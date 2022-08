Nach US-Inflationsbericht: Wall Street vor höherem Start -- ATX freundlich -- DAX fester -- Börsen in Asien zeigen letztendlich nach oben

Am Donnerstag werden an den US-Börsen Zuschläge erwartet. Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich im Plus. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich ebenfalls fester. Am Donnerstag zeigten sich die wichtigsten asiatischen Börsen in Grün.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher.

Der ATX zeigte sich kurz nach Handelsstart 0,61 Prozent bei 3.080,11 Punkten im Plus, und auch im weiteren Handelsverlauf verbleibt er in der Gewinnzone.

Die nachlassenden Inflations- und Zinserwartungen in den USA treiben die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag voraussichtlich weiter nach oben. "So schnell wie die Inflation gestiegen ist, könnte sie nun wieder fallen", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Basiseffekte im weiteren Verlauf des zweiten Halbjahrs. Die Spekulationen um einen großen Zinsschritt um 75 Basispunkte gingen am Mittwoch nach den neuen Inflationsdaten bereits stark zurück. In den Blick rücken nun die US-Erzeugerpreise am Nachmittag. Zudem könnte die Berichtssaison noch einmal für stärkere Impulse sorgen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit grünem Vorzeichen.

Der DAX ging 0,34 Prozent höher bei 13.747,07 Punkten in den Handel, anschließend fiel er zeitweise unter seinen Vortagesschlusskurs zurück, zuletzt kann er aber wieder Gewinne verzeichnen.

Die Hoffnung auf nachhaltig abnehmenden Inflationsdruck in den USA wirkt am Donnerstag auch in Europa nach.

Der US-Leitindex war mit einem Freudensprung über die exponentielle 200-Tage-Linie am Vorabend bereits auf das Niveau von Anfang Mai voran gelaufen. Im Juli hatte sich die US-Inflation deutlich stärker von ihrem Höchststand seit über 40 Jahren entfernt als erwartet. Nach dieser Nachricht am Mittwochnachmittag stieg die Risikofreude der Anleger deutlich und ließ auch am Morgen in Asien nicht nach.

WALL STREET

An der Wall Street herrscht am Donnerstag vorbörslich eine gute Stimmung.

Der Dow Jones notiert vor dem Ertönen der Startglocke auf grünem Terrain. Auch der technologielastige NASDAQ Composite dürfte höher in den Handel einsteigen.

Die vorbörslich mitgeteilten Erzeugerpreise haben die Daten des Vortages bestätigt, als die Verbraucherpreise niedriger ausgefallen waren als erwartet. Auf Monatsbasis sind die Erzeugerpreise um 0,5 Prozent gefallen, erwartet worden war ein Plus von 0,2 Prozent. Die Hoffnung, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, treibt die Rally an und ermutigt Anleger zu der Annahme, dass die US-Notenbank bei der Erhöhung der Leitzinsen weniger aggressiv vorgehen wird.

"Die schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten haben die Marktwahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung der Fed im September um nur 50 Basispunkte steigen lassen", so Ian Williams, Analyst für Wirtschaft und Strategie bei Peel Hunt.

Fed-Vertreter wiesen indes am Mittwoch darauf hin, dass die Inflation weiterhin "inakzeptabel hoch" sei. Der Präsident der Chicagoer Fed, Charles Evans, sagte, er gehe davon aus, dass die Zentralbank die Zinsen für den Rest dieses Jahres und bis ins nächste Jahr hinein anheben werde, um sicherzustellen, dass die Inflation wieder auf das Ziel von 2 Prozent zurückfällt.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte zeigten am Donnerstag aufwärts.

In Tokio wurde heute feiertagsbedingt nicht gehandelt, der Nikkei ging am Mittwoch mit Einbußen in Höhe von 0,65 Prozent auf 27.819,33 Zähler aus dem Handel.

Der Shanghai Composite verbuchte derweil ein Plus von 1,560 Prozent auf 3.281,67 Zähler. Der Hang Seng legte letztlich um 2,40 Prozent auf 20.082,43 Punkte zu.

Die Gewinne der Wall Street nach günstig ausgefallenen Inflationsdaten ließen auch die Märkte in Fernost steigen. In Japan wurde unterdessen der Tag des Berges feierlich begangen, weshalb kein Handel stattfand.

Gefragt waren Technologiewerte, die am Vortag noch nachgegeben hatten. Der deutliche Anstieg der NASDAQ, die von der Hoffnung auf einen zurückhaltenderen Kurs der US-Notenbank bei künftigen Zinserhöhungen profitiert hatte, verlieh auch den technologielastigen asiatischen Märkten neuen Schwung. So gewann der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt 2,27 Prozent auf 20 055,63 Punkte. Auch in Südkorea ging es stärker nach oben.

Händler warnten indes, dass diese Hoffnungen bereits mehrfach enttäuscht wurden. Daher fielen die Aufschläge in Asien zum Teil auch nicht so üppig wie an der Wall Street aus. Mit Fed-Gouverneur Neel Kashkari aus Minneapolis bremste bereits ein US-Notenbankvertreter die Euphorie etwas, denn er sieht den Kampf der Fed gegen die Inflation noch lange nicht an seinem Ende.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX