Erholung, die zuletzt die Aktienmärkte gestützt hatte, entgegen. Dazu kamen die weiter herrschenden Sorgen vor einer zweiten Infektionswelle, so ein Beobachter.

