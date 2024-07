Asiens Börsen mit kräftigen Gewinnen

Die Märkte in Fernost tendieren am Donnerstag deutlich aufwärts.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts.

Der ATX konnte nach anfänglich kleinen Verlusten moderat ins Plus drehen und am Abend 0,45 Prozent höher bei 3.666,66 Zählern schließen.

Bei den europäischen Leitbörsen setzte nach den starken Vortagesabschlägen eine noch etwas klarere Erholungsbewegung ein. Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades sprach trotz der moderaten Gewinne von einem abwartenden Geschäft. Nicht nur harre der Markt klarerer Signale für die künftige US-Geldpolitik, nachdem US-Notenbankchef diese zuletzt schuldig geblieben war. Auch die Sommerflaute mit traditionell geringen Umsätzen mache sich zunehmend bemerkbar. "Es herrscht ein klassischer Sommerhandel und die Marktteilnehmer verhalten sich defensiv, wollen jedoch zugleich keine Performance an den Finanzmärkten verpassen", fasste Marktexperte Andreas Lipkow das Geschehen an den europäischen Börsen zusammen. Nach Einschätzung der Helaba-Analysten habe international die Risikobereitschaft vor den morgen anstehenden US-Inflationszahlen nachgelassen.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Ex-Dividende wurde die AGRANA -Aktie gehandelt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt erzielte am Mittwoch kräftige Gewinne.

Nach einem stabilen Start zog der DAX kräftig an und überwand die Marken von 18.300 und 18.400 Punkten. Schlussendlich stand ein deutliches Plus von 0,94 Prozent bei 18.407,22 Einheiten an der Kurstafel.

Nach dem größten Rücksetzer des DAX seit Mitte Juni am Vortag haben sich die Kurse am deutschen Aktienmarkt zur Wochenmitte klar erholt.

Die nächsten Impulse dürften am Donnerstag von den US-Verbraucherpreisen im Juni ausgehen. Diese könnten weiteren Aufschluss geben für Zeitpunkt und Tempo der erwarteten Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed.

Am Freitag stehen zudem die Quartalsbilanzen großer Wall-Street-Banken auf der Agenda. Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets sieht darin "den nächsten Lackmustest für den Aktienmarkt". Denn dieser habe, von kleineren Rücksetzern abgesehen, nur eine Richtung gekannt: "Die nach oben". Entsprechend hoch seien die Gewinnerwartungen an die Unternehmen.

WALL STREET

Am US-Aktienmarkt herrschte am Mittwoch weiter Rekordstimmung.

Für den Dow Jones Index ging es 1,09 Prozent auf 39.721,10 Punkte nach oben.

Der NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Aufschlag von 1,18 Prozent bei 18.647,45 Punkten, das neue Rekordhoch liegt jetzt bei 18.655,19 Punkten.

Wie schon an den beiden Handelstagen zuvor erklommen sowohl der breit aufgestellte S&P 500 als auch die Technologie-Indizes NASDAQ 100 und NASDAQ Composite Höchststände. Als Impulsgeber für die Börsen galten weiterhin die Hoffnung auf eine nicht zu straffe Geldpolitik der Notenbank Fed und der von Künstlicher Intelligenz angetriebene Höhenflug von Techwerten.

Die Augen der Anleger richteten sich auf den zweiten Tag der regelmässigen Anhörung von Notenbankchef Jerome Powell. Nachdem er am Dienstag im Senat gesprochen hatte, folgte am Mittwoch sein Auftritt im Repräsentantenhaus. Dort wiederholte er seine Aussagen vom Vortag. Vor dem Senat hatte Powell erneut keine klaren Hinweise für eine baldige Leitzinssenkung gegeben. "Ich werde es heute vermeiden, Signale für unsere Zinspolitik zu geben", erklärte der Fed-Chef.

Schon seit längerem hoffen die Anleger auf eine Lockerung der US-Geldpolitik. Die Federal Reserve fühlt sich dazu aktuell noch nicht imstande, weil die Inflation nur langsam zurückgeht. Derzeit wird an den Terminmärkten mit zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr gerechnet, beginnend im September. Entsprechend wichtig werden daher die am Donnerstag erwarteten Daten zur Preisentwicklung.

Am Freitag steht zudem der Auftakt der Berichtssaison auf der Agenda mit den Quartalsbilanzen grosser Wall-Street-Banken.

ASIEN

Die Märkte Asiens verbuchen am Donnerstag Gewinne.

In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 aktuell (7.10 Uhr MEZ) 0,96 Prozent auf 42.233,81 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil 0,77 Prozent auf 2.961,99 Zähler. Daneben legt der Hang Seng in Hongkong 1,54 Prozent auf 17.740,44 Einheiten zu.

Überwiegend deutlich im Plus zeigen sich die Börsen in Asien am Donnerstag. Rückenwind erhalten die Aktienmärkte der Region aus den USA. An der Wall Street hatten die Indizes teils wieder neue Rekorde markiert, nachdem Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell dahingehend interpretiert worden waren, dass die US-Wirtschaft eine "weiche Landung" erleben werde und die Zinsen noch in diesem Jahr sinken dürften. In der ganzen Region gesucht sind Technologiewerte, allen voran die Aktien der Chiphersteller. Sie erhalten einen Schub von TSMC. Der taiwanische Chipgigant und Zulieferer von Apple und NVIDIA hat im Juni dank der hohen Nachfrage nach KI-Chips einen überraschend starken Umsatz verbucht, was neue Phantasie mit Blick auf die Chancen der Künstlichen Intelligenz (KI) befeuert.

