Optimismus zu Handelsgesprächen: ATX steigt -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mit Gewinnen

Neuer Optimismus im Handelskonflikt verleiht dem heimischen Aktienmarkt am Freitag Auftrieb. Der deutsche Leitindex verbucht deutliche Zuwächse. An den Aktienmärkten in Fernost werden Aufschläge verzeichnet.

AUSTRIA

An der Wiener Börse greifen Anleger am Freitag zu.

Der Leitindex ATX klettert nach einer freundlichen Eröffnung deutlich weiter.

An der Wiener Börse zeichnet sich ein freundlicher Wochenausklang ab. Unterstützung liefert wie auch schon am Vortag zunehmender Optimismus hinsichtlich einer Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA. US-Präsident Donald Trump hat sich positiv über den Verlauf der neuen Handelsgespräche zwischen den USA und China geäußert. Die Verhandlungen liefen "wirklich gut", sagte Trump in Washington. Konkreter wurde er nicht, Trump verwies aber erneut auf sein geplantes Treffen mit dem chinesischen Delegationsleiter, Vizepremier Liu He, am Freitag im Weißen Haus. Vertreter beider Seiten hatten am Donnerstag in ihrem Bemühen um ein umfassendes Handelsabkommen in Washington eine Runde neuer Gespräche begonnen.

DEUTSCHLAND

Optimismus im Handelsstreit treibt den deutschen Leitindex weiter an.

Der DAX gewann zum Start in den Freitagshandel 0,70 Prozent auf 12.248,88 Punkte und bewegt sich auch weiterhin klar in der Gewinnzone.

Die gewachsene Zuversicht mit Blick auf den Handelskonflikt zwischen den USA und China liefert dem DAX zum Wochenschluss weiteren Rückenwind. Damit setzt sich die Erholung fort, nachdem der Index im Sog eines schwachen Oktober-Starts noch deutlich unter die Marke von 12.000 Punkten gerutscht war. Anklang fanden bei den Investoren nun positive Äußerungen des US-Präsidenten Donald Trump zum Verlauf der neuen Handelsgespräche. Die Verhandlungen liefen "wirklich gut", sagte er.

"Aktuell sieht es ganz danach aus, als könne ein 'Mini-Deal' abgeschlossen werden", sagte Expertin Thu Lan Nguyen von der Commerzbank in einem Kommentar. Am Freitag will Trump sich nun persönlich mit dem Leiter der chinesischen Delegation, Vizepremier Liu He, treffen. Nguyen stellt zwar den Charakter eines Erfolgs in Frage. "Was zählt, ist, dass ein solches Teil-Abkommen eine weitere Runde von Zollerhöhungen verhindern dürfte", so die Expertin.

Börsenexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners sieht "Optimismus an allen Fronten", zumal es auch Fortschritte in den Brexit-Gesprächen gebe. Nach einer angedeuteten Annäherung zwischen Grossbritannien und Irland berät am Freitag die Europäische Union über Chancen auf einen Kompromiss mit London. "Die Wahrscheinlichkeit für einen geordneten Brexit Ende Oktober war in den vergangenen Monaten nie höher als aktuell", so Altmann.

Auf der Unternehmensseite richten sich die Blicke auf den Softwarekonzern SAP, dessen Chef Bill McDermott überraschend zurücktrat. Die in der Nacht zum Freitag ebenfalls vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal konnten sich derweil sehen lassen. Anders beim Modekonzern HUGO BOSS: Der musste nach einem trägen dritten Jahresviertel beim Jahresausblick zurückrudern.

WALL STREET

Die US-Börsen wiesen am Donnerstag deutliche Gewinne aus.

Der Dow Jones eröffnete mit minus 0,11 Prozent knapp auf rotem Terrain bei 26.317,35 Punkten, drehte dann aber in die Gewinnzone und verabschiedete sich 0,59 Prozent fester bei 26.501,49 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite zog daneben um 0,60 Prozent auf 7.950,78 Indexpunkte an.

Die mit Spannung erwarteten Handelsgespräche zwischen den USA und China haben begonnen - und an der Wall Street keimten zarte Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt beider Länder auf. Dafür reichte den Anlegern am Donnerstag offenbar aus, dass US-Präsident Donald Trump sich schon an diesem Freitag mit dem Leiter der chinesischen Delegation in Washington, Vizepremier Liu He, treffen will.

ASIEN

In Asien geht es am Freitag weiter deutlich bergauf.

In Japan legt der Nikkei aktuell (gegen 08.45 Uhr MESZ) um 1,15 Prozent zu auf 21.798,87 Einheiten.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland steht 0,99 Prozent höher bei 2.976,90 Zählern, während der Hang Seng in Hongkong stolze 2,26 Prozent hinzugewinnt auf 26.289,49 Punkte.

Positive Signale rund um die US-chinesischen Handelsgespräche sorgen am Freitag an den Börsen in Asien für gute Stimmung und Kursgewinne. Nach verhaltenen Erwartungen im Vorfeld steigt die Hoffnung, dass zumindest ein partieller Deal zustandekommen könnte. So sollen die Gespräche am heutigen Freitag fortgesetzt werden, nachdem zwischenzeitlich eine Verkürzung des Termins befürchtet worden war. Zuversichtliche Äußerungen von US-Präsident Donald Trump befeuern zusätzlich. "Es läuft sehr gut", sagte er Reportern.

Auch dass Trump Vizepremier Liu He aus der Pekinger Delegation persönlich treffen wird, gilt als positives Zeichen. Analysten hoffen, dass die Fortschritte ausreichen, um die für kommende Woche von den USA angekündigten weiteren Zollerhöhungen vom Tisch zu nehmen. "Die Anleger glauben allmählich, dass es Licht am Ende des Handelskriegs-Tunnels gibt", so Marktstratege Stephen Innes von AxiTrader.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa