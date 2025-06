Fortschritte in Handelsgesprächen: Asiens Börsen im Plus

An den asiatischen Börsen sind am Mittwoch grüne Vorzeichen zu sehen.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag schwächer.

Der ATX begann die Sitzung unbewegt, fiel dann jedoch in die Verlustzone, wo er 0,94 Prozent leichter bei 4.394,15 Punkten in den Feierabend ging.

Weiterhin stand die internationale Handelspolitik im Fokus. Am Vortag hatten in London Verhandlungen zwischen China und den USA begonnen, um den Handelsstreit zu beenden. Diese sollten am Dienstag fortgesetzt werden.

Datenseitig blieb es heute weitgehend ruhig, dem Sentix-Investorenvertrauen, das laut Helaba einen ersten Hinweise auf die Stimmung unter den Finanzmarktteilnehmern des laufenden Monats gibt, attestierten die Experten keine große Marktrelevanz. Spannend werde es erst am Mittwoch mit dem US-Verbraucherpreisen, die seitens der US-Notenbank Fed mit Blick auf die weitere Geldpolitik mit Spannung erwartet werden, hieß es.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Dienstag Verluste.

Der DAX notierte zu Beginn minimal tiefer und rutschte im weiteren Verlauf etwas deutlicher auf rotes Terrain. Schlussendlich verabschiedete sich das deutsche Börsenbarometer 0,77 Prozent im Minus bei 23.987,56 Zählern aus dem Handel.

Anfängliche moderate Kursverluste am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag etwas ausgeweitet. Vor Nachrichten aus London, wo China und die USA gegenwärtig über den Handelsstreit sprechen, gingen Investoren keine Risiken mehr ein. Der Leitindex fiel dabei sogar unter die Marke von 24.000 Punkten. Damit setzte sich die Konsolidierung auf hohem Niveau fort. Am Donnerstag hatte er bei gut 24.479 Punkten eine Rekordmarke gesetzt. "Knackpunkt in den Verhandlungen dürfte der Umgang mit den sogenannten seltenen Erden werden", schrieb Marktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. 90 Prozent der begehrten Industriemetalle stammten aus China. Mit diesem Faustpfand könnte China "Trump auflaufen lassen", was für die Aktienmärkte ein großes Enttäuschungspotenzial berge.

WALL STREET

An den US-Börsen ging es am Dienstag ruhig zu.

Der Dow Jones notierte anfänglich minimal tiefer, konnte sich anschließend jedoch in die Gewinnzone absetzen und die Sitzung 0,25 Prozent höher bei 42.866,81 Punkten beenden.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete etwas höher und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf grünem Terrain. Letztlich schloss er die Sitzung 0,63 Prozent stärker bei 19.714,99 Einheiten ab.



Anleger hielten sich angesichts der weiter laufenden Handelsgespräche zwischen den USA und China mit einer klare Positionierung zurück. Ulrich Urbahn, Leiter Multi-Asset-Strategie und Research bei der Privatbank Berenberg sieht die Märkte laut der Deutschen-Presseagentur als "etwas überkauft" an. Auf der anderen Seite würden Kursrisiken begrenzt erscheinen: "Sollte es zu einer Korrektur kommen, ist die Wahrscheinlichkeit eines größeren Ausverkaufs diesmal geringer."

ASIEN

In Asien dominierten am Mittwoch die Bullen.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,48 Prozent auf 38.396,06 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,54 Prozent auf 3.403,00 Einheiten nach oben.

In Hongkong sind ebenso Gewinne zu sehen: Der Hang Seng notiert zeitweise 0,95 Prozent höher bei 24.392,47 Punkten.

An den Börsen in Fernost dominieren am Mittwoch positive Vorzeichen, nachdem Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China vermeldet wurden. Demnach wurde ein Rahmenabkommen vereinbart, dem allerdings noch US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping zustimmen müssen. Zudem sind bislang nur wenige Details der Vereinbarung bekannt, wie die Analysten der Maybank anmerken. Die Begeisterung hält sich indessen auch deshalb in Grenzen, weil am Dienstag ein US-Berufungsgericht entschieden hat, dass die Regierung Trump weitreichende Zölle vorerst beibehalten darf. Anleger dürften sich auch in Erwartung der US-Inflationsdaten im späteren Tagesverlauf zurückhalten.

