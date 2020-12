ATX und DAX eröffnen mit kleinen Verlusten -- Asiens Börsen mit gemischten Vorzeichen

An der Wiener Börse und am deutschen Aktienmarkt geht es zum Start in den letzten Handelstag der Woche leicht abwärts. Die asiatischen Märkte finden auch zum Wochenausklang keine einheitliche Richtung. Der Wall Street-Handel zeigte sich am Donnerstag uneinheitlich.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt gibt auch zum Wochenausklang etwas nach.

Der ATX steht kurz nach Börseneröffnung bei 2.640,90 PUnkten um 0,1 Prozent unter seinem Vortagesschluss.

Die Vorgaben aus den USA und Asien fielen gemischt aus, mit leicht negativer Tendenz. Im Fokus dürften zum Wochenausklang einmal mehr die Entwicklungen rund um den Brexit stehen, die bereits am Vortag europaweit die Börsen belastet hatten.

"In Sachen Brexit soll es am Sonntag ein Ergebnis geben, sodass das Marktgeschehen vor dem Wochenende wohl eher von Zurückhaltung geprägt sein dürfte, als von aggressiven Neupositionierungen", meinen die Marktexperten der Helaba. Neben dem ungelösten Brexit berge auch der laufende EU-Gipfel Potenzial für eine Eintrübung des Sentiments, hieß es außerdem. Von Konjunkturdatenseite dürfte vor allem das Michigan Sentiment aus den USA am Nachmittag Beachtung finden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt beginnt den Handel am Freitag im Minus.

Der deutsche Leitindex DAX steht zur Eröffnung 0,3 Prozent tiefer bei 13.255,24 Punkten.

Seit Wochen pendelt der DAX um die Marke von 13.300 Punkten. Sie wirkt wie ein Magnet - auch das Wochenhoch bei 13.454 Punkten hatte keinen Bestand. Der zuletzt belastend starke Euro nähert sich am Morgen wieder seinem jüngsten Höchststand zum US-Dollar seit Frühjahr 2018. Das bedeutete mit Blick auf die im DAX schwer gewichteten Exporteure Sorgenfalten.

Belastend kommt hinzu, dass ein neuer Corona-Lockdown in Deutschland immer wahrscheinlicher wird und außerdem ein Handelspakt zwischen Großbritannien und der Europäischen Union zunehmend fraglicher erscheint. Der britische Premierminister Boris Johnson dämpfte am Vorabend etwaige Hoffnungen. Beide Seiten rüsten sich nun zunehmend für ein Scheitern.

WALL STREET

Anleger in den USA zeigten sich am Donnerstag unentschlossen.

Der Dow Jones bewegte sich im Donnerstagshandel in überschaubarem Rahmen. Am Ende gab das Börsenbarometer 0,24 Prozent auf 29.998,08 Indexpunkte nach. Der NASDAQ Composite konnte unterdessen auf grünem Terrain schließen - mit einem Plus von 0,54 Prozent ging es bei 12.405,81 Zählern in den Feierabend.

Deutliche Gewinne waren angesichts weiter rasant steigender Corona-Infektionszahlen sowie enttäuschender Daten vom Arbeitsmarkt am Donnerstag nicht drin. Lange warteten die Anleger mit Spannung auf den ersten Kurs des Apartment-Vermittlers Airbnb, der am Donnerstag den lang erwarteten Sprung auf das Börsenparkett wagte. Mit 146 US-Dollar lag der Erstkurs um 114 Prozent über dem Ausgabepreis der Aktien.

ASIEN

In Asien sind am Freitag einmal mehr unterschiedliche Kursentwicklungen zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei ging bei 26.652,52 Punkten um 0,39 Prozent schwächer ins Wochenende.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite zur Schlussglocke bei 3.347,19 Stellen um 0,77 Prozent tiefer. In Hongkong geht es für den Hang Seng hingegen gegen 8:20 Uhr unserer Zeit um 0,38 Prozent aufwärts auf 26.512 Zähler.

Bereits die Vorgaben von der Wall Street waren uneinheitlich. Für Enttäuschung hatte dort gesorgt, dass die Gespräche um ein staatliches Hilfspaket offenbar nicht vorankommen; zugleich fielen die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten schwach aus, während die Corona-Pandemie weiter wütet.

Dagegen stützt tendenziell die Perspektive auf baldige Impfungen gegen Covid-19 und damit zusammenhängend eine Belebung der Nachfrage. Ein Gremium der US-Zulassungsbeghörde FDA hat sich nun für die Zulassung des Impfstoffs von BioNTech und Pfizer ausgesprochen.

