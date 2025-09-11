Bleipreis

1 937,85
USD
-0,15
-0,23 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Geändert am: 11.09.2025 07:40:11

EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten voraus: Durchwachsene Impulse für den ATX -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan

Am heimischen Aktienmarkt dürften Anleger am Donnerstag zunächst vorsichtig agieren. An der Börse in Deutschland sind leichte Startverluste zu erwarten. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.

AUSTRIA

Anleger am Aktienmarkt in Wien dürften zunächst abwartend agieren.

Der ATX hatte am Vortag 0,56 Prozent schwächer bei 4.629,42 Punkten geschlossen.

Im Fokus stehen heute die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank und die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise am Nachmittag.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt sind leichte Startverluste zu erwarten.

Der DAX hatte zur Wochenmitte 0,36 Prozent auf 23.632,95 Zähler nachgegeben.

Mit einem abwartenden Start an den Börsen rechnen Händler. Mit der Zinsentscheidung der EZB und den US-Verbraucherpreisen stehen die wichtigsten Daten der Woche am frühen Nachmittag an. Von der EZB werden die Leitzinsen unverändert erwartet. Eher warten Marktteilnehmer auf die begleitenden Kommentare, vor allem zu den inflationstreibenden Folgen der US-Zölle. Die US-Verbraucherpreise (CPI) am Nachmittag runden dann das Bild zur Inflation in den USA ab, bevor kommende Woche die Sitzung der Fed ansteht. Nach den überraschend schwachen Erzeugerpreisen (PPI) vom Vortag gilt eine Senkung um 25 Basispunkte als sicher. Viele Strategen warnen jedoch, danach gleich auf den Beginn eines ganzen Zinssenkungszyklus zu schließen, wie ihn die US-Bond-Märkte bereits einpreisten.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen mit unterschiedlichen Vorzeichen.

Der Dow Jones beendete den Handelstag 0,48 Prozent höher bei 45.491,10 Punkten.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss unterdessen mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 21.886,06 Zählern.

Nach der Bekanntgabe aktueller US-Preisdaten ging es an der Wall Street am Mittwoch ruhig zu. Auf künstliche Intelligenz (KI) ausgerichtete Technologiewerte konnten nur zeitweise von einem erwarteten Kursfeuerwerk von Oracle beflügelt werden. In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Erzeugerebene im August deutlich abgeschwächt. Die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, legten im Jahresvergleich um 2,6 Prozent zu. Volkswirte hatten mit 3,3 Prozent gerechnet. Die Kernrate, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel herausgerechnet werden, sank ebenfalls deutlich auf 2,8 Prozent. Erwartet wurde eine Rate von 3,5 Prozent. Die Erzeugerpreise beeinflussen die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.

ASIEN

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich am Donnerstag mehrheitlich höher.

In Tokio gewinn der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,86 Prozent auf 44.215,74 Punkte und erreicht ein neues Allzeithoch.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich um 1,12 Prozent auf 3.855,10 Indexpunkte.

Etwas schwächer präsentiert sich gegen den Trend der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise 0,29 Prozent auf 26.124,85 Punkte einbüsst.

Der japanische Markt markiert neue Allzeithochs mit der Spekulation auf höhere Staatsausgaben unter einer neuen Regierungsspitze. An der Wall Street hatten der S&P-500 und der technologielastige NASDAQ Composite/a> am Vortag zum zweiten Mal in Folge Rekordhochs markiert, mit dem Rückenwind der Erwartung einer Zinssenkung durch die US-Notenbank in der kommen Wochen. Dazu trugen Erzeugerpreise bei, die einen schwächeren Anstieg gezeigt hatten, als erwartet.

Am Berichtstag stehen die US-Verbraucherpreise auf dem Programm. Sie dürften mit Argusaugen beobachtet werden, müssten aber wohl schon sehr stark von der Prognose nach oben abweichen, um die aktuelle Zinssenkungsspekulation noch wesentlich zu beeinflussen. Eher könnte eine moderater als erwartet ausfallende Teuerung noch die Spekulation anheizen, dass möglicherweise sogar ein großer Zinsschritt nach unten kommen könnte.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: wienerborse.at, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
11.09.25 1 Communique Lab IncShs / Quartalszahlen
11.09.25 3-D Matrix,Ltd. / Quartalszahlen
11.09.25 Abaxx Technologies Inc Registered Shs / Hauptversammlung
11.09.25 Aberdeen International IncShs / Quartalszahlen
11.09.25 ADF Group Inc Subord.Voting / Quartalszahlen
11.09.25 Adobe Inc / Quartalszahlen
11.09.25 Adobe Inc Cert Deposito Arg Repr 1-11 Sh / Quartalszahlen
11.09.25 Adobe Inc. / Quartalszahlen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
11.09.25 RICS Housing Price Balance
11.09.25 RBNZ's Governor Hawkesby speech
11.09.25 Investitionen in ausländische Anleihen
11.09.25 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
11.09.25 Producer Price Index (MoM)
11.09.25 Producer Price Index (YoY)
11.09.25 BSI Large Manufacturing Conditions Index (QoQ)
11.09.25 Current Account
11.09.25 Verbraucherpreisindex ( Monat )
11.09.25 Verbraucherpreisindex ( Jahr )
11.09.25 Consumer Price Index
11.09.25 HVPI (Jahr)
11.09.25 HICP (Monat)
11.09.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
11.09.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
11.09.25 TCMB Zinssatzentscheidung
11.09.25 Produktionsindex Herstellung ( Jahr )
11.09.25 Einzelhandelsumsatz
11.09.25 Monatlicher Marktreport der OPEC
11.09.25 Industrieproduktion ( Monat )
11.09.25 Industrieertrag (im Jahresvergleich)
11.09.25 EZB - Hauptrefinanzierungssatz
11.09.25 EZB: Begleittext zur Geldpolitik
11.09.25 EZB - Einlagefazilität
11.09.25 Leistungsbilanz n.s.a.
11.09.25 Verbraucherpreisindex Kernrate s.a.
11.09.25 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
11.09.25 Verbraucherpreisindex (Monat)
11.09.25 Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Jahr)
11.09.25 Verbraucherpreisindex (Jahr)
11.09.25 Verbraucherpreisindex ohne Lebensmittel und Energie (Monat)
11.09.25 Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat)
11.09.25 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
11.09.25 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
11.09.25 Pressekonferenz der EZB
11.09.25 Zentralbankreserven USD
11.09.25 Außenhandel
11.09.25 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
11.09.25 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
11.09.25 Auktion 30-jähriger Staatsanleihen
11.09.25 Monatliches Budget-Statement

Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 622,40 -7,67 -0,29
Baumwolle 0,66 0,01 1,28
Bleipreis 1 937,85 -4,50 -0,23
Dieselpreis Benzin 1,58 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 93,15 -0,10 -0,11
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 3,02 -0,01 -0,43
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 3 627,86 -12,88 -0,35
Haferpreis 2,97 -0,09 -3,02
Heizölpreis 61,55 0,00 0,00
Holzpreis 530,00 2,00 0,38
Kaffeepreis 3,99 0,06 1,62
Kakaopreis 5 100,00 52,00 1,03
Kohlepreis 93,00 -1,00 -1,06
Kupferpreis 9 846,85 24,45 0,25
Lebendrindpreis 2,31 0,01 0,54
Mageres Schwein Preis 0,97 0,01 0,57
Maispreis 3,98 -0,01 -0,13
Mastrindpreis 3,53 0,02 0,47
Milchpreis 17,67 -0,06 -0,34
Naphthapreis (European) 565,08 5,76 1,03
Nickelpreis 14 935,00 -29,00 -0,19
Orangensaftpreis 2,48 -0,10 -3,82
Palladiumpreis 1 171,50 -5,50 -0,47
Palmölpreis 4 340,00 -40,00 -0,91
Platinpreis 1 382,00 -8,00 -0,58
Rapspreis 467,50 2,75 0,59
Reispreis 11,25 -0,10 -0,88
Silberpreis 40,95 -0,22 -0,53
Sojabohnenmehlpreis 293,00 12,00 4,27
Sojabohnenpreis 10,10 0,00 -0,02
Sojabohnenölpreis 0,50 0,00 -0,98
Super Benzin 1,66 0,01 0,36
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 170,50 0,25 0,15
Zinkpreis 2 891,00 14,10 0,49
Zinnpreis 34 551,00 277,00 0,81
Zuckerpreis 0,16 0,00 0,32
Ölpreis (Brent) 67,28 -0,32 -0,47
Ölpreis (WTI) 63,49 -0,26 -0,41

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 632,95 -0,36%
Dow Jones 45 490,92 -0,48%
NASDAQ Comp. 21 886,06 0,03%
S&P 500 6 532,04 0,30%
NIKKEI 225 44 265,99 0,98%
Hang Seng 26 200,26 1,01%
ATX 4 629,42 -0,56%
Shanghai Composite 3 812,22 0,13%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Entscheid und US-Inflationsdaten voraus: Durchwachsene Impulse für den ATX -- DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mit Gewinnen - Neue Allzeithochs in Japan
Am heimischen Aktienmarkt dürften Anleger am Donnerstag zunächst vorsichtig agieren. An der Börse in Deutschland sind leichte Startverluste zu erwarten. An den Börsen in Asien dominieren die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen