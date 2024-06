Vor US-Leitzinsentscheid: ATX und DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneinig

Der heimische und deutsche Aktienmarkt dürften am Dienstag nur wenig verändert starten. Die asiatischen Indizes tendieren am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag mit wenig Bewegung präsentieren.

Der ATX dürfte sich zunächst nahe seines Vortagesschlusskurses bewegen.

Nachdem zu Wochenbeginn der Handel im Zeichen der Europawahl stand, richten sich nun die Blicke auf den morgigen "Super-Mittwoch". Dann stehen erstmals seit Juni 2020 neue US-Inflationsdaten und eine Sitzung der US-Notenbank am selben Tag auf dem Terminkalender.

Der Rechtsruck in einigen Ländern bei der Europawahl belastete. Eine nationalistischere Politik könnte Binnenmarkt und Handel belasten, hieß es unter anderem. Daneben war auch Zurückhaltung vor den geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank am Mittwoch spürbar, zumal nach dem jüngsten Anstieg der Marktzinsen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Dienstag unverändert sein.

Der DAX dürfte sich nur marginal verändert präsentieren.

Nach den mäßigen Verlusten zum Wochenauftakt dürfte der DAX am Dienstag erst einmal auf der Stelle treten. Laut der Commerzbank ist derzeit an den Börsen Konsolidierung angesagt vor wichtigen Erkenntnissen in puncto Geldpolitik der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Anleger warteten lieber ab.

Der Marktbeobachter Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets spricht von einem "Super-Mittwoch", an dem neben dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auch die aktuellen Inflationszahlen aus den USA erwartet werden. In New York hatte es am Vorabend zwar leichte Gewinne gegeben, die aber für erneute Rekorde nicht ausgereicht hatten.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen scheuten am Montag eine klare Positionierung.

Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 0,18 Prozent bei 38.868,17 Zählern. Der NASDAQ Composite konnte sich unterdessen um 0,35 Prozent auf 17.192,53 Punkte verbessern.

Nach den jüngsten Rekorden an den New Yorker Börsen hiess es am Montag abwarten. Die Anleger hielten sich vor neuen Inflationsdaten und Zinssignalen der US-Notenbank Fed zurück. Beides steht zur Wochenmitte auf der Agenda.

Am Freitag hatte ein robuster Arbeitsmarktbericht "alle Erwartungen übertroffen", wie die Experten der Bank ING schrieben. Baldige Zinssenkungen sind damit kaum zu erwarten, doch diese galten länger schon als nahezu ausgeschlossen. Immerhin aber bedeutet das auch eine gut laufende Wirtschaft. Am Mittwoch rücken damit zugleich die Inflationsdaten wieder einmal in den Fokus. Diese Daten, und auch die US-Notenbanker ein paar Stunden später, könnten Hinweise liefern, wann die Fed ihre geldpolitische Wende einläutet.

ASIEN

An den Börsen in Fernost wird am Dienstag keine gemeinsame Richtung gefunden.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zieht derzeit um 0,16 Prozent an auf 39,100.22 Punkten.

Nachdem am Montag wegen des Drachenbootfestes nicht gehandelt wurde, verliert der Shanghai Composite am Dienstag nun zeitweise 0,92 Prozent auf 3,023.11 Einheiten. In Hongkong geht es nach der Feiertagspause derweil für den Hang Seng um 1,16 Prozent nach unten auf 18,154.14 Indexpunkte.

Uneinheitlich zeigen sich die Börsen in Asien am Dienstag. Nachdem in China und Hongkong am Vortag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, ist die Tendenz dort deutlich negativ. Teilnehmer berichten von Nachholbedarf auf den Zinssenkungsdämpfer in den USA vom Freitag angesichts eines sehr robust ausgefallenen Arbeitsmarktberichts. Dazu komme bereits Zurückhaltung im Vorfeld neuer wichtiger Preisdaten aus den USA und neuer Beschlüsse und Zinsprognosen der US-Notenbank - beides am Mittwoch. Insbesondere in Japan sind die Blicke zudem auf den Freitag gerichtet, wenn die japanische Notenbank tagt.

In Tokio stützten zudem die leicht positiven Vorgaben der US-Börsen ebenso etwas wie der zuletzt wieder schwächere Yen, heißt es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX