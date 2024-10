US-Banken läuten Berichtssaison ein: ATX startet etwas höher -- DAX zum Auftakt mit marginalen Verlutsen -- Asiens Börsen schlagen unterschiedliche Richtungen ein

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Freitagshandel etwas höher. In Deutschland sind unterdessen marginale Verluste zu sehen. In Fernost sind die Anleger unentschlossen.

AUSTRIA

Der österreichische Aktienmarkt startet etwas höher in den Freitagshandel.

Der ATX gewinnt im frühen Verlauf 0,10 Prozent auf 3.607,31 Punkte.

An den US-Börsen war am Vorabend wenig Bewegung zu sehen, während die Märkte in Asien keine einheitliche Richtung finden. Im Fokus der Anleger dürfte der Start der Berichtssaison stehen: US-Banken machen am Nachmittag in den USA den Anfang.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt startet mit leichten Verlusten in den Freitagshandel.

Der DAX markiert seinen Erstkurs bei 19.206,31 Punkten: Ein Minus von 0,03 Prozent.

Die Ausschläge halten sich im frühen Verlauf aber deutlich in Grenzen. Bereits die US-Inflationszahlen am Vortag hatten es nicht vermocht, den deutschen Leitindex aus seinem neutralen Bereich zwischen dem Rekordhoch vom September und der psychologisch wichtigen Unterstützung bei 19.000 Zählern zu befördern. Am Freitag wird nun in den USA die Berichtssaison eingeläutet, die in den nächsten Wochen zeigen sollte, wie es um die internationale Wirtschaft bestellt ist. Mit JPMorgan und Wells Fargo lassen sich die ersten US-Banken in die Bücher schauen.

"Jetzt müssen die Unternehmen zeigen, dass das neue Allzeithoch des S&P 500 auch von steigenden Gewinnen unterlegt ist", bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners mit Blick auf den jüngsten Rekord des marktbreiten US-Index. Massgeblich für die jüngsten Gewinne war zuletzt auch die Hoffnung auf Impulse aus China, wo am Samstag weitere Details zum geplanten Konjunkturprogramm mitgeteilt werden sollen.

WALL STREET

In den USA geht es tendenziell eher nach unten.

Der Dow Jones eröffnete nahe des Vortagesschlusskurses bei 42.511,37 Punkten und bleibt nahe der Nulllinie.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung 0,5 Prozent tiefer bei 18.200,62 Zählern und hält sich auf rotem Terrain.

Das beherrschende Thema am Donnerstag sind in New York die aktuellen Inflationszahlen, welche vom US-Arbeitsministerium vor Handelsbeginn veröffentlicht wurden. Die US-Verbraucherpreise sind im September sowohl gegenüber dem Vormonat als auch im Jahresvergleich stärker als erwartet gestiegen. Damit bekamen die Erwartungen an den nächsten Zinsentscheid der amerikanischen Notenbank Fed Anfang November einen kleinen Dämpfer. Doch eine klare Mehrheit der Anleger rechnet ohnehin nur noch mit einem kleinen Zinssenkungsschritt von 0,25 Prozentpunkten - selbst eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinses erscheint nicht ausgeschlossen. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legten stärker als erwartet zu.

ASIEN

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann zum Wochenschluss 0,57 Prozent auf 39.605,80 Zähler.

Verluste werden unterdessen vom chinesischen Festland gemeldet, wo der Shanghai Composite zeitweise 2,68 Prozent schwächer bei 3.213,50 Punkten notiert.

Kräftig aufwärts ging es am Vortag in Hongkong: Der Hang Seng gewann 2,98 Prozent auf 21.251,98 Indexpunkte. Am Freitag findet feiertagsbedingt hier kein Handel statt.

Die chinesische Regierung und die People's Bank of China hatten zuletzt bereits ein Maßnahmenpaket aufgelegt, das in den vergangenen Wochen für kräftige Kursgewinne an den Börsen gesorgt hatte. Zweifel, ob dieses ausreicht, führte jedoch wieder zu massiven Kurskorrekturen.

Auch in Japan blicken die Anleger gespannt nach Peking. Die Marktteilnehmer werden wahrscheinlich darauf bedacht sein, "ihre Portfolios für ein weiteres Wochenende mit potenziellem Gapping-Risiko zu positionieren", indem sie versuchten, die Erwartungen an die Pressekonferenz des chinesischen Finanzministeriums angemessen zu bewerten, so Chris Weston, Leiter des Research bei Pepperstone. Der Nikkei-Index gewinnt 0,7 Prozent.

In Seoul rückt der Kospi um 0,3 Prozent vor, nachdem die Bank of Korea ihre Zinsen erstmals seit vier Jahren gesenkt hat. Der Leitzins wurde wie erwartet um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent reduziert. Analysten gehen davon aus, dass die Notenbank die Geldpolitik allmählich weiter lockern wird.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX