Börsen in China in Grün - Feiertag in Japan

Die asiatische Börsen legen zum Wochenauftakt zu. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Handel am Freitag deutlich fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte unterdessen nahezu unverändert. Die US-Börsen zogen zum Wochenausklang teils kräftig an.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt notierte am Freitag mit deutlich Gewinnen.

Der ATX konnte sein anfängliches Plus im weiteren Handelsverlauf ausbauen und schloss am Abend 1,39 Prozent höher bei 4.720,83 Punkten.

Mit einem gut behaupteten Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Die Vorlagen der Börsen in Asien sind überwiegend ganz leicht positiv gut, der Dollar gibt etwas nach. Im Fokus stehen neue US-Verbraucherpreise am Dienstag. Hier warten Marktteilnehmer mit Spannung auf die Auswirkungen der Trumpschen Strafzölle gegen den Rest der Welt. Weil US-Unternehmen darauf bedacht sind, ihre Margen nicht unter Druck kommen zu lassen, dürften die Importzölle an den US-Verbraucher weitergereicht worden sein. Damit würde Trump die Preise für US-Amerikaner entgegen seiner Wahlversprechen nicht senken, sondern nach oben treiben. Entsprechend fürchteten Strategen nun "stagflationäre Trends", sagt Kevin Gordon vom Brokerhaus Charles Schwab. Dabei könnte die Arbeitslosigkeit steigen, während gleichzeitig die Inflation zulegt. Eine stärkere Inflationzahl dürfte den Börsen einen "Reality Check" verpassen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenschluss wenig bewegt.

Der DAX konnte seine Verluste bis zum Abend eingrenzen und beendete den Freitagshandel mit einem kleinen Minus von 0,12 Prozent bei 24.162,86 Punkten.

Nach der deutlichen Vorwochenerholung des DAX dürfte die Anleger am deutschen Aktienmarkt optimistisch bleiben und weiter das Rekordhoch von vor einem Monat bei 24.639 Punkten ins Visier nehmen. Ob der DAX Kurs hält, dürfte allerdings von wichtigen Ereignissen in den kommenden Tagen abhängen. So warten Anleger auf US-Inflationsdaten, die am Dienstag veröffentlicht werden. Sie haben große Bedeutung mit Blick auf die Frage, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird. Zudem steht am Freitag eine wichtige Weichenstellung für den Ukraine-Krieg auf der Agenda. Denn dann will US-Präsident Donald Trump den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Bundesstaat Alaska empfangen, um über eine mögliche Friedenslösung im seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu verhandeln.

Daneben müssen die Anleger auch in der neuen Woche erneut eine Reihe von Geschäftszahlen deutscher und internationaler Unternehmen verarbeiten.

WALL STREET

Nach dem uneinheitlichen Vortag konnte die Wall Street am Freitag Zuwächse verzeichnen.

So eröffnete der Dow Jones bereits etwas höher und stand auch anschliessend im Plus. Er beendete die Handelswoche mit Gewinnen von 0,47 Prozent bei 44.175,61 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte unterdessen kräftig zu, nachdem er zum Start nur leicht gestiegen war. Dabei markierte er sogar ein neues Allzeithoch bei 21.464,53 Punkten. Letztlich notierte er noch 0,98 Prozent höher bei 21.450,02 Einheiten.

Gesprächsstoff lieferte eine wichtige Personalie. US-Präsident Donald Trump hat seinen ehemaligen Wirtschaftsberater Stephen Miran zum Fed-Gouverneur nominiert. Er soll die kürzlich von diesem Posten zurückgetretene Adriana Kugler ersetzen. Miran gilt als geldpolitische Taube und dürfte daher ganz im Sinne des Präsidenten agieren, der schon seit geraumer Zeit auf Zinssenkungen drängt. Wichtig aus Marktsicht ist dabei aber, dass Miran nur übergangsweise die Restamtszeit von Kugler übernehmen soll. "In der Zwischenzeit werden wir weiterhin nach einem dauerhaften Nachfolger suchen", so Trump auf Truth Social. Unklar ist derweil noch, ob Miran bei der Zinsentscheidung der US-Notenbank Mitte September schon wird mitstimmen können.

Für unterschwellig weiter gute Stimmung sorgte die Berichtssaison. Nachdem mehr als zwei Drittel der S&P-500-Unternehmen über den Geschäftsverlauf berichtet haben, stellen die HSBC-Analysten fest, dass rund 80 Prozent der Unternehmen die Gewinnschätzungen übertroffen haben.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Fernost zeigen sich am Montag von ihrer freundlichen Seite.

In Tokio wird zum Wochenstart aufgrund des Feiertages ""Tag des Berges"" nicht gehandelt. Der Nikkei 225 verharrt somit auf seinem Schlussstand von Freitag. Da hatte er um 1,85 Prozent auf 41.820,48 Punkte zugelegt. Auf dem chinesischen Festland sind die Börsen hingegen geöffnet: Der Shanghai Composite steigt gegen 7:40 Uhr unserer Zeit um 0,41 Prozent auf 3.650 Zähler.

In Hongkong steht der Hang Seng zur gleichen Zeit um 0,09 Prozent höher bei 24.881 Einheiten.

Wenig tut sich am Montag im Handelsverlauf an den Aktienmärkten in Asien. Immerhin liegen die Indizes dort aber knapp im Plus. In Tokio wird wegen eines Feiertags nicht gehandelt.

Marktbeobachter sprechen von Zurückhaltung mangels frischer Impulse, aber auch aus Vorsicht vor am Dienstag anstehenden wichtigen Inflationsdaten aus den USA. Zumal seit dem jüngsten monatlichen Arbeitsmarktbericht aus den USA sehr stark mit einer Zinssenkung im September gerechnet wird. Dem könnte aber eine unerwartet hoch ausfallende Inflation in den Weg kommen.

Für Zurückhaltung dürfte auch die unklare Entwicklung um den Krieg in der Ukraine sorgen mit dem Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland am Freitag zu einem Waffenstillstand, zu dem die Ukraine als Hauptbetroffener aber bislang nicht eingeladen ist.

Derweil läuft die Aussetzung der US-Zölle gegen China am Dienstag zwar ab, es wird aber erwartet, dass sie erneut verlängert wird und beide Seiten weiter verhandeln. China hat derweil gefordert, dass die USA die Restriktionen auf Chip-Exporte in das Reich der Mitte lockern.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX