ATX vorbörslich in Grün -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt wird am Freitag im Plus erwartet. Der DAX dürfte mit positiven Vorzeichen starten. Die Aktienmärkte in Fernost finden am Freitag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende zulegen .

Der Leitindex ATX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Vor dem Wochenende dürften die Anleger am heimischen Aktienmarkt zugreifen. Am Freitag stehen wenig Wirtschaftsdaten auf der Agenda und am heimischen Markt gestaltet sich die Meldungslage auf Unternehmensseite noch recht dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Freitag höhererwartet.

Der DAX notiert vor Handelsstart in der Gewinnzone.

Eine Richtungsentscheidung für den DAX blieb am Donnerstag auch nach EZB-Signalen und US-Inflationsdaten aus. Am Freitag zeichnet sich nun mit leichten Gewinnen eine Rückkehr an die Marke von 15.600 Punkten ab. Am Montag hatte der DAX bei 15.732 Punkten noch einen Rekord erreicht. Inzwischen liegt er auf Wochensicht aber gut ein halbes Prozent im Minus.

"Die Ruhe des Rentenmarktes überträgt sich auch auf den Aktienmarkt. Starke Schwankungen sind aktuell Fehlanzeige", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Auf dem Parkett überwiegt die Meinung, dass sich der aktuelle Inflationsanstieg als vorübergehend herausstellen wird." Das Kaufinteresse bleibe gering, Verkaufsinteresse sei jedoch ebenfalls überschaubar.

WALL STREET

Nach den US-Inflationsdaten ging es an der Wall Street teilweise bergauf.

Der Dow Jones konnte zum Start leichte Aufschläge verbuchen, zwischenzeitlich ging es dann deutlicher nach oben. Letztlich stand jedoch nur ein marginales Plus 0,06 Prozent auf 34.466,24 Punkte an der Tafel. Der NASDAQ Composite ging höher in den Tag und baute die Gewinne weiter aus. Er beendete die Sitzung 0,78 Prozent stärker bei 14.020,33 Einheiten. Der marktbreite S&P 500 stieg im Tagesverlauf auf ein neues Rekordhoch (4.249,74 Zähler).

Im Fokus standen vor allem die frisch veröffentlichten Verbraucherpreise als möglicher Signalgeber für die künftige Zinspolitik in den USA. Im Vormonat hatte eine hohe Teuerung um 4,2 Prozent die Anleger schon aufhorchen lassen, doch im Mai kam es mit einem Anstieg um 5,0 Prozent im Vorjahresvergleich noch dicker. "Auch wenn es teilweise temporäre Faktoren sind, die hier eine Rolle spielen, dürften die Inflations- und Taperingdiskussionen neue Nahrung erhalten", urteilte Ralf Umlauf von der Helaba in einem ersten Kommentar. Ein Augenmerk blieb ansonsten auf den Aktien, bei denen sich US-Privatanleger derzeit im Internet konzertieren und so seit Monaten vereinzelt für heftige Kursschwankungen sorgen.

ASIEN

Die Börsen in Fernost bewegen sich am Freitag in verschiedene Richtungen.

In Tokio notiert der Nikkei gegen 06:55 MESZ marginale 0,03 Prozent höher bei 28.967,45 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil um 0,25 Prozent auf 3.601,82 Einheiten ab. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt 0,39 Prozent auf 28.851,00 Zähler.

An den Aktienmärkten in Fernost ist vor dem Wochenende keine gemeinsame Tendenz auszumachen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX