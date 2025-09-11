EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten voraus: Durchwachsene Impulse für den ATX -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan

Am heimischen Aktienmarkt dürften Anleger am Donnerstag zunächst vorsichtig agieren. An der Börse in Deutschland sind leichte Startverluste zu erwarten. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.

AUSTRIA

Anleger am Aktienmarkt in Wien dürften zunächst abwartend agieren.

Der ATX hatte am Vortag 0,56 Prozent schwächer bei 4.629,42 Punkten geschlossen.

Im Fokus stehen heute die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank und die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Nachmittag.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Startverluste zu erwarten.

Der DAX hatte zur Wochenmitte 0,36 Prozent auf 23.632,95 Zähler nachgegeben.

Mit einem abwartenden Start an den Börsen rechnen Händler. Mit der Zinsentscheidung der EZB und den US-Verbraucherpreisen stehen die wichtigsten Daten der Woche am frühen Nachmittag an. Von der EZB werden die Leitzinsen unverändert erwartet. Eher warten Marktteilnehmer auf die begleitenden Kommentare, vor allem zu den inflationstreibenden Folgen der US-Zölle. Die US-Verbraucherpreise (CPI) am Nachmittag runden dann das Bild zur Inflation in den USA ab, bevor kommende Woche die Sitzung der Fed ansteht. Nach den überraschend schwachen Erzeugerpreisen (PPI) vom Vortag gilt eine Senkung um 25 Basispunkte als sicher. Viele Strategen warnen jedoch, danach gleich auf den Beginn eines ganzen Zinssenkungszyklus zu schließen, wie ihn die US-Bond-Märkte bereits einpreisten.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,48 Prozent höher bei 45.491,10 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss unterdessen mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 21.886,06 Zählern.

Nach der Bekanntgabe aktueller US-Preisdaten ging es an der Wall Street am Mittwoch ruhig zu. Auf künstliche Intelligenz (KI) ausgerichtete Technologiewerte konnten nur zeitweise von einem erwarteten Kursfeuerwerk von Oracle beflügelt werden. In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im August deutlich abgeschwächt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 2,6 Prozent zu. Volkswirte hatten mit 3,3 Prozent gerechnet. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, sank ebenfalls deutlich auf 2,8 Prozent. Erwartet wurde eine Rate von 3,5 Prozent. Die Erzeugerpreise beeinflussen die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich höher.

In Tokio gewinn der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,86 Prozent auf 44.215,74 Punkte und erreicht ein neues Allzeithoch.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich um 1,12 Prozent auf 3.855,10 Indexpunkte.

Etwas schwächer präsentiert sich gegen den Trend der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 0,29 Prozent auf 26.124,85 Punkte einbüsst.

Der japanische Markt markiert neue Allzeithochs mit der Spekulation auf höhere Staatsausgaben unter einer neuen Regierungsspitze. An der Wall Street hatten der S&P-500 und der technologielastige NASDAQ Composite/a> am Vortag zum zweiten Mal in Folge Rekordhochs markiert, mit dem Rückenwind der Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank in der kommen Wochen. Dazu trugen Erzeugerpreise bei, die einen schwächeren Anstieg gezeigt hatten, als erwartet.

Am Berichtstag stehen die US-Verbraucherpreise auf dem Programm. Sie dürften mit Argusaugen beobachtet werden, müssten aber wohl schon sehr stark von der Prognose nach oben abweichen, um die aktuelle Zinssenkungsspekulation noch wesentlich zu beeinflussen. Eher könnte eine moderater als erwartet ausfallende Teuerung noch die Spekulation anheizen, dass möglicherweise sogar ein großer Zinsschritt nach unten kommen könnte.

