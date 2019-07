ATX stabil erwartet -- DAX vorbörslich im Aufwind -- Asiens Börsen am Donnerstag mit grünen Vorzeichen

Der heimische Aktienmarkt tendiert am Donnerstag vorbörslich stabil. Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Donnerstag hinzugewinnen. Asiens Anleger greifen am Donnerstag zu.

AUSTRIA

An der Wiener Börse dürfte es am Donnerstag zunächst zu wenig Bewegung kommen.

Der ATX pendelt in vorbörslichen Indikationen um die Nulllinie.

DEUTSCHLAND

In Frankfurt könnte die Risikofreude überwiegen.

Der DAX legt rund eine Stunde vor Sitzungsbeginn deutlich zu.

Günstige Vorlagen aus den USA und Asien dürften die Börsen auf Erholungskurs bringen. Gestützt wird die Stimmung von den Zinssenkungserwartungen in den USA nach den Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell: "Unserer Meinung nach dürfte das zu Senkungen innerhalb der nächsten ein oder zwei Fed-Meetings führen", sagt Portfolioverwalter Michael Swell von Goldman Sachs Asset Management. Impulse dürften am Nachmittag von den US-Verbraucherpreisen ausgehen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es zur Wochenmitte aufwärts.

Der Dow Jones begann den Handel etwas fester, legte kurz nach Handelsstart kräftig zu und markierte bei 26.983,45 Zählern ein neues Rekrodhoch. Im weiteren Verlauf büßte er jedoch wieder etwas von seinen Gewinnen ein und schloss mit einem leichten Plus von 0,28 Prozent bei 26,858,87 Punkten. Der NASDAQ Composite eröffnete den Tag ebenfalls mit einem Zuschlag und wies auch im Anschluss grüne Vorzeichen aus. Auch er markierte bei 8.228,60 Einheiten ein neues Jahreshoch. Letztlich beendete er den Handel 0,75 Prozent fester bei 8.202,53 Einheiten.

Das tagelange Warten auf den Auftritt des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell vor Abgeordneten des Repräsentantenhauses hatte sich gelohnt: Nach ersten Aussagen des obersten Währungshüters zu Wirtschaft und Inflation erklommen die US-Börsen am Mittwoch Höchststände. Der S&P-500 hatte sein altes Allzeithoch um ein Pünktchen übertroffen.

US-Notenbankchef Jerome Powell lässt die Tür für eine baldige Leitzinssenkung weit offen. "Die Unsicherheit um Handelskonflikte und Sorgen um die Weltwirtschaft lasteten zuletzt auf dem Ausblick für die US-Wirtschaft", sagte Powell am Mittwoch laut einem vorab veröffentlichten Redemanuskript in Washington. "Der Inflationsdruck bleibt verhalten."

Das befeuerte die Erwartung, dass die Notenbank die geldpolitischen Zügel wieder lockert. Zuletzt hatte ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht für den Juni am Markt die Befürchtung geweckt, die Fed könne den Hoffnungen der Anleger auf niedrigere Zinsen wieder einen Dämpfer verpassen. Danach sah es nach dem Statement der Fed nun aber nicht aus.

ASIEN

Am Donnerstag geht es an den Aktienmärkten in Fernost bergauf.

Der japanische Leitindex Nikkei legt derzeit (07:45 Uhr MESZ) 0,50 Prozent auf 21.641,85 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zeitgleich 0,24 Prozent auf 2.922,22 Indexpunkte. Der Hang Seng verbucht einen Aufschlag von 1,04 Prozent auf 28.496,69 Zähler.

Die Börsen in Asien folgen am Donnerstag den positiven Vorgaben der Wall Street. Dort wie hier sorgt die zurückgekehrte Zinssenkungsfantasie für Kauflaune, nachdem US-Notenbankchef Jerome Powell die Tür für eine Zinssenkung am 31. Juli weit geöffnet hat.

Bei seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress hatte Powell diverse Risiken für die US-Konjunktur betont und zudem überraschend klar gesagt, dass die Kerninflation wohl noch länger unter dem avisierten Zielwert von 2 Prozent zu bleiben scheine. In die gleiche Kerbe schlägt das am Vorabend nach dem Powell-Auftritt veröffentlichte Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa